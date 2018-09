Angela Merkel soll sich in Personalie Hans-Georg Maaßen entschieden haben

Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll sich laut einem Medienbericht dafür entschieden haben, den bisherigen Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen zu ersetzen. Die „Welt“ berichtet über die Ablösung unter Berufung auf Koalitionskreise.

Eine Bestätigung gab es zunächst nicht.

Die Bundesregierung hatte eine Stellungnahme zu dem Medienbericht abgelehnt, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. In Regierungskreisen hieß es am Montag in Berlin lediglich, nach wie gelte die Position Merkels vom vergangenen Freitag. Merkel hatte in der vergangenen Woche angekündigt, dass in einem Spitzengespräch der Koalition am Dienstag der Fall Maaßen Thema sein werde.

Angela Merkel habe jedoch bereits am Wochenende führende Mitglieder der Regierungskoalition über ihren Plan informiert, Hans-Georg Maaßen abzusetzen, heißt es in der „Welt“. Wie die Nachrichtenagentur dpa mitteilt, soll jedoch noch eine Lösung gefunden werden, die auch den Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zufrieden stellt.

Hans-Georg Maaßen leitet seit 2012 das Bundesamt für Verfassungsschutz. Foto: Axel Schmidt / REUTERS

Der oberste Verfassungsschützer der Republik steht in der Kritik, weil er nach den Ausschreitungen in Chemnitz Ende August in einem Interview gesagt hatte, ihm lägen „keine belastbaren Informationen“ vor, dass in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Vielmehr sprächen „gute Gründe“ dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video „um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken“. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

In Chemnitz war am 26. August ein 35 Jahre alter Deutscher erstochen worden. Tatverdächtig sind drei Asylbewerber aus Syrien und dem Irak. Zwei sitzen in Untersuchungshaft, nach dem dritten wird gefahndet. Nach der Tat gab es fremdenfeindliche Ausschreitungen, bei denen es auch zu Gewalttaten von Rechtsextremisten kam. Foto: Andreas Seidel / dpa

In einem Bericht an das Innenministerium hat Maaßen seine Äußerungen zu fremdenfeindlichen Vorfällen in Chemnitz mit Sorge vor einer Desinformationskampagne begründet. Maaßen erhebt darin schwere Vorwürfe gegen einen Twitter-Nutzer, der sich „Antifa Zeckenbiss“ nennt. Es sei davon auszugehen, dass dieser ein veröffentlichtes Video vorsätzlich mit der falschen Überschrift „Menschenjagd in Chemnitz“ versehen habe, „um eine bestimmte Wirkung zu erzielen“, schrieb der BfV-Präsident. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Als Maaßen Präsident des deutschen Inlandsgeheimdienstes mit seinen rund 2700 Mitarbeitern wurde, steckte das Amt in der wahrscheinlich tiefsten Krise seiner Geschichte. Hauptgrund war die Vernichtung von Akten mit Bezug zu den Ermittlungen in der rechtsextremen NSU-Mordserie. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS



Maaßen erhielt den Auftrag, in der Behörde aufräumen, möglichst gründlich und diskret. Seit seinem Amtsantritt bemüht sich Maaßen, das Bundesamt technologisch aufzurüsten. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Wie er das macht, imponiert vielen Innenpolitikern. Doch an der Persönlichkeit des Verfassungsschutzpräsidenten scheiden sich die Geister. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Zurückhaltung ist nicht die herausragendste Eigenschaft, die Hans-Georg Maaßen zugeschrieben wird. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise gehörte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) zu denen, die mehr oder weniger öffentlich Kritik an der Migrationspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) übten. Das kam im Kanzleramt gar nicht gut an – der Rheinländer soll damals gemahnt worden sei, sich zurückzuhalten. Foto: Oliver Berg / dpa

Nachdem mit CSU-Chef Horst Seehofer im März der lauteste Kritiker der Kanzlerin beim Migrationsthema Innenminister und damit sein direkter Dienstherr geworden war, dürfte sich Maaßen gut aufgehoben gefühlt haben. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Maaßen stammt aus Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen. Studiert hat er in Köln und Bonn. Ab 1991 arbeitete er in verschiedenen Abteilungen für das Bundesinnenministerium. Foto: Michael Kappeler / dpa



In seinen ersten Dienstjahren beschäftigte er sich vor allem mit Ausländer- und Zuwanderungsrecht. 2008 wurde er Leiter des Stabes Terrorismusbekämpfung. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Maaßen war vor seinem Wechsel an die Spitze des Bundesamtes für Verfassungsschutz für die Öffentlichkeit eher ein unbeschriebenes Blatt. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Vielen Abgeordneten in Berlin war Maaßen allerdings bekannt. 2007 sagte er vor dem BND-Untersuchungsausschuss aus. Das Gremium hatte unter anderem zu klären, ob die Bundesregierung mitverantwortlich dafür war, dass der in Deutschland geborene Türke Murat Kurnaz jahrelang unschuldig im US-Gefangenenlager Guantánamo einsaß. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Für Irritationen hatte zuletzt auch gesorgt, dass Maaßens Bundesamt für Verfassungsschutz sich mit dem späteren Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri in den Monaten vor dem Anschlag in Berlin weitaus intensiver befasst hatte als bisher bekannt. Auch gibt es Zweifel in der SPD an Maaßens Haltung zur AfD. Foto: Wolfgang Kumm / dpa

Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer will ihn trotz der Kritik im Amt belassen. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist dem Innenministerium nachgeordnet. Seehofer hatte zuletzt seine Unterstützung für Maaßen betont und dessen Ablösung abgelehnt.

Maaßen hatte mit Aussagen zu Vorfällen in Chemnitz irritiert

Maaßen stand in den vergangenen Tagen in der Kritik, weil er nach den Ausschreitungen in Chemnitz Ende August in einem Interview gesagt hatte, ihm lägen „keine belastbaren Informationen“ vor, dass in Chemnitz Hetzjagden auf Ausländer stattgefunden hätten. Vielmehr sprächen „gute Gründe“ dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video „um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken“.

In Chemnitz war am 26. August ein 35 Jahre alter Deutscher erstochen worden. Tatverdächtig sind drei Asylbewerber aus Syrien und dem Irak. Zwei sitzen in Untersuchungshaft, nach dem dritten wird gefahndet. Nach der Tat gab es fremdenfeindliche Ausschreitungen, bei denen es auch zu Gewalttaten von Rechtsextremisten kam.

Kritik an Maaßen nahm immer mehr zu

Laut „Welt“ hat die Kanzlerin gestört, dass Maaßen sich als Beamter einer nachgeordneten Behörde in das politische Tagesgeschehen eingemischt habe.

Mehrere Politiker des Koalitionspartners SPD hatten in den vergangenen Tagen einen Rücktritt Maaßens gefordert bzw. die Ablösung des Verfassungsschutzchefs angedeutet. SPD-Chefin Andrea Nahles sagte: „Herr Maaßen muss gehen, und ich sage Euch, er wird gehen.“

Merkel - Koalition wird nicht wegen Maaßen-Streit platzen Die Bundeskanzlerin äußerte sich am Rande eines Besuchs in Vilnius zur Debatte um den Verfassungsschutz-Präsidenten. Merkel - Koalition wird nicht wegen Maaßen-Streit platzen

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil fand in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ ähnliche Worte in Bezug auf das Treffen am Dienstag: „Ich bin mir sicher, das Ergebnis wird sein, dass Herr Maaßen gehen muss.“ Der ehemalige Kanzlerkandidat Martin Schulz sagte in der Talkshow von Anne Will, dass er nicht glaube, dass die Koalition am Fall Maaßen zerbreche. „Er ist nicht mehr zu halten“, so Schulz. (dpa/rtr/ac)