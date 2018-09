Siemens streicht in Berliner Werken 700 Stellen: Der Kommentar

Diese Ankündigung tut weh: 700 Mitarbeiter des Industriekonzerns Siemens in Berlin sollen in den kommenden zwei Jahren ihren Arbeitsplatz verlieren. Besonders schlimm trifft es die Belegschaft des Spandauer Dynamowerks. 430 der 700 Mitarbeiter müssen sich einen neuen Job suchen. Im Gasturbinenwerk in Moabit sollen 270 der 3500 Mitarbeiter gehen. Siemens hatte die Pläne monatelang mit Betriebsräten und der Gewerkschaft verhandelt. Das Ergebnis kann die Arbeitnehmerseite nur in Teilen zufriedenstellen: Positiv ist, dass der Stellenabbau geringer ausfällt als geplant. Schlecht hingegen ist, dass beide Werke Einschnitte in der Fertigung hinnehmen müssen. Bislang in Berlin gebaute kleinere Generatoren sollen bald in Erfurt produziert werden.

Siemens versucht so Kräfte zu bündeln. Der Konzern hatte angesichts der Umwälzungen im Energiesektor mit großen Turbinen und neuen Anlagen zuletzt immer weniger Geld verdient. Im dritten Quartal war das Betriebsergebnis deswegen um mehr als die Hälfte zurückgegangen. Fraglich ist allerdings, ob die jetzt beschlossenen Maßnahmen ausreichen werden, um das Geschäft zukunftssicherer aufzustellen.

Für Berlin macht eine Entscheidung Hoffnung: Das Dynamowerk soll sich künftig noch stärker auf Innovationen konzentrieren. Ingenieure arbeiten dafür bald vermehrt mit 3-D-Druck-Technik, um Fertigungskosten weiter zu senken. Gelingt es der Belegschaft auf dem Gebiet, Erfolgsmeldungen zu produzieren, wird der Standort in der Zukunft neue Chancen bekommen. Die Entscheidung, in Berlin Zukunftstechnologien zu erproben, könnte zudem ein Fingerzeig sein: Berlin buhlt derzeit um den sogenannten Zukunftscampus von Siemens. Dem Senat muss es in den kommenden Wochen nun gelingen, die Konzernspitze davon zu überzeugen, das Projekt in Berlin zu realisieren.