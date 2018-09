Nach Maaßen-Kompromiss: Für Andrea Nahles geht es jetzt um alles

München/Berlin. Sie lächeln, umarmen sich. Andrea Nahles läuft bei ihrer Ankunft vor dem Landtag in München auf Natascha Kohnen zu. Beide Frauen strahlen. Was die SPD-Vorsitzende über ihre Stellvertreterin wirklich denkt, darf sie hier und jetzt vor Fotografen und Kamerateams nicht zeigen. Kohnen schrieb ihr einen bitterbösen Brief. Der gipfelte in dem Urteil, Nahles habe bei der Maaßen-Lösung „politisch-strategisch“ versagt.

Die bayerische Spitzenkandidatin Kohnen, die bei der Wahl am 14. Oktober ein Debakel fürchtet, ist nicht die Einzige, die ihrem Ärger Luft macht. Im Willy-Brandt-Haus in Berlin stapeln sich die Beschwerdebriefe, so wie etwa das Schreiben des Kölner SPD-Chefs, Jochen Ott.

Maaßen-Beförderung lässt an Glaubwürdigkeit zweifeln

„Gerade waren wir noch optimistisch, dass die SPD im Bund dabei ist, Tritt zu fassen mit inhaltlichen Themen wie Rente oder Mieterschutz. Dazu machte die SPD den Eindruck, dass sie Haltung beweist gegen Rechtspopulisten der AfD und anderen Hetzern und auch gegenüber dem Bundesinnenminister und seinem Sprachrohr an der Spitze des Verfassungsschutzes, Herrn Maaßen“, beginnt Ott.

Dann sei am Dienstagabend die Nachricht gekommen, dass Angela Merkel, Horst Seehofer und Nahles sich darauf einigten, Maaßen als Verfassungsschutzpräsident abzuberufen, ihn aber zum Staatssekretär im Innenministerium zu befördern – mit gut 2500 Euro mehr im Monat. Das zerstöre Glaubwürdigkeit.

Vielen SPD-Landespolitikern reicht es

„Dir muss klar sein, die Basis ist zu Recht fassungslos und empört. Wir hätten schon mehr Rückgrat erwartet“, so Ott und fordert die „liebe Andrea“ auf, eine Demütigung der stolzen SPD und ihrer 450.000 Mitglieder zu verhindern, „oder diese selbst sogar herbeizuführen“. In Düsseldorf sind sie ausnahmsweise derselben Meinung wie in Köln. Dort treffen sich die Landtagsabgeordneten. So gut wie alle haben einen dicken Hals. Von 20 bis 30 Wortmeldungen berichten Teilnehmer.

Der Tenor: Der Maaßen-Deal sei untragbar. Vielen reicht es. Das Fass sei übergelaufen, die SPD müsse raus aus der Koalition. Darunter sind auch Landespolitiker, die Nahles beim Mitgliedervotum noch gefolgt waren. Michael Groschek, der frühere SPD-Chef in NRW, dem mächtigsten Landesverband, lässt kein gutes Haar an Nahles. „Mir ist unbegreiflich, wie Andrea Nahles diesem Deal zustimmen konnte“, sagt er dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Das Ziel, die SPD in der großen Koalition zu alter Stärke zurückzuführen, werde sich so nicht erreichen lassen.

Andrea Nahles ist die starke Frau der SPD: Seit April 2018 ist sie Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands – als erste Frau. Schon seit September 2017 ist sie Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag. Wir zeigen Bilder aus ihrem politischen und privaten Leben. Foto: Martin Gerten / dpa

Andrea Nahles wurde am 20. Juni 1970 in Mendig (Rheinland-Pfalz) geboren. Sie studierte Literatur- und Politikwissenschaften und ist seit 1988 Mitglied der SPD. Von 1993 bis 1995 war sie Landesvorsitzende der Jungsozialisten in Rheinland Pfalz. Von 1995 bis 1999 dann Bundesvorsitzende der Jusos. Foto: dpa Picture-Alliance / Andreas Altwein / picture-alliance / dpa

Andrea Nahles und der damalige SPD-Bundesvorsitzende Oskar Lafontaine im November 1996. Foto: REUTERS /

Nahles war erstmals von 1998 bis 2002 und ist erneut seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. Von 1997 bis 2013 war sie Mitglied im SPD-Parteivorstand. Foto: REUTERS /

Im Mai 2007 wurde Nahles gemeinsam mit Frank-Walter Steinmeier (M.) und Peer Steinbrück vom SPD-Parteivorstand für das Amt der stellvertretenden Parteivorsitzenden nominiert. Am 26. Oktober 2007 wurde sie von 74,8 Prozent der Parteitagsdelegierten in dieses Amt gewählt. Dafür gab es rote Rosen. Das Amt hatte sie von 2007 bis 2009 inne. Foto: Sean Gallup / Getty Images



Die praktizierende Katholikin ist Mutter einer Tochter. Foto: Meike Boeschemeyer

Von ihrem Ehemann – dem Kunsthistoriker Marcus Frings – lebt sie seit Anfang 2016 getrennt. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Am 17. Dezember 2013 wurde Nahles von dem ehemaligen Parlamentspräsidenten Norbert Lammert zur Bundesministerin für Arbeit und Soziales vereidigt. Foto: REUTERS / THOMAS PETER / REUTERS

Im Bundestagswahlkampf 2017 machte Nahles sich für den damaligen Kanzlerkandidaten Martin Schulz stark. Foto: Carsten Koall / Getty Images

Seit dem 27. September 2017, drei Tage nach der Bundestagswahl, ist Andrea Nahles Vorsitzende der SPD-Bundesfraktion. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Nach dem Ende der Koalitionsverhandlungen am 7. Februar gab Schulz seinen Rücktritt vom Parteivorsitz bekannt – und machte den Weg für Andrea Nahles als seine Nachfolgerin frei. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Es war kein starkes Ergebnis – nur gut 66 Prozent stimmten beim Parteitag am 22. April 2018 für Andrea Nahles als Parteivorsitzende. Damit ist sie die erste Frau an der Spitze der SPD. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Nahles hat Stimmung in der SPD unterschätzt

Und die Vorsitzende? Sie versucht es mit Durchhalteparolen. Es gebe in der Partei „einzelne Stimmen, die sich laut zu Wort gemeldet haben“, aber keine eindeutigen Positionen. Leidet Nahles an Realitätsverlust? Die 48-Jährige, die bis auf wenige Jahre bei der IG Metall immer Parteifunktionärin war, will den Aufstand mit erprobten Mitteln ersticken. Truppen sammeln, auf Zeit spielen, Druck machen.

Ihr Widersacher, Juso-Chef Kevin Kühnert, ist genervt. Die Parteispitze versuche, den eigenen Leuten ein „X für ein U“ vorzumachen. Nahles, erst seit April als erste Frau an der Spitze der ältesten Partei, hat die Stimmung in der SPD schon ein paarmal unterschätzt. Als sie nach dem Schulz-Rücktritt kommissarische Chefin werden wollte, pfiffen die Landesverbände sie zurück. Beim Parteitag bekam sie dann 66 Prozent.

Maaßen-Beförderung für SPD-Klientel unverständlich

Obwohl die Umfragen im Keller blieben, galt Nahles bislang als unantastbar. Sie arbeitete an sich, mäßigte ihren Ton, ließ andere Meinungen zu, manövrierte die SPD im Sommer stabil durch den von Seehofer ausgelösten Unionsstreit um die Migration. Die Partei dankte es ihr mit Geschlossenheit. Dann kam der Dienstag, der zweite und folgenschwere Maaßen-Gipfel bei der Kanzlerin. Nahles unterschrieb alles.

Sie glaubte, der unbestrittene SPD-Erfolg, Maaßen von der Spitze des Inlandsgeheimdienstes entfernt zu haben, werde alle Kollateralschäden überdecken. Aber wie will eine Arbeiterpartei ihren Leuten, Kassiererinnen bei Aldi oder Putzkräfte am Bahnhof, erklären, dass ein Spitzenbeamter, der fragwürdige Kontakte zur AfD unterhielt und sich nach Chemnitz mit Fake-News-Vorwürfen in eine hochpolitische Lage einmischte, die Treppe nach oben fällt?

Dieses schwarz-rote Resozialisierungsprogramm für Maaßen hat das Zeug, die Koalition in einer Zeit zu sprengen, in der Europa ein stabiles Deutschland dringender braucht denn je.

Hans-Georg Maaßen ist nicht mehr Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Er wechselt als Staatssekretär ins Innenministerium. Maaßen leitete seit 2012 das Bundesamt für Verfassungsschutz. Wegen seiner Äußerungen zu Chemnitz steht er in der Kritik. Foto: Axel Schmidt / REUTERS

Bundesinnenminister Horst Seehofer hatte sich vor Maaßen gestellt und wollte ihn eigentlich im Amt belassen. Am Ende beförderte er ihn sogar. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Maaßen, von 2012 bis 2018 oberster Verfassungsschützer der Republik, stand in der Kritik, weil er nach den Ausschreitungen in Chemnitz Ende August in einem Interview gesagt hatte, ihm lägen „keine belastbaren Informationen“ vor, dass in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Vielmehr sprächen „gute Gründe“ dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video „um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken“. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

In Chemnitz war am 26. August ein 35 Jahre alter Deutscher erstochen worden. Tatverdächtig sind drei Asylbewerber aus Syrien und dem Irak. Zwei sitzen in Untersuchungshaft, nach dem dritten wird gefahndet. Nach der Tat gab es fremdenfeindliche Ausschreitungen, bei denen es auch zu Gewalttaten von Rechtsextremisten kam. Foto: Andreas Seidel / dpa

In einem Bericht an das Innenministerium hatte Maaßen seine Äußerungen zu fremdenfeindlichen Vorfällen in Chemnitz mit Sorge vor einer Desinformationskampagne begründet. Maaßen erhob darin schwere Vorwürfe gegen einen Twitter-Nutzer, der sich „Antifa Zeckenbiss“ nennt. Es sei davon auszugehen, dass dieser ein veröffentlichtes Video vorsätzlich mit der falschen Überschrift „Menschenjagd in Chemnitz“ versehen habe, „um eine bestimmte Wirkung zu erzielen“, schrieb der damalige BfV-Präsident. Foto: Wolfgang Kumm / dpa



Als Maaßen Präsident des deutschen Inlandsgeheimdienstes mit seinen rund 2700 Mitarbeitern wurde, steckte das Amt in der wahrscheinlich tiefsten Krise seiner Geschichte. Hauptgrund war die Vernichtung von Akten mit Bezug zu den Ermittlungen in der rechtsextremen NSU-Mordserie. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Maaßen erhielt den Auftrag, in der Behörde aufräumen, möglichst gründlich und diskret. Seit seinem Amtsantritt bemühte sich Maaßen, das Bundesamt technologisch aufzurüsten. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Wie er das machte, imponierte vielen Innenpolitikern. Doch an der Persönlichkeit des Verfassungsschutzpräsidenten schieden sich die Geister. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Zurückhaltung ist nicht die herausragendste Eigenschaft, die Hans-Georg Maaßen zugeschrieben wird. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise gehörte der Verfassungsschutzchef zu denen, die mehr oder weniger öffentlich Kritik an der Migrationspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) übten. Das kam im Kanzleramt gar nicht gut an – der Rheinländer soll damals gemahnt worden sei, sich zurückzuhalten. Laut einem Bericht der „Welt“ soll Merkel bereits vor dem Koalitionstreffen entschieden haben, dass Maaßen seinen Posten räumen muss. Foto: Oliver Berg / dpa

Nachdem mit CSU-Chef Horst Seehofer im März der lauteste Kritiker der Kanzlerin beim Migrationsthema Innenminister und damit sein direkter Dienstherr geworden war, dürfte sich Maaßen gut aufgehoben gefühlt haben. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Maaßen stammt aus Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen. Studiert hat er in Köln und Bonn. Ab 1991 arbeitete er in verschiedenen Abteilungen für das Bundesinnenministerium. Foto: Michael Kappeler / dpa

In seinen ersten Dienstjahren beschäftigte er sich vor allem mit Ausländer- und Zuwanderungsrecht. 2008 wurde er Leiter des Stabes Terrorismusbekämpfung. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Maaßen war vor seinem Wechsel an die Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz für die Öffentlichkeit eher ein unbeschriebenes Blatt. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Vielen Abgeordneten in Berlin war Maaßen allerdings bekannt. 2007 sagte er vor dem BND-Untersuchungsausschuss aus. Das Gremium hatte unter anderem zu klären, ob die Bundesregierung mitverantwortlich dafür war, dass der in Deutschland geborene Türke Murat Kurnaz jahrelang unschuldig im US-Gefangenenlager Guantánamo einsaß. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Für Irritationen hatte zuletzt auch gesorgt, dass Maaßens Bundesamt für Verfassungsschutz sich mit dem späteren Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri in den Monaten vor dem Anschlag in Berlin weitaus intensiver befasst hatte als bisher bekannt. Auch gibt es Zweifel in der SPD an Maaßens Haltung zur AfD. Foto: Wolfgang Kumm / dpa



Nahles: „Eine Austrittswelle ist mir nicht bekannt“

Warum nahm Nahles es hin, dass Seehofer, um im Innenministerium Platz für Maaßen zu schaffen, ausgerechnet den SPD-Baustaatssekretär Gunther Adler aus seinem Haus wirft (Originalton Seehofer: „Er ist jetzt halt Opfer“)? Dass die Kanzlerin sich persönlich um eine Anschlussverwendung für den anerkannten Fachmann kümmert, macht die Demütigung nicht kleiner.

„Es ist skandalös, dass ausgerechnet der Top-Experte der Bundesregierung bei der Bekämpfung der Wohnungsnot geopfert wurde, um im Fall Maaßen die Kuh vom Eis zu bekommen“, sagt Groschek. „Das Ränkespiel der drei Parteivorsitzenden bei der Ablösung von Gunther Adler ist zum Fremdschämen.“ So denken viele. Nahles habe sich von Seehofer abkochen lassen. Das passiert den Besten – nur Schönreden erträgt die SPD einfach nicht mehr.

Nahles will Koalition trotz Maaßen fortsetzen Sie sei nicht bereit, die Bundesregierung wegen einer Personalentscheidung von Horst Seehofer zu opfern, sagte SPD-Chefin Andrea Nahles am Mittwoch. Nahles will Koalition trotz Maaßen fortsetzen

Juso-Chef Kühnert berichtet von einer Begegnung mit einem SPD-Mitglied vor der Parteizentrale in Berlin-Kreuzberg. Der gab gerade seine Austrittserklärung ab. Ähnliche Geschichten hört man aus vielen Ecken des Landes. Konkrete Zahlen gibt die Parteizentrale nicht heraus. „Eine Austrittswelle ist mir nicht bekannt“, sagt Nahles in München.

Scholz schon lange in den Startlöchern?

Stündlich merkt sie, dass sie kämpfen muss. Es geht jetzt um alles. Um die Koalition, um ihren Vorsitz. Am Montag tagt der Parteivorstand, dann die Bundestagsfraktion. Am Abend schreibt sie wieder an die Mitglieder: „Hallo, hier ist Andrea. Ich kann die Wut total verstehen. Ich bin nicht bereit, wegen einer Personalentscheidung von Herrn Seehofer unsere Regierung in den Abgrund zu stürzen. Dazu stehe ich.“

Aber wie will sie dem Dilemma entfliehen? Nachverhandlungen beim Maaßen-Kompromiss wird die Union, trotz vielfachen Unmuts über Seehofer, nicht zulassen. Also doch der Bruch, Neuwahlen? Olaf Scholz steht bei der Knapp-20-Prozent-SPD für eine Kanzlerkandidatur schon lange in den Startlöchern.