Pussy-Riot-Mitglied Pjotr Wersilow wurde wahrscheinlich vergiftet

Erkranktem russischem Regierungskritiker geht es besser Pjotr Wersilow war zur Behandlung von Moskau in ein Krankenhaus nach Berlin gebracht worden.

Nach Einschätzung von Ärzten ist Pussy-Riot-Mitglied Pjotr Wersilow vergiftet worden. Er wird in der Berliner Charité behandelt.

Berlin. Das Pussy-Riot-Mitglied Pjotr Wersilow, der derzeit in Berlin behandelt wird, ist wahrscheinlich vergiftet worden. Es gebe eine hohe Plausibilität für diese Theorie, teilte die Berliner Charité am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit. Zugleich gebe es keinerlei Anhaltspunkte, dass eine andere Erklärung vorliegen könnte, sagte der behandelnde Arzt Kai-Uwe Eckardt. Auch die Ärzte in Moskau seien offensichtlich von einer Vergiftung ausgegangen, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Charité, Karl Max Einhäupl.

Wersilow sei weiterhin in einem Zustand, der einer intensiven medizinischen Betreuung bedürfe. Er befinde sich aber nicht in Lebensgefahr. „Der kritische Zustand hat sich deutlich gebessert“, sagte Eckardt.

Wersilow war in der vergangenen Woche mit Seh-, Sprech- und Bewusstseinsstörungen ins Krankenhaus gebracht worden. Seine Mitstreiter vermuteten eine gezielte Vergiftung. Nach Medienberichten fanden Ärzte in seinem Blut starke Psychopharmaka. Wersilow kam daraufhin am Samstagabend zur Behandlung nach Berlin.

Wersilow soll nach Gerichtstermin Symptome gezeigt haben

„Sein Leben ist in Gefahr. Wir glauben, er wurde vergiftet“, schrieb die Gruppe am Donnerstag auf ihrer Facebookseite. In einem Bericht der Internetzeitung „Meduza“ sagte ein Pussy-Riot-Mitglied, dass Pjotr Wersilow nach einem Gerichtstermin kaum noch habe sehen, sprechen oder sich bewegen können. Er habe auch das Bewusstsein verloren.

Die Band Pussy Riot hat durch spektakuläre Aktionen gegen Justizwillkür und Korruption weltweite Bekanntheit erlangt.

Pussy Riot lief bei WM-Finale auf das Spielfeld

Pjotr Wersilow war beim Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Moskau mit drei anderen Mitglieder in Uniformen auf das Spielfeld gelaufen , um unter anderem gegen Polizeigewalt zu protestieren. Er wurde dafür zu Arreststrafen verurteilt. Seine Partnerin, Nadeschda Tolokonnikowa, wurde 2012 wegen einer Protestaktion in einer Kirche zu einer Haftstrafe verurteilt. (dpa/rtr/sige)