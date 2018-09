Recep Tayyip Erdogan: Das muss man über den Besuch in Deutschland wissen

Darum ist Erdogans Staatsbesuch in Deutschland so umstritten

Darum ist Erdogans Staatsbesuch in Deutschland so umstritten

Darum ist Erdogans Staatsbesuch in Deutschland so umstritten Erdogan: Vom 27. bis 29. September kommt der türkische Staatschef nach Deutschland.

Berlin. Die Gegner mobilisieren bereits gegen den Staatsbesuch von Recep Tayyip Erdogan in Deutschland. Außenminister Heiko Maas (SPD) dagegen versucht, die Wogen zu glätten. Wir erklären, warum der Besuch so umstritten ist – und was man jetzt wissen muss.

Was macht einen Staatsbesuch überhaupt so besonders?

Erdogan war als Ministerpräsident und Präsident schon häufiger in Deutschland, nun kommt er zu seinem ersten Staatsbesuch hierher. Dabei geht es besonders formell zu. Der Staatsgast wird mit höchsten protokollarischen Ehren empfangen. Dazu gehören das Abschreiten einer Ehrenformation des Militärs, ein festliches Staatsbankett und der Begleitschutz durch eine Polizeieskorte.

Wie genau läuft der Besuch in Berlin ab?

Ein detaillierter offizieller Ablaufplan wurde noch nicht veröffentlicht. „Präsident Erdogan wird am späten Donnerstagabend in Berlin anreisen. Die Uhrzeit steht noch nicht fest“, sagte ein Sprecher der türkischen Botschaft unserer Redaktion.

Das Staatsbankett in Bundespräsident Steinmeiers Amtssitz Schloss Bellevue soll wohl am Freitag stattfinden, am Samstag ist angeblich ein weiteres Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel geplant.

Nach der Türkei-Wahl: Das bedeutet Erdogans Sieg wirklich Türkei-Wahl: Erdogan hat gewonnen – was das für die Türkei, aber auch für Deutschland, bedeutet und wie es jetzt weiter geht. Nach der Türkei-Wahl: Das bedeutet Erdogans Sieg wirklich

Wieso reist Erdogan auch nach Köln?

Erdogan wird nach Angaben des türkisch-islamischen Verbands Ditib bei seinem Staatsbesuchs in Deutschland in der kommenden Woche die neue Kölner Ditib-Zentralmoschee offiziell eröffnen. Der Verband kündigte an, auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) werde an der Veranstaltung teilnehmen. Dies wurde von der Landesregierung jedoch umgehend dementiert.

Um den Bau der großen Moschee hatte es teils heftige Kontroversen gegeben. Das Bauwerk nach Plänen des Architekten Paul Böhm besteht aus einer zwei 55 Meter hohen Minarette und einer 37 Meter hohe, halbtransparente Kuppel.

Erdogans Auftritt vor Anhängern ist besonders heikel, weil das Auswärtige Amt im vergangenen Jahr Wahlkampfauftritte ausländischer Politiker vor Wahlen und Abstimmungen im Ausland untersagt hatte. Da in der Türkei jedoch nun keine Wahl ansteht, trifft das jetzt nicht mehr zu. Die örtlichen Behörden könnten einen Auftritt aber aus Sicherheitsgründen verbieten.

Warum ist der Besuch von Erdogan so umstritten?

Mehr als 30 deutsche Staatsbürger sind aus politischen Gründen in den letzten Jahren in der Türkei verhaftet worden – darunter die Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu. Sieben von ihnen sitzen immer noch im Gefängnis. Auch deshalb gibt es viel Kritik am Staatsbesuch von Erdogan.

Grünen-Politiker Cem Özdemir sagte unserer Redaktion, Erdogan habe die Türkei in ein Land verwandelt „mit Zensur, Willkür, Vetternwirtschaft und Autokratie“. Deshalb sei er „kein normaler Präsident in einer Demokratie“ und sollte auch nicht so empfangen werden. Auch Politiker aus den Reihen der Linken und der AfD kritisieren den Besuch. Gegner Erdogans wollen am Brandenburger Tor in Berlin demonstrieren.

Güldene Erdogan-Statue erhitzt die Gemüter Im Rahmen der Wiesbadener Biennale, die traditionell gern provoziert, wurde die etwa vier Meter hohe Statue aufgestellt. Güldene Erdogan-Statue erhitzt die Gemüter

Was sagt die Bundesregierung zu der Kritik?

Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Einladung verteidigt. „Dass ein Besuch von Präsident Erdogan öffentlich kritisch verfolgt wird und auch zu Protesten führt, ist Teil der demokratischen Realitäten in unserem Land“, sagte der SPD-Politiker der Nachrichtenagentur dpa. „Die Konsequenz daraus kann aber nicht sein, dass Herr Erdogan nicht mehr nach Deutschland kommen kann. Im Gegenteil: Es gibt sehr viele Dinge, die wir miteinander zu besprechen haben.“

Was soll der Erdogan-Besuch bringen?

Ziel ist eine Normalisierung des Verhältnisses der beiden Länder, denn die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei vor zwei Jahren extrem angespannt. Es geht also eher nicht um konkrete Beschlüsse, sondern um eine Verbesserung der Atmosphäre. (jr/dpa)