Haushaltsdebatte: AfD-Chef Alexander Gauland sorgt für Eklat im Bundestag

Bei den Haushaltsberatungen im Bundestag steht die Generalaussprache an. Sie begann am Morgen mit einem heftigen Schlagabtausch.

Eine Rede von AfD-Chef Alexander Gauland im Bundestag hat für einen Eklat im Parlament gesorgt.

Gauland hatte zur Eröffnung der Generaldebatte erklärt, die Zuwanderung sei der Grund dafür, dass „der innere Frieden“ in Deutschland in Gefahr gerate. Gauland warf der Regierung vor, sie würde rechtsextreme Taten aufbauschen und Gewalt durch Migranten herunterspielen.

Zudem warf Gauland Bundeskanzlerin Angela Merkel vor, sie benutze DDR-Vokabular. Merkel habe im Zusammenhang mit den Demonstrationen in Chemnitz von „Zusammenrotten“ gesprochen. Dies sei „der Duktus eines totalitären Staates“ so Gauland, da „sollten die Alarmglocken bei uns läuten“. Gauland weiter: „Die Wahrheit ist: Es hat in Chemnitz keine Menschenjagden gegeben.“

Den anderen Parteien im Bundestag warf Gauland vor, sich gegen die AfD zu stellen: „Sie versuchen, die Opposition zu kriminalisieren, indem sie eine Art Volksfront gegen die AfD aufbauen.“

Schulz: „Sie gehören auf den Misthaufen der Geschichte“

Martin Schulz (SPD) während seiner Replik auf Gauland.

Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Gaulands Rede wurde immer wieder von Zwischenrufen aus den anderen Fraktionen begleitet. Der ehemalige SPD-Chef Martin Schulz warf Gauland in einer emotionalen Replik vor, er benutze „ein Stilmittel des Faschismus“, in dem er die gesamte Politik auf ein Problem reduziere, nämlich auf die Migration. „Wir haben eine ähnliche Argumentation in diesem Haus schon mal gehört“, so Schulz, „es ist Zeit, dass sich die Demokratie gegen diese Leute wehrt.“ Gauland gehöre „auf den Misthaufen der deutschen Geschichte“. Die SPD-Abgeordneten spendeten Schulz darauf stehend Beifall.

Merkel kritisiert Nein der SPD zu Syrien-Einsatz

Die kritisierte in ihrer Rede scharf die kategorische Absage des Koalitionspartners SPD an ein mögliches Eingreifen der Bundeswehr in den Syrien-Krieg. „Einfach zu behaupten, wir könnten wegsehen, wenn irgendwo Chemiewaffen eingesetzt werden und eine internationale Konvention nicht eingehalten wird, das kann auch nicht die Antwort sein“, sagte Merkel.

Alle Antworten der Bundesregierung in dieser Frage würden auf Basis des Grundgesetzes und im Rahmen der parlamentarischen Verpflichtungen gegeben. „Aber von vornherein einfach Nein zu sagen, egal was auf der Welt passiert, das kann nicht die deutsche Haltung sein.“ Während CDU und CSU dies stark beklatschten, herrschte bei der SPD Schweigen, SPD-Partei und Fraktionschefin Andrea Nahles schaute demonstrativ auf ihr Handy.

Bei der Generaldebatte im Bundestag geht es an diesem Mittwoch vor allem auch um Merkels Flüchtlingspolitik und die Sorgen vor zunehmendem Rechtsextremismus. Im Vergleich zu Debatten über Einzeletats, die von den jeweiligen Fachpolitikern bestritten werden, ergreifen in der Generalaussprache Merkel sowie die Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen das Wort.

Nach Abschluss der ersten Lesung des Bundeshaushalts am Freitag werden die Ausgabenpläne im Haushaltsausschuss beraten und in der Regel noch etwas verändert. Bis Ende November soll der Bundestag das Zahlenwerk final beschließen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant für 2019 wegen der Umsetzung zahlreicher Koalitionsvorhaben mit Ausgaben von 356,8 Milliarden Euro, rund 13 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Er will aber erneut einen Bundeshaushalt ohne neue Schulden („schwarze Null“) schaffen.

Investitionen in Verkehr und Bildung geplant

Seit 2014 gelingt es jedes Jahr, dass die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen - das hängt auch mit sprudelnden Steuereinnahmen zusammen. Wegen der guten Einnahmesituation gibt es Kritik, dass Union und SPD die Bürger nicht stärker entlasten durch Steuersenkungen oder die komplette Abschaffung des Solidaritätsbeitrags.

Der Etat sieht unter anderem Milliardeninvestitionen im Verkehrs- und Bildungsbereich, Ausgaben für ein Familien-Baukindergeld , höhere Rentenzuschüsse und Maßnahmen zur Entlastung der Bürger in Höhe von knapp zehn Milliarden Euro vor. Eine Familie mit einem Bruttojahresgehalt von 60.000 Euro soll zum Beispiel durch höhere Freibeträge, mehr Kindergeld und Steuerrabatte rund 250 Euro im Jahr mehr zur Verfügung haben. (W.B./dpa)