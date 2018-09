Hambacher Forst: Journalist stürzt 15 Meter ab und stirbt

Kerpen. Tödlicher Unfall während der Räumungsaktion im Braunkohlerevier Hambacher Forst: Ein Journalist ist am Mittwoch aus etwa 15 Metern Höhe abgestürzt und so schwer verletzt worden, dass er starb. Das sagte am Mittwoch ein Polizeisprecher vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann durch eine Hängebrücke gebrochen und auf den Waldboden gestürzt. Rettungs- und Polizeikräfte hätten Erste Hilfe geleistet, hätten den Verunglückten aber nicht mehr retten können, sagte der Sprecher. Er betonte: Zur Zeit des Unglücks „fanden keine polizeilichen Maßnahmen in der Nähe der Unglücksstelle und am genannten Baumhaus statt“. Nach dem Unglück seien sofort alle Arbeiten zur Räumung des Waldstückes eingestellt worden.

Journalist dokumentierte Aktivisten im Hambacher Forst

Das Aktionsbündnis „Hambi bleibt“ schrieb auf Twitter, der Verunglückte sei abgestürzt, als Polizisten versucht hätten, „zu einem anderen hängenden Aktivisten zu gelangen“.

Ein Journalist ist aus Beechtown 14 Meter von einem Walkway gefallen, als Polizisten dabei waren zu einem anderen hängendem Aktivisten zu gelangen. Notärzte sind vor Ort.



Unsere Gedanken und besten Wünsche sind bei ihm.

Bitte lasst diesen Wahnsinn aufhören. — Hambacher Forst ⬛ (@HambiBleibt) September 19, 2018

Bei dem Toten handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen jungen Journalisten, der seit einiger Zeit das Leben der Aktivisten in den Baumhäusern dokumentierte, sagte der Polizeisprecher.

Umwelt-Aktivisten wollen Abholzung des Hambacher Forsts verhindern

Umweltschutz-Aktivisten leben in dem Wald in Baumhäusern und versuchen so, die Abholzung zu verhindern. In bis zu 25 Metern Höhe hatten sie 51 Baumhäuser gebaut. Der Protest begann bereits vor sechs Jahren. Seit Donnerstag vergangener Woche läuft in dem Waldgebiet im Westen von Nordrhein-Westfalen die Räumungsaktion, bei der die Baumhäuser geräumt und abgebaut werden. 39 der Bauten auf den Bäumen waren nach Angaben der Polizei bis Mittwoch geräumt worden. Auf Twitter forderten die Aktivisten die Polizei und RWE auf, den Einsatz sofort zu stoppen und den Wald zu verlassen.

4/4 Wir fordern die Polizei und RWE auf, den Wald sofort zu verlassen und diesen gefährlichen Einsatz zu stoppen. Es dürfen keine weiteren Menschenleben gefährdet werden.

Was jetzt nötig ist, ist ein Moment der Ruhe.https://t.co/2Vs02HghV0 — Hambacher Forst ⬛ (@HambiBleibt) September 19, 2018

Der Energiekonzern RWE will im Herbst weite Teile des Forstes abholzen und die Braunkohleförderung fortsetzen. RWE hält die Abholzung des Waldes für unvermeidbar, um die Stromproduktion in den Braunkohlekraftwerken zu sichern. (dpa/moi)

Warum der Hambacher Forst so umstritten ist, lesen Sie hier.