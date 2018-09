Hambacher Forst: Einsatzkräfte prüfen unterirdische Gänge

Kerpen. Die Einsatzkräfte im Hambacher Forst haben Probleme mit unterirdischen Gängen. Die Feuerwehr prüfe mit Teleskopkameras, ob sich in den Gängen Umweltaktivisten verschanzt hätten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Kerpen am Samstag auf Anfrage. Am Samstagmorgen hatte die Polizei die Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst fortgesetzt - am dritten Tag in Folge.

Für die unterirdischen Gänge wurde auch die Grubenwehr ehemaliger Zechen zurate gezogen. Die Experten hätten die „Stollen“ geprüft und für einsturzgefährdet erklärt, sagte der Sprecher. Solange unklar sei, ob es weitere Gänge gebe und dort Aktivisten versteckt seien, könne auch kein schweres Räumgerät eingesetzt werden, sagte der Sprecher der für die Räumung zuständigen Stadt Kerpen, Erhard Nimtz.

Seit dem Morgen wird die Räumung einer weiteren „Siedlung“ mit dem Namen „Gallien“ vorbereitet. Mitarbeiter des Bauordnungsamtes forderten Aktivisten mit Lautsprechern auf, die Behausungen binnen 30 Minuten zu verlassen.

Aktivisten hängen an einer Anlage auf dem Gelände des Braunkohlekraftwerks Niederaußem.

Foto: Henning Kaiser / dpa

Unterdessen besetzten nach Angaben der Polizei Aachen neun Aktivisten drei Bagger im Braunkohlekraftwerk Niederaußem in der Nähe des Hambacher Forstes. Die Polizei zog dort Einsatzkräfte zusammen. Die Braunkohlegegner sprachen von 20 Aktivisten in Niederaußem.

Kohleausstieg soll bis 2038 vollendet sein

Der Streit um die Räumung des Hambacher Forsts belastet derzeit die Arbeit der von der Bundesregierung eingesetzten Kohlekommission. Laut einer Meldung des „Spiegel“ plant die Kommission den Ausstieg aus der Kohleverstromung zwischen 2035 und 2038. Dann sollen dem Bericht zufolge die letzten Kohlekraftwerke geschlossen werden.

Eine entsprechende Kompromisslinie habe Bahn-Vorstand Ronald Pofalla nach einer Reihe von Gesprächen mit den anderen Mitgliedern der Kommission erarbeitet und diese im Bundesumweltministerium sowie im Kanzleramt vorgestellt, heißt es. Das Umweltministerium bestätigte am Samstag, dass es Gespräche gegeben habe. Zu den Inhalten wollte sich eine Sprecherin aber nicht äußern.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) lehnt eine Diskussion über konkrete Daten für den Kohleausstieg derzeit strikt ab. „Wir sind überhaupt nicht bereit, über Ausstiegsdaten zu reden, solange nicht klar ist, wie das Gesamtkonzept aussieht“, sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur. (dpa/sdo/jb)

Die Räumung im Hambacher Forst geht am Freitagmorgen weiter. Die Polizei ist mit einem massiven Aufgebot im Einsatz. Foto: Marius Becker / dpa

Die Einsatzkräfte stellen sich auf einen lange und schwierige Arbeiten ein. Foto: Marius Becker / dpa

Bereits am Donnerstag hatte die Räumung der Baumhäuser begonnen. Aktivisten wehrten sich und mussten zum Teil weggetragen werden. Foto: Lars Heidrich

Mehreren Dutzend Braunkohlegegnern war es gelungen trotz des massiven Polizeiaufgebots in den Wald zu kommen. Schätzungsweise 40 bis 50 von ihnen scherten nach Polizeiangaben aus einer Demonstration aus und rannten los. Foto: Lars Heidrich

Mit Hebebühnen und Kletterern gelang es der Polizei, vier Baumhäuser zu räumen. Foto: Lars Heidrich



Kletterer der Polizei nahmen im Hambacher Forst auf einem Baumhaus eine Aktivistin mit. Foto: Christophe Gateau / dpa

Aus dem gesamten Bundesgebiet wurden Einsatzkräfte zur Verstärkung in den Hambacher Forst geholt. Wasserwerfer und schweres Räumgerät standen bereit. Foto: WOLFGANG RATTAY / REUTERS

Die Aktivisten wollen, dass ihre Baumhäuser bleiben. Sie wollen verhindern, dass noch mehr Wald für den Braunkohletagebau gerodet wird. Das nordrhein-westfälische Bauministerium hat die Räumung der Bauten mit Sicherheitsbedenken begründet. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Der Energiekonzern und Waldbesitzer RWE will im Herbst mehr als die Hälfte des noch verbliebenen Waldstücks roden. Dagegen kämpfen die Aktivisten. Foto: Henning Kaiser / dpa

Ein Hindernis für Behörde und Polizei: eine Barrikade aus Holz. Foto: Oliver Berg / dpa



Auf einem Waldweg stellten sich Aktivisten der Polizei in den Weg. Einige mussten im Anschluss weggetragen werden. Foto: Henning Kaiser / dpa

Ein Einblick in das Innere eines Baumhauses. Foto: Jana Bauch / dpa

Am Donnerstagmorgen kamen die ersten Polizeiwagen zum Hambacher Forst gefahren. Die Anweisung zur Räumung kam vom Land NRW. Foto: WOLFGANG RATTAY / REUTERS