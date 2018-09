Korea-Konflikt: Gibt es wirklich Fortschritte?

Moon trifft zu drittem Korea-Gipfel in diesem Jahr in Pjöngjang ein

Moon trifft zu drittem Korea-Gipfel in diesem Jahr in Pjöngjang ein Hunderte Nordkoreaner winkten mit Flaggen der koreanischen Halbinsel und Nordkoreas.

Berlin/Peking. Es war ein Jahrhundert-Gipfel – zumindest was die Macht der Bilder angeht: Mit dem Handschlag zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem nordkoreanischen Amtskollegen Kim Jong-un am 12. Juni in Singapur verband sich weltweit die Hoffnung auf die Entschärfung eines der gefährlichsten Atomkonflikte. Auch von dem aktuellen Spitzentreffen zwischen dem südkoreanischen Staatschef, Moon Jae-in, und Kim in Pjöngjang erwarten viele eine Fortsetzung des innerkoreanischen Tauwetters. Doch was wurde bislang wirklich erreicht?

Was haben US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim vereinbart?

Einer der Kernpunkte bestand in Nordkoreas Verpflichtung, auf eine „vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“ hinzuarbeiten. Zudem sagten die USA und Nordkorea zu, sich für die Schaffung eines „dauerhaften und stabilen Friedensregimes“ in Korea einzusetzen.

Angestrebt ist ein Friedensvertrag, der den immer noch gültigen Waffenstillstand nach dem Koreakrieg (1950 bis 1953) ersetzt. Auch sollen die sterblichen Überreste der Kriegsgefangenen und Vermissten aus dem Koreakrieg zurückgeführt werden.

Was wurde davon umgesetzt?

Der wichtigste Fortschritt: Nordkorea verzichtete auf Atom- und Raketentests, die 2016 und 2017 Ostasien und die ganze Welt in Atem hielten. Auch hat Pjöngjang die sterblichen Überreste von Kriegsgefangenen und Vermissten überstellt. Doch bislang gab es noch keine konkreten Schritte, wie Nordkorea nu­klear abrüsten will. In der US-Regierung wir dies zunehmend kritisch gesehen.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist stolz auf seine Armee. Das isolierte Land provoziert gern mit militärischen Drohgebärden. Und Machthaber Kim Jong Un lässt sich nach Raketentests von Militärs bejubeln. Foto: REUTERS / KCNA / REUTERS

Bilder von Kim mit den Führern der Streitkräfte veröffentlicht die staatliche Nachrichtenagentur KCNA häufig. Foto: REUTERS / KCNA / REUTERS

Nach einer Pause von zweieinhalb Monaten startete Machthaber Kim Jong Un erstmals wieder eine ballistische Rakete von Pyongsong nahe der Hauptstadt Pjöngjang in Richtung Osten. Nordkorea hatte am 29. November am frühen Morgen (Ortszeit) seine bisher weitreichendste Rakete getestet. Foto: Lee Jin-Man / dpa

Es handelt sich um eine neuartige Interkontinentalrakete des Typs Hwasong-15, die möglicherweise bis in die USA fliegen könnte. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs erreichte der Flugkörper eine Höhe von 4500 Kilometern und flog etwa 960 Kilometer weit in Richtung der japanischen Küste, bevor er ins Meer stürzte. Foto: Jon Chol Jin / dpa

Südkorea reagierte nur fünf Minuten nach dem Start der Rakete mit Manövern und schoss drei Raketen für Zielübungen ins Meer. Foto: 093844+0900 / dpa



Auch in der Vergangenheit antwortete Südkorea auf die Provokationen mit eigenen Tests, hier mit einer ballistischen Hyunmu-2-Rakete. Foto: Handout

Beliebt in Nordkorea: Bilder von angeblich geglückten Raketentests, wie hier beim Start einer Mittelstreckenrakete. Foto: REUTERS / KCNA / REUTERS

Südkorea und seine Verbündeten, allen voran die USA, beobachten die Waffentests des Regimes mit großer Sorge. Foto: REUTERS / KCNA / REUTERS

Nach Erkenntnissen von Japan und den USA ist Pjöngjang möglicherweise in der Lage, Interkontinentalraketen mit Miniatur-Atomkraftsprengköpfen zu bestücken. Foto: REUTERS / KCNA / REUTERS

Damit ist Kim einen Schritt näher an seinem Ziel, das Land zu einer vollwertigen Atommacht zu machen. Foto: REUTERS / KCNA / REUTERS



Die Weiterentwicklung und Tests von Raketen – hier eine U-Boot-Rakete bei einer Militärparade – stehen dabei im Fokus des Regimes. Foto: Wong Maye-E / dpa

Kim präsentiert sein Militär bei zahlreichen Gelegenheiten. Diese Soldaten vor einem Raketenwerfer sind Teil einer Parade zum 70. Jahrestag der Gründung der Arbeiterpartei von Korea. Foto: REUTERS / DAMIR SAGOLJ / REUTERS

Der Machthaber – Enkel des Republikgründers Kim Il Sung – schreckt auch nicht davor zurück, mit dem Einsatz seines Arsenals zu drohen. Foto: DAMIR SAGOLJ / REUTERS

Ein Angriff auf das US-Überseegebiet Guam seien jederzeit möglich, sagte ein Militärsprecher zuletzt. Foto: REUTERS / KCNA / REUTERS

Genutzt werden könnten dafür Langstreckenraketen wie diese, die Kim hier inspiziert. Foto: REUTERS / KCNA / REUTERS



Kims Vater Kim Jong Il und sein Großvater, Dynastie-Gründer Kim Il Sung, werden in dem international weitgehend isolierten Land wie Könige verehrt. Foto: DAMIR SAGOLJ / REUTERS

Hier marschieren Soldaten zu Kim Il Sungs 105. Geburtstag. Foto: Wong Maye-E / dpa

Auch diese Militärs salutieren in Pjöngjang dem Staatsgründer. Foto: Wong Maye-E / dpa

Liest da der Kim-Darsteller, was der echte Trump getwittert hat? Imitatoren des US-Präsidenten Trump und des nordkoreanischen Führers treffen sich in Hongkong – und kommen sich näher, als es die echten verfeindeten Führer bis jetzt je getan haben. Foto: REUTERS / BOBBY YIP / REUTERS

Dass auch der echte Kim Jong Un genau beobachtet, was auf der anderen Seite des Pazifiks passiert, gilt als sicher. Foto: REUTERS / KCNA / REUTERS



Auch gelingt es Pjöngjang offenbar weiterhin, die gegen das Land verhängten UN-Sanktionen zu umgehen. Nach einem Bericht des „Wall Street Journal“ registrierten Experten der Vereinten Nationen einen deutlichen Anstieg von Treibstoff-Importen nach Nordkorea – vor allem russische und chinesische Schiffe sollen darin involviert sein. Darüber hinaus soll Nordkorea Kohle nach China und Waffen an Syrien, den Jemen und Libyen geliefert haben.

Welche Rolle spielt der südkoreanische Präsident Moon?

Präsident Moon Jae-in sieht sich selbst als eine Art Mittler zwischen Südkoreas Verbündetem USA und Nordkorea. Nach dem Gipfel von Kim und Trump im Juni ist deren Beziehung deutlich abgekühlt. Moon will das verlorene Vertrauen wiederherstellen. Trump soll den südkoreanischen Präsidenten sogar einmal als „Chefverhandler“ bezeichnet haben.

Noch am Sonntag und Montag schloss sich Moon mit US-Außenminister Mike Pompeo kurz. Er wollte herausfinden, „ob es Anknüpfungspunkte gibt zwischen der amerikanischen Forderung nach Denuklearisierung und den Forderungen Nordkoreas nach Sicherheitsgarantien“, sagte Moon. Außerdem gilt der 65-Jährige als großer Befürworter eines innerkoreanischen Friedensdialogs – nicht zuletzt weil er selbst noch Familie im Nordteil des Landes hat.

Der Zeitpunkt für den gegenwärtigen Gipfel ist sehr gut gewählt. Die Koreaner im Süden und Norden feiern kommende Woche den größten Feiertag: Chuseok – von der Wichtigkeit mit Weihnachten in Deutschland vergleichbar. Moon habe vor der Abreise noch einmal betont, dass er „allen 80 Millionen Koreanern“ mit diesem Treffen ein Geschenk für Chuseok machen will.

Was kann der derzeit stattfindende Gipfel in Pjöngjang bringen?

Während es bei den ersten beiden Kim-Moon-Treffen um spektakuläre Bilder ging, will der Südkoreaner nun Ergebnisse mitbringen. Die Denuklearisierung der Halbinsel soll deshalb ganz oben auf der Liste stehen. Kim hatte betont, dass bereits jetzt sein Land nicht mehr in der Lage sei, Atomwaffen- oder Raketentests durchzuführen. Die entsprechenden Anlagen seien zerstört.

Dazu passt auch der bescheidene Auftritts Kims: Noch nie hat ein nordkoreanischer Führer den Staatschef eines anderen Landes am Flughafen abgeholt, Moon war der erste, dem diese Ehre zuteil wurde. „Sie haben sicher schon viele Länder besucht, verglichen damit wird Ihnen unser Land etwas schäbig vorkommen“, sagte Kim.

Beide Seiten hoffen, dass sich das beim April-Gipfel begonnene Tauwetter fortsetzt und dass die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA besser werden. Kim hat kürzlich ein weiteres Treffen mit Trump vorgeschlagen – ein Angebot, das in Washington geprüft wird. Moon wird in Pjöngjang von den Chefs großer Unternehmen wie Samsung und Hyundai begleitet. Hier geht es vor allem um Kontakte für eine künftige Zusammenarbeit.

Welches Ziel verfolgt China im Korea-Konflikt?

Noch vor einem Jahr hatte Kim auch zur chinesischen Führung die Kontakte weitgehend gekappt. Nordkoreas Atomprogramm geht auch dem chinesischen Staats- und Parteichef, Xi Jinping, gegen den Strich, da er eine Destabilisierung der gesamten Region befürchtet.

Kim wiederum wollte sich von Peking nicht belehren lassen und war sauer, dass der einstige sozialistische Bruderstaat die Sanktionen der Vereinten Nationen mitgetragen hat.

Inzwischen aber redet Kim wieder mit der chinesischen Regierung. Schon verdächtigte US-Präsident Trump Peking, hinter Nordkoreas Blockade bei der atomaren Abrüstung zu stecken. An den Sanktionen gegen Nordkorea hält Peking offiziell fest. Doch die Grenze zwischen den beiden Staaten ist seit einigen Monaten wieder deutlich durchlässiger geworden.