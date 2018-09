Veronika Bellmann (CDU): Muslime gehören nicht in die Union

Eine Bundestagsabgeordnete der CDU aus Sachsen will Muslime nicht in ihrer Partei haben. Trotz Kritik hält sie an ihrer Meinung fest.

Berlin. Die Bundestagsabgeordnete Veronika Bellmann (57) wird zum rechtskonservativen Flügel der Partei gezählt. Vor zwei Jahren machte sie Schlagzeilen, als sie meinte, die CDU solle Koalitionen mit der AfD nicht ausschließen. Nun sorgt sie wieder für Wirbel.

Bellmann findet, Muslime gehörten nicht in die CDU. Das gelte auch für jene, die ihren Glauben nicht praktizierten. „Heute geben sie sich säkular und morgen doch wieder streng gläubig“, wurde Bellmann in der rechtsgerichteten Zeitung „Junge Freiheit“ zitiert. Hilfreich könne allenfalls ein „öffentliches oder schriftlich dargelegtes Bekenntnis zum Grundgesetz“ sein.

Hintergrund der Äußerungen der Christdemokratin ist die mögliche Kandidatur der Muslimin Aygül Özkan für die CDU bei der Hamburger Bürgerschaftswahl 2020.

Rücktrittsforderung an Bellmann aus der CDU

Kritik an Bellmann kam aus der Union. Karin Prien (CDU), Bildungsministerin in Schleswig-Holstein, schrieb via Twitter, Bellmann solle sich nicht nur bei Aygül Özkan, sondern „bei allen Muslimen, die sich in der Union engagieren“, entschuldigen – und als Abgeordnete zurücktreten.

Frau Bellmann sollte sich schleimigste für diese Entgleisung entschuldigen bei unser ehemaligen CDU-Ministerin Aygül Özkan und bei allen Muslimen, die sich in der Union engagieren oder sie sollte ihr Mandat, das sie über die CDU erlangt hat, niederlegen. #uniondermitte https://t.co/hGiINeIhfN — Karin Prien (@PrienKarin) September 6, 2018

Auch die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), kritisierte Bellmann. „Solche Aussagen sind falsch, unvereinbar mit unserem Grundsatzprogramm und entwerten den Einsatz aller Muslime, die sich in der CDU engagieren“, sagte sie der „Bild“.

Bellmann sieht das offenbar anders. „Mein Mandat habe ich nicht von der CDU, sondern in allen Bundestagswahlen seit 2002 immer direkt von den Wählern meines Wahlkreises“, zitiert Spiegel Online die Politikerin. Sie sehe keinen Grund, sich zu entschuldigen. (W.B.)