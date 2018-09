Andrea Nahles fordert neue Verhandlung über Hans-Georg Maaßen

Andrea Nahles will die Rolle von Hans-Georg Maaßen nach der scharfen Kritik neu verhandeln. Auch Innenminister Seehofer äußert sich.

Regierungskrise SPD-Chefin Nahles will Beförderung von Maaßen neu verhandeln

Berlin. Andrea Nahles will die zukünftige Rolle von Hans-Georg Maaßen neu verhandeln. Das berichtet der „Spiegel“. Die SPD-Chefin habe diese Forderung Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) in einem Brief mitgeteilt.

Der „Spiegel“ zitiert aus dem Brief von Nahles: „Die durchweg negativen Reaktionen aus der Bevölkerung zeigen, dass wir uns geirrt haben“, heißt es da etwa. Und weiter: „Wir haben Vertrauen verloren statt es wiederherzustellen. Das sollte Anlass für uns gemeinsam sein, innezuhalten und die Verabredung zu überdenken.“ Die SPD-Chefin hat ein Statement für 17.30 Uhr angekündigt.

Die drei Parteivorsitzenden hätten bereits miteinander am Telefon gesprochen, sagte Seehofer der Deutschen Presse-Agentur. Der Innenminister schließt neue Beratungen mit Merkel und Nahles nicht aus. „Ich denke, eine erneute Beratung macht dann Sinn, wenn eine konsensuale Lösung möglich ist. Darüber wird jetzt nachgedacht“, sagte Seehofer.

Andrea Nahles: „Wir haben Vertrauen verloren“

Nachdem Seehofer Maaßen als Staatssekretär ins Innenministerium berufen hatte, hatte es heftige Kritik gegeben – in der Bevölkerung, aber auch innerhalb der SPD. Mehrere Politiker hatten gefordert, den Deal nicht mitzutragen, sondern aus der großen Koalition auszusteigen.

Auch Ex-SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte sich kritisch auf Twitter geäußert.

Noch 2 Staatssekretäre und #Seehofer kann mit einer Fußballmannschaft auftreten. — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) September 18, 2018

Die SPD-Führung war am Donnerstagabend zu einer Krisensitzung zusammengekommen. Dabei sei die Runde, an der unter anderem Vizekanzler Olaf Scholz teilgenommen habe, zu dem Schluss gekommen, dass durch die Maaßen-Beförderung ein Vertrauensverlust entstanden sei. Durch eine neue Ausrichtung könne das aufgehalten werden.

Andrea Nahles ist die starke Frau der SPD: Seit April 2018 ist sie Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands – als erste Frau. Schon seit September 2017 ist sie Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag. Wir zeigen Bilder aus ihrem politischen und privaten Leben. Foto: Martin Gerten / dpa

Andrea Nahles wurde am 20. Juni 1970 in Mendig (Rheinland-Pfalz) geboren. Sie studierte Literatur- und Politikwissenschaften und ist seit 1988 Mitglied der SPD. Von 1993 bis 1995 war sie Landesvorsitzende der Jungsozialisten in Rheinland Pfalz. Von 1995 bis 1999 dann Bundesvorsitzende der Jusos. Foto: dpa Picture-Alliance / Andreas Altwein / picture-alliance / dpa

Andrea Nahles und der damalige SPD-Bundesvorsitzende Oskar Lafontaine im November 1996. Foto: REUTERS /

Nahles war erstmals von 1998 bis 2002 und ist erneut seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1997 bis 2013 war sie Mitglied im SPD-Parteivorstand. Foto: REUTERS /

Im Mai 2007 wurde Nahles gemeinsam mit Frank-Walter Steinmeier (M.) und Peer Steinbrück vom SPD-Parteivorstand für das Amt der stellvertretenden Parteivorsitzenden nominiert. Am 26. Oktober 2007 wurde sie von 74,8 Prozent der Parteitagsdelegierten in dieses Amt gewählt. Dafür gab es rote Rosen. Das Amt hatte sie von 2007 bis 2009 inne. Foto: Sean Gallup / Getty Images



Die praktizierende Katholikin ist Mutter einer Tochter. Foto: Meike Boeschemeyer

Von ihrem Ehemann – dem Kunsthistoriker Marcus Frings – lebt sie seit Anfang 2016 getrennt. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Am 17. Dezember 2013 wurde Nahles von dem ehemaligen Parlamentspräsidenten Norbert Lammert zur Bundesministerin für Arbeit und Soziales vereidigt. Foto: REUTERS / THOMAS PETER / REUTERS

Im Bundestagswahlkampf 2017 machte Nahles sich für den damaligen Kanzlerkandidaten Martin Schulz stark. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Seit dem 27. September 2017, drei Tage nach der Bundestagswahl, ist Andrea Nahles Vorsitzende der SPD-Bundesfraktion. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Nach dem Ende der Koalitionsverhandlungen am 7. Februar gab Schulz seinen Rücktritt vom Parteivorsitz bekannt – und machte den Weg für Andrea Nahles als seine Nachfolgerin frei. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Es war kein starkes Ergebnis – nur gut 66 Prozent stimmten beim Parteitag am 22. April 2018 für Andrea Nahles als Parteivorsitzende. Damit ist sie die erste Frau an der Spitze der SPD. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Maaßen stand wegen Äußerungen zu Chemnitz in der Kritik

Der bisherige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz hatte nach seinen Äußerungen zu einem Video von ausländerfeindlichen Übergriffen in Chemnitz in der Kritik gestanden. Während Maaßens Dienstherr Seehofer ihn im Amt belassen wollte, forderte die SPD seine Ablösung.

Die Parteichefs Merkel, Seehofer und Nahles bei der Krisensitzung im Kanzleramt.

Am Dienstag waren die Parteichefs zu einem Krisengespräch im Kanzleramt zusammengekommen und hatten beschlossen, dass Maaßen sein Amt als Verfassungsschutzpräsident verliert – und zum Staatssekretär im Innenministerium befördert wird. Die CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte anschließend gesagt, dass sogar ein Bruch der Koalition im Raum gestanden habe. Das hätte zu Neuwahlen führen können.

Seehofer bekommt für Hans-Georg Maaßen keinen neuen Staatssekretär-Posten in seinem Ministerium. Damit Maaßen befördert werden kann, wird der einzige SPD-Staatssekretär im Innenministerium in den vorzeitigen Ruhestand versetzt.

Der Streit schlägt sich bereits in Umfragewerten wieder: Die AfD hat die SPD im aktuellen Deutschlandtrend als zweitstärkste Kraft abgelöst. (bekö/moi)