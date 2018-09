Landtagswahl Bayern: Alles Wissenswerte zur Wahl

Am 14. Oktober ist Landtagswahl in Bayern. Warum die CSU jetzt bangen muss und wer als Koalitionspartner für Söder in Frage kommt.

Bayernwahl Die wichtigsten Fakten zur Landtagswahl in Bayern

Berlin. Die Landtagswahl in Bayern wird in diesem Jahr kein Spaziergang für die CSU. Die Partei, die gewohnt ist, in Bayern mit absoluter Mehrheit zu regieren, muss diesmal um ihre Hausmacht bangen – so prognostizieren es die aktuellen Umfrageergebnisse.

Alles Wichtige, rund um die bayerische Landtagswahl, findet sich hier:

Was wird in Bayern gewählt?

Die Bayern wählen im Oktober nicht nur den Landtag, also das Landesparlament in Bayern, sondern auch die sieben bayerischen Bezirkstage. Die Bezirkstage sind Kommunalverwaltungen, von denen es insgesamt sieben gibt: Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Schwaben.

Wer Bayern für die nächsten fünf Jahre regieren wird, entscheidet allerdings nur die Landtagswahl.

Wann findet die Landtagswahl in Bayern statt?

Bezirkstags- und Landtagswahl in Bayern ist am Sonntag, 14. Oktober 2018. Die Wahllokale sind dann von 8 Uhr morgens bis 18 Uhr abends geöffnet. Danach ist es nicht mehr möglich, seine Stimme abzugeben.

Welche Parteien kandidieren bei der bayerischen Landtagswahl?

Insgesamt stehen 18 Parteien zur Wahl, von denen zwölf in allen sieben Regierungsbezirken zur Wahl stehen. In dieser Reihenfolge werden die Parteien am 14. Oktober den Wählern vorgestellt:

• Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU)

• Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

• Freie Wähler (FREIE WÄHLER)

• Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE)

• Freie Demokratische Partei (FDP)

• Die Linke (DIE LINKE)

• Bayernpartei (BP)

• Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)

• Piratenpartei Deutschland (PIRATEN)

• Partei für Franken (kandidiert nur in Mittelfranken und Unterfranken)

• Alternative für Deutschland (AfD)

• Liberal-Konservative Reformer (kandidieren nur in Oberbayern und Schwaben)

• mut (kandidieren nur in Oberbayern)

• Partei der Humanisten (kandidiert nur in Oberbayern)

• Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) (kandidiert nicht in Niederbayern)

• Partei für Gesundheitsforschung (kandidiert nur in Oberbayern, Oberpfalz, Oberfranken und Mittelfranken)

• Partei Mensch Umwelt Tierschutz (kandidiert nur in Oberbayern, Niederbayern und Unterfranken)

• V-Partei3 – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer

Hoffen darauf, zweitstärkste Kraft in Bayern zu werden. Die SPD mit Natascha Kohnen (l.) und die Grünen mit dem Spitzenduo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann.

Foto: Matthias Balk / dpa

Wer sind die Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in Bayern?

• Markus Söder (CSU)

• Natascha Kohnen (SPD)

• Hubert Aiwanger (FREIE WÄHLER)

• Katharina Schulze und Ludwig Hartmann (GRÜNE)

• Martin Hagen (FDP)

• Ates Gürpinar und Eva Bulling-Schröter (LINKE)

• Agnes Becker (ÖDP)

• Florian Weber (BP)

• Benjamin Wildenauer (PIRATEN)

• Bisher ohne Spitzenkandidaten geht die AfD in die bayerische Landtagswahl

Wie ging die letzte Landtagswahl in Bayern aus?

2013 erreichte die CSU mit 47,7 Prozent die absolute Mehrheit. Insgesamt 101 Abgeordnete der CSU sitzen seitdem im Landtag. Zweitstärkste Kraft wurde die SPD mit 20,6 Prozent und 42 Sitzen. Gleichauf mit der SPD sind seit 2013 die Freien Wähler mit 19 Sitzen (9 Prozent) und die Grünen mit 18 Sitzen (8,6 Prozent) im bayerischen Landtag. Weder die FDP noch die Linke konnten genug Stimmen sammeln, um im Parlament vertreten zu sein. Damals gewann die CSU mit Spitzenkandidat Horst Seehofer .

Er ist Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat im Kabinett Merkel IV: Der CSU-Politiker Horst Seehofer kann auf eine Jahrzehnte lange politische Karriere zurückblicken. Wir zeigen Bilder des CSU-Politikers. Foto: Reto Klar

Seehofer wurde am 4. Juli 1949 in Ingolstadt geboren. Nach der Mittleren Reife tritt er 1969 in die Junge Union ein, 1971 wird der Diplom-Verwaltungswirt Mitglied der Christlich Sozialen Union (CSU). Foto: dpa Picture-Alliance / Andreas Gebert / picture alliance / Andreas Geber

Am 21. April 1989 wird Seehofer zum Nachfolger des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesarbeitsministerium, Stefan Höpfinger (l.), ernannt. Foto: Reineke, Engelbert / Bundesarchiv

Von 1992 bis 1998 ist er Gesundheitsminister. Foto: dpa Picture-Alliance / Torsten Silz / picture-alliance / dpa

Von 1980 bis 2008 ist er Mitglied des Deutschen Bundestag. Von 1994 bis 2008 stellvertretender Vorsitzende der CSU und von 1998 bis 2004 der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Foto: Nicole Maskus / imago/photothek



Nach der Bundestagswahl 2005 wird Horst Seehofer in der großen Koalition Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Das Amt bekleidet er von 2005 bis 2008. Foto: Miguel Villagran / Getty Images

Seit 2008 hat er den Parteivorsitz der CSU inne. Foto: REUTERS / RALPH ORLOWSKI / REUTERS

Im Oktober 2008 wird er vom Bayerischen Landtag zum Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern gewählt. Foto: dpa Picture-Alliance / Eva Chloupek / picture-alliance/ dpa/dpaweb

Horst Seehofer mit seiner Ehefrau Karin Seehofer (2 v.l.) und den drei gemeinsamen Kindern Andreas, Ulrike und Susanne beim Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten 2018 im Kaisersaal der Münchner Residenz. Aus einer außerehelichen Beziehung hat er eine weitere Tochter, die 2007 geboren wurde. Foto: Spöttel Picture / imago



„Ich gehe ständig an die Grenze dessen, was man sich körperlich zumuten kann“, sagte er einmal. 2002 erlitt er eine Herzmuskelentzündung, die ihn fast das Leben kostete. Privat habe er kaum Zeit für Freunde, Familie, Hobbys. Foto: Tobias Hase / dpa

Am 12. März 2018 präsentierten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der CSU-Vorsitzende Seehofer und der damalige kommissarische SPD-Vorsitzende und jetzige Finanzminister Olaf Scholz, den gemeinsam unterzeichneten Koalitionsvertrag in Berlin. Es gibt wieder eine große Koalition. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Für das Kabinett Merkel IV wird Seehofer am 14. März 2018 zum neuen Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat ernannt. Der Höhepunkt in seiner Karriere. Foto: REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Dieses Foto sorgt kurze Zeit später für Aufsehen. Der Heimatminister präsentiert seine Mannschaft – und es sind ausschließlich Männer zu sehen. Foto: dpa Picture-Alliance / - / picture alliance / /Bundesminist

Der Streit zwischen Seehofer und Merkel über den Umgang mit Flüchtlingen an der deutschen Grenze eskaliert Ende Juni. Auch bei einem Krisengespräch im Kanzleramt können die beiden die Wogen zunächst nicht glätten. Foto: Paul Zinken / dpa



Innenminister Seehofer bleibt in der Fragen nach Abweisungen an der Grenze hart – Merkel auch. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Doch nach einem weiteren Krisengespräch wird man sich einig. Die Union will Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten. Foto: Reto Klar



Was sagen die vergangenen Landtagswahl-Prognosen?

Nach Umfragen des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap vom 12. September, würde die CSU, wenn heute gewählt werden würde, keine absolute Mehrheit mehr erreichen . Sie liegt momentan bei etwa 35 Prozent. Außerordentlich stark sind, nach Angaben der Meinungsforscher, die Grünen.

Die Partei mit dem Spitzenduo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann liegen derzeit bei 17 Prozent. Doch nicht nur die CSU büßt Stimmen ein, auch die SPD verliert in der Wählergunst. Wäre heute Wahl, hätte sie wahrscheinlich nicht mehr als 11 Prozent der Wähler hinter sich und wäre damit gleichauf mit den Freien Wählern und der AfD, die zum ersten Mal zur Wahl in Bayern steht. Diesmal könnten auch die Linke und die FDP in den Landtag einziehen. Beide Parteien stehen momentan bei knapp 5 Prozent.

Was ist diesmal anders als bei der vergangenen bayerischen Landtagswahl?

Die CSU könnte 2018 zum ersten Mal auf einen Koalitionspartner angewiesen sein. Viele Bürger sind mit der Politik von Markus Söder nicht zufrieden . Ging die CSU während der vergangenen Wahlen noch als Siegerin mit absoluter Mehrheit aus den Wahlen hervor, wird sie diesmal voraussichtlich weniger Stimmen als sonst hinter sich vereinen können.

Ist die CSU für die Landtagswahl gut gewappnet?

Die CSU ist so schwach wie nie und muss damit rechnen, zum ersten Mal mit einem Koalitionspartner in Bayern zu regieren. Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2013 erreichte die Christlich-Soziale Union in Bayern noch 47,7 Prozent der Stimmen bei einer Wahlbeteiligung von 63,6 Prozent.

Wann gibt es die ersten Ergebnisse zur Landtagswahl in Bayern?

Die Auszählung der Stimmen beginnt direkt nachdem die Wahllokale um 18 Uhr am 14. Oktober schließen. Ein vorläufiges Gesamtergebnis könnte schon um Mitternacht präsentiert werden.

Welche Koalitionen sind nach der Wahl in Bayern denkbar?

Geht man von den aktuellen Umfrageergebnissen aus, werden neben der CSU nach der Landtagswahl voraussichtlich auch die SPD, die Grünen, die Freien Wähler, die FDP, die AfD und die Linken im bayerischen Parlament vertreten sein. Mit Äußerungen über mögliche Koalitionen halten sich die Spitzenkandidaten bisher zurück.

• CSU mit den Grünen: Die meisten Stimmen würde momentan ein Bündnis zwischen CSU und den Grünen hinter sich vereinigen. Zusammen kämen beide Parteien auf 52 Prozent. Ob sich die inhaltlichen Differenzen beider Parteien nach der Wahl überbrücken lassen, bleibt bis zu den Tagen nach der Wahl abzuwarten.

• CSU mit Freien Wählern: Wahrscheinlicher ist eine Koalition zwischen CSU und Freien Wählern. Obwohl das Verhältnis beider Parteien nicht immer einfach war, betonten in der Vergangenheit beide Parteivertreter auch ihre Gemeinsamkeiten. So sagte Hubert Aiwanger von den Freien Wählern zuletzt, dass eine bürgerliche Koalition in Bayern stabiler sei, als eine CSU-Alleinregierung.

Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Landesvorsitzender der Freien Wähler in Bayern und Bundesvorsitzender des Bundesverbandes Freie Wähler.

Foto: Lino Mirgeler / dpa

• CSU mit SPD: Natascha Kohnen von der SPD möchte sich zu keiner Koalition mit der CSU äußern. Der bayerischen SPD ist erstmal wichtig, den Negativtrend in der Wählergunst zu stoppen, um wieder zweitstärkste Kraft nach der CSU zu werden. Eine CSU-SPD-Koalition ist aber theoretisch möglich.

• CSU mit FDP: Für eine Koalition reichen die Stimmen nicht. Eine dritte Partei müsste her. Obwohl sich die FDP gerne als Juniorpartner der Unionsparteien präsentiert, mangelt es dieser Koalition rechnerisch an ausreichend Stimmen.

• CSU mit AfD: Ob Markus Söder bereit ist, mit der AfD zu koalieren, ist unwahrscheinlich.

Warum steht die CSU nur in Bayern zur Wahl?

Nachdem sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Unionsparteien gründeten, lehnte die 1945 gegründete CSU einen Zusammenschluss mit den anderen Unionsparteien der Länder ab. Als sich 1950 die CDU auch als Bundespartei formierte, war die CSU nicht dabei.

Warum kann man die CDU nicht in Bayern wählen?

Im Bundestag bilden CDU und CSU eine Fraktionsgemeinschaft. In der vergangenen Vereinbarung von 2013 steht geschrieben, dass beide Parteien gemeinsame politische Ziele haben und „in keinem Bundesland miteinander im Wettbewerb“ stehen.

Gibt es noch Differenzen zwischen Markus Söder und Horst Seehofer?

Das kann niemand wirklich sagen. Auf einem Parteitag haben CSU-Chef Horst Seehofer und Ministerpräsident Markus Söder die CSU zu Geschlossenheit und Zuversicht aufgerufen .

Öffentliche Einigkeitsbekundungen sind wichtig, angesichts des drohenden Wahldebakels. Dabei hat auch Horst Seehofers Rückendeckung für Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen nicht dazu beigetragen, die CSU wieder auf Kurs zu bringen.

Neben dem Streit um den Posten Maaßens, provozierte auch Horst Seehofers Kritik an Angela Merkels Migrationspolitik einen neuen Streit innerhalb der Union. Der Innenminister forderte Kanzlerin Merkel stattdessen auf, mehr Engagement für Seehofers Vorschlag zu Ankerzentren zu zeigen . (fkm)