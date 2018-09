Bericht: Merkel für Hardware-Nachrüstung bei Dieselautos

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will offenbar die Autoindustrie dazu verpflichten, ältere Dieselautos technisch nachzurüsten. Das berichtet der „Spiegel“. Demnach habe die Regierungschefin Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) aufgefordert, eine entsprechende gesetzliche Lösung auszuarbeiten.

Wie das Nachrichtenmagazin berichtet, will Merkel, dass die Autobauer in die betroffenen Autos nachträglich Stickoxid-Katalysatoren einbauen. Mit der Nachrüstung solle gewährleistet werden, dass auch Fahrzeuge der Klasse Euro 5 in Innenstadt-Zonen fahren dürfen, die sonst für sie verboten wären.

„Spiegel“: Regierung verhandelt mit Konzernen

Weiter heißt es, die Bundesregierung verhandele schon mit den Autokonzernen über eine Beteiligung an einer solchen Hardware-Lösung.

Das Verkehrsministerium wollte den Bericht nicht kommentieren. Auch BMW lehnte eine Stellungnahme ab. Ein VW-Sprecher sagte, der Wolfsburger Konzern halte Hardware-Nachrüstungen für den falschen Weg.

Merkels Sprecher Steffen Seibert betonte, Merkel habe deutlich gemacht, dass eine gemeinsame Positionierung der Regierung bis Ende September vorliegen solle – „diese Aussage gilt.“

Am Sonntag könnte es offenbar ein Ergebnis zur Hardware-Nachrüstung von Dieselautos geben. Dann sei ein Treffen von Merkel und Scheuer mit Vertretern der Automobilbranche geplant. Ein Insider bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters den „Spiegel“-Bericht. (moi/rtr)