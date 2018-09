Fall Maaßen: Welchen Plan hat Innenminister Horst Seehofer?

Maaßen: Der Fall beschäftigt weiter die Politik. Die Kritik an Verfassungsschutz-Chef Maaßens Beförderung ins Bundesinnenministerium ist so groß, dass jetzt diejenigen, die das beschlossen hatten, zurückrudern.

Berlin. Hans-Georg Maaßen ist Jurist, kein Ingenieur. Sonst wüsste er vom Wert der Sollbruchstelle: Sie bricht, um das System zu schützen; wie die Sicherung, die durchbrennt und den Stromkreis unterbricht, um einen größeren Schaden abzuwenden.

Nach wochenlangem Streit um seine Person ist der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz die Sollbruchstelle der Koalition. Er soll abtreten. Andernfalls würde das Bündnis von Union und SPD womöglich auseinanderfliegen. Keiner will das wirklich, zwei Männer haben es in der Hand. Der eine ist Maaßen, er könnte zurücktreten. Der andere ist Innenminister Horst Seehofer (CSU) – er könnte ihn in den Ruhestand versetzen.

Kramp-Karrenbauer appelliert an die Parteispitzen

Annegret Kramp-Karrenbauer ist CDU-Generalsekretärin, eine wichtige Stütze von Kanzlerin Angela Merkel, für viele auch erste Anwärterin auf die Nachfolge. „AKK“, wie sie in der Partei genannt wird, ist alarmiert. Zum zweiten Mal binnen weniger Tage schrieb sie den 430.000 CDU-Mitgliedern und machte klar, was auf dem Spiel steht.

Seehofer, Merkel und SPD-Chefin An­drea Nahles müssten klären, „ob sich alle Koalitionsparteien weiter hinter dem gemeinsamen Auftrag versammeln können“, schrieb sie. Es dürfe keine Zweifel mehr daran geben, dass alle Regierungsparteien in der Lage und willens seien, „sich um das zu kümmern, was den Menschen wirklich am Herzen liegt“.

SPD-Chefin Nahles bat um Neuverhandlung

Die Menschen hatten nicht verstanden, dass ein Behördenchef, der nach seinen umstrittenen Äußerungen zu den „Hetzjagden“ in Chemnitz als untragbar galt, zum Staatssekretär aufsteigen sollte. Seehofer, Merkel und Nahles hatten die Stimmung verkannt oder unterschätzt. Um Schadensbegrenzung bemüht, bat Nahles in einem Brief um Neuverhandlungen. Es ist das Eingeständnis eines gemeinschaftlichen Realitätsverlustes.

Wie Kramp-Karrenbauer verhehlt die SPD nicht die Dramatik. Am Montag kommen der Vorstand und die Fraktion zusammen. Bis dahin soll eine „tragfähige Lösung“ her. Offiziell heißt es, die drei Parteichefs wollten sich im Umfeld des für Sonntagnachmittag im Kanzleramt geplanten Dieselgipfels treffen. In Wahrheit ist nicht mal das gesichert. Wenn Seehofer vorab keine Einigungslinie aufzeigt, wird es kein Treffen geben.

Klingbeil schließt Maaßen-Verbleib im Staatsdienst nicht aus

„Klar ist, dass Herr Maaßen mit seinem Verhalten weder als Verfassungsschutzchef noch als Staatssekretär im Innenministerium geeignet ist“, sagt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil unserer Redaktion. Fast genauso interessant ist, was Klingbeil nicht fordert, nämlich den Behördenchef aus dem Staatsdienst zu entlassen.

Seehofer hätte nie Maaßens Versetzung betrieben, „zu keiner Minute“. Er versteht die SPD nicht. Aber der Minister akzeptiert, dass es Konsequenzen haben muss, wenn ein Partner kein Vertrauen mehr in einen Behördenchef hat.

Klingbeils Minimalziel eröffnet für Seehofer Spielräume

Er hat Maaßen darum gebeten, im Amt zu bleiben, bis die Nachfolge geklärt ist. Seehofer will einen geordneten Übergang. Maaßen macht jetzt exakt das, worum ihm sein Dienstherr gebeten hat. Es ist für ihn eine Frage der Loyalität, nicht zurückzutreten. Mit 55 Jahren ist er überdies zu jung, um den Ruhestand zu beantragen. Er ist nur versorgt, wenn Seehofer ihn in den Ruhestand versetzt – das wäre zugleich die teuerste Lösung für den Steuerzahler.

Klingbeils Minimalziel eröffnet für Seehofer Spielräume. Eine Bedingung hat er schon erfüllt – Verfassungsschutzpräsident bleibt Maaßen nicht. Die zweite Bedingung ist, dass er nicht belohnt wird. Es gibt Alternativen zu einer Beförderung, viele Optionen, einige davon hatte der Minister bereits in der vergangenen Woche sondiert.

Welche Lösungen gibt es?

Denkbar wäre ein Aufgabentausch mit anderen Behördenchefs (Bundeskriminalamt, Bundespolizei), im Innenministerium mit dem Abteilungsleiter, der für den Verfassungsschutz zuständig ist, oder im Kanzleramt mit dem Geheimdienstkoordinator, Beauftragter für die internationale Zusammenarbeit bei der Sicherheit. Denkbar wäre auch ein Botschafterposten.

Wie maßgeschneidert wäre Japan, ein Land, das Maaßen schätzt, regelmäßig besucht, wo er Vorlesungen hält, dessen Sprache er spricht. Der derzeitige Botschafter ist seit 2014 im Amt, ein Wechsel steht ohnehin turnusmäßig an. Wenn Maaßen der Mann ist, für den ihn sein Minister hält, „ein klassischer Beamter“, tue er seinen Dienst dort, wo er hingestellt werde, glaubt Seehofer.

Hans-Georg Maaßen ist nicht mehr Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Er wechselt als Staatssekretär ins Innenministerium. Die Koalition will darüber aber noch einmal verhandeln. Maaßen leitete seit 2012 das Bundesamt für Verfassungsschutz. Wegen seiner Äußerungen zu Chemnitz steht er in der Kritik. Foto: Axel Schmidt / REUTERS

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte sich vor Maaßen gestellt und wollte ihn eigentlich im Amt belassen. Am Ende beförderte er ihn sogar. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Maaßen, von 2012 bis 2018 oberster Verfassungsschützer der Republik, stand in der Kritik, weil er nach den Ausschreitungen in Chemnitz Ende August in einem Interview gesagt hatte, ihm lägen „keine belastbaren Informationen“ vor, dass in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Vielmehr sprächen „gute Gründe“ dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video „um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken“. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

In Chemnitz war am 26. August ein 35 Jahre alter Deutscher erstochen worden. Tatverdächtig sind drei Asylbewerber aus Syrien und dem Irak. Zwei sitzen in Untersuchungshaft, nach dem dritten wird gefahndet. Nach der Tat gab es fremdenfeindliche Ausschreitungen, bei denen es auch zu Gewalttaten von Rechtsextremisten kam. Foto: Andreas Seidel / dpa

In einem Bericht an das Innenministerium hatte Maaßen seine Äußerungen zu fremdenfeindlichen Vorfällen in Chemnitz mit Sorge vor einer Desinformationskampagne begründet. Maaßen erhob darin schwere Vorwürfe gegen einen Twitter-Nutzer, der sich „Antifa Zeckenbiss“ nennt. Es sei davon auszugehen, dass dieser ein veröffentlichtes Video vorsätzlich mit der falschen Überschrift „Menschenjagd in Chemnitz“ versehen habe, „um eine bestimmte Wirkung zu erzielen“, schrieb der damalige BfV-Präsident. Foto: Wolfgang Kumm / dpa



Als Maaßen Präsident des deutschen Inlandsgeheimdienstes mit seinen rund 2700 Mitarbeitern wurde, steckte das Amt in der wahrscheinlich tiefsten Krise seiner Geschichte. Hauptgrund war die Vernichtung von Akten mit Bezug zu den Ermittlungen in der rechtsextremen NSU-Mordserie. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Maaßen erhielt den Auftrag, in der Behörde aufräumen, möglichst gründlich und diskret. Seit seinem Amtsantritt bemühte sich Maaßen, das Bundesamt technologisch aufzurüsten. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Wie er das machte, imponierte vielen Innenpolitikern. Doch an der Persönlichkeit des Verfassungsschutzpräsidenten schieden sich die Geister. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Zurückhaltung ist nicht die herausragendste Eigenschaft, die Hans-Georg Maaßen zugeschrieben wird. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise gehörte der Verfassungsschutzchef zu denen, die mehr oder weniger öffentlich Kritik an der Migrationspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) übten. Das kam im Kanzleramt gar nicht gut an – der Rheinländer soll damals gemahnt worden sei, sich zurückzuhalten. Laut einem Bericht der „Welt“ soll Merkel bereits vor dem Koalitionstreffen entschieden haben, dass Maaßen seinen Posten räumen muss. Foto: Oliver Berg / dpa

Nachdem mit CSU-Chef Horst Seehofer im März der lauteste Kritiker der Kanzlerin beim Migrationsthema Innenminister und damit sein direkter Dienstherr geworden war, dürfte sich Maaßen gut aufgehoben gefühlt haben. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Maaßen stammt aus Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen. Studiert hat er in Köln und Bonn. Ab 1991 arbeitete er in verschiedenen Abteilungen für das Bundesinnenministerium. Foto: Michael Kappeler / dpa

In seinen ersten Dienstjahren beschäftigte er sich vor allem mit Ausländer- und Zuwanderungsrecht. 2008 wurde er Leiter des Stabes Terrorismusbekämpfung. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Maaßen war vor seinem Wechsel an die Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz für die Öffentlichkeit eher ein unbeschriebenes Blatt. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Vielen Abgeordneten in Berlin war Maaßen allerdings bekannt. 2007 sagte er vor dem BND-Untersuchungsausschuss aus. Das Gremium hatte unter anderem zu klären, ob die Bundesregierung mitverantwortlich dafür war, dass der in Deutschland geborene Türke Murat Kurnaz jahrelang unschuldig im US-Gefangenenlager Guantánamo einsaß. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Für Irritationen hatte zuletzt auch gesorgt, dass Maaßens Bundesamt für Verfassungsschutz sich mit dem späteren Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri in den Monaten vor dem Anschlag in Berlin weitaus intensiver befasst hatte als bisher bekannt. Auch gibt es Zweifel in der SPD an Maaßens Haltung zur AfD. Foto: Wolfgang Kumm / dpa



Ruhestand für Maaßen ist wohl keine Option

Erst vor ein paar Tagen hat Seehofer seinem Behördenchef das Vertrauen ausgesprochen, dessen Verdienste gelobt. Seehofer will sein Gesicht wahren. Er weiß auch, dass Maaßen im Sicherheitsapparat und in der Union Unterstützer hat. Ihn in den Ruhestand zu schicken, käme in diesen Kreisen nicht gut an.

Seehofer will keinen Koalitionsbruch in Berlin, vielmehr will er die Chancen der CSU bei der bayerischen Landtagswahl in drei Wochen wahren. Seine christsozialen Parteifreunde dringen mit ihrer Agenda nicht durch, solange die Berliner Skandalwochen anhalten. Der Innenminister sucht eine austarierte Lösung – die derzeit anspruchsvollste Anforderung.