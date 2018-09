Horst Seehofer (CSU) sorgt mit neuer Äußerung für Eklat

Doch nach einem weiteren Krisengespräch wird man sich einig. Die Union will Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze einrichten.

Innenminister Seehofer bleibt in der Fragen nach Abweisungen an der Grenze hart – Merkel auch.

Für das Kabinett Merkel IV wird Seehofer am 14. März 2018 zum neuen Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat ernannt. Der Höhepunkt in seiner Karriere.

Am 12. März 2018 präsentierten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der CSU-Vorsitzende Seehofer und der damalige kommissarische SPD-Vorsitzende und jetzige Finanzminister Olaf Scholz, den gemeinsam unterzeichneten Koalitionsvertrag in Berlin. Es gibt wieder eine große Koalition.

„Ich gehe ständig an die Grenze dessen, was man sich körperlich zumuten kann“, sagte er einmal. 2002 erlitt er eine Herzmuskelentzündung, die ihn fast das Leben kostete. Privat habe er kaum Zeit für Freunde, Familie, Hobbys.

Seehofer wurde am 4. Juli 1949 in Ingolstadt geboren. Nach der Mittleren Reife tritt er 1969 in die Junge Union ein, 1971 wird der Diplom-Verwaltungswirt Mitglied der Christlich Sozialen Union (CSU).

Berlin. Anfang August hielt Horst Seehofer seine erste Bierzeltrede seit der Regierungskrise im Juli. Ein Heimspiel für den erfahrenen CSU-Politiker, der Bayern, gerne als „gelobtes Land“ bezeichnet. Ein nun veröffentlichter Ausschnitt dieser Rede, den der DGB-Bayern am Donnerstag auf Facebook veröffentlichte, sorgt jetzt für Wirbel:

„Ich bin froh über jeden, der bei uns in Deutschland straffällig wird und aus dem Ausland stammt. Auch die müssen das Land verlassen“, sagte der CSU-Politiker am 2. August in Töging. In seiner Rede bezog er sich zunächst auf die Abschiebung des mutmaßlichen Bin-Laden Leibwächters Sami A .

Die Äußerung fügt sich ein in den Kanon der jüngsten Äußerung Seehofers vom Mittwoch. So verteidigte er die Demonstranten in Chemnitz, unter die sich auch gewalttätige Protestler aus dem rechten Spektrum gemischt hatten. In diesem Kontext erklärte Seehofer, dass die Migrationsfrage die „Mutter aller politischen Probleme“ in Deutschland sei.

Reaktionen auf beide Äußerungen ließen nicht lange auf sich warten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reagierte zunächst ausweichend auf die umstrittenen Äußerungen: „Ich sage das anders. Ich sage, die Migrationsfrage stellt uns vor Herausforderungen“, erklärte Merkel am Donnerstag dem Fernsehsender RTL. Dabei gebe es „auch Probleme, dabei gibt es auch Erfolge“.

Bundestags-Vizepräsident Thomas Oppermann (SPD) bezeichnete Horst Seehofer als Fehlbesetzung auf dem Posten des Innenministers und nahm dabei Bezug auf die Bierzelt-Äußerung. Unter Verweis auf die Aussage des CSU-Chefs, die Migration sei die Mutter aller politischen Probleme, sagte der SPD-Politiker am Freitag im Deutschlandfunk: „Wenn Horst Seehofer so etwas sagt, zeigt er, dass er den Anforderungen für das Amt des Innenministers nicht genügt.“

Er sei als Verfassungsminister eine Zumutung. Seehofer diffamiere damit die etwa 20 Millionen Deutschen, die einen Migrationshintergrund hätten. „Und ich finde, so darf ein Verfassungsminister nicht sprechen“, so Oppermann.

Er ist Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat im Kabinett Merkel IV: Der CSU-Politiker Horst Seehofer kann auf eine Jahrzehnte lange politische Karriere zurückblicken. Wir zeigen Bilder des CSU-Politikers. Foto: Reto Klar

Am 21. April 1989 wird Seehofer zum Nachfolger des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesarbeitsministerium, Stefan Höpfinger (l.), ernannt. Foto: Reineke, Engelbert / Bundesarchiv

Von 1992 bis 1998 ist er Gesundheitsminister. Foto: dpa Picture-Alliance / Torsten Silz / picture-alliance / dpa

Von 1980 bis 2008 ist er Mitglied des Deutschen Bundestag. Von 1994 bis 2008 stellvertretender Vorsitzende der CSU und von 1998 bis 2004 der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Foto: Nicole Maskus / imago/photothek



Nach der Bundestagswahl 2005 wird Horst Seehofer in der großen Koalition Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Das Amt bekleidet er von 2005 bis 2008. Foto: Miguel Villagran / Getty Images

Seit 2008 hat er den Parteivorsitz der CSU inne. Foto: REUTERS / RALPH ORLOWSKI / REUTERS

Im Oktober 2008 wird er vom Bayerischen Landtag zum Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern gewählt. Foto: dpa Picture-Alliance / Eva Chloupek / picture-alliance/ dpa/dpaweb

Horst Seehofer mit seiner Ehefrau Karin Seehofer (2 v.l.) und den drei gemeinsamen Kindern Andreas, Ulrike und Susanne beim Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten 2018 im Kaisersaal der Münchner Residenz. Aus einer außerehelichen Beziehung hat er eine weitere Tochter, die 2007 geboren wurde. Foto: Spöttel Picture / imago



Dieses Foto sorgt kurze Zeit später für Aufsehen. Der Heimatminister präsentiert seine Mannschaft – und es sind ausschließlich Männer zu sehen. Foto: dpa Picture-Alliance / - / picture alliance / /Bundesminist

Der Streit zwischen Seehofer und Merkel über den Umgang mit Flüchtlingen an der deutschen Grenze eskaliert Ende Juni. Auch bei einem Krisengespräch im Kanzleramt können die beiden die Wogen zunächst nicht glätten. Foto: Paul Zinken / dpa



Zugleich warf er Seehofer vor, ein falsches Verständnis vom Amt zu haben. Eigentlich sei es Seehofers Aufgabe, Rückführungsabkommen für abgelehnte Asylbewerber mit den Herkunftsländern auszuhandeln, Asylverfahren zu beschleunigen oder ein Einwanderungsgesetz vorzubereiten. „Davon höre ich gar nichts“, sagte Oppermann.

Ein Innenminister müsse wie ein Feuerwehrmann agieren, Brände löschen, Gefahren abwehren und dafür sorgen, dass in Deutschland die Grundrechte gelten. Mit seinem Gerede wirke Seehofer aber eher wie ein Brandstifter.

Auf Twitter erklärte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil: „Wenn ich das Foto sehe, frage ich mich, ob man hier nicht den Vater von reichlich Problemen sieht. Habe auf dieses rechtspopulistische Gequatsche echt keinen Bock mehr“.

Wenn ich das Foto sehe, frage ich mich, ob man hier nicht den Vater von reichlich Problemen sieht. Habe auf dieses rechspopulistische Gequatsche echt keinen Bock mehr. #seehofer #wirdsindmehr https://t.co/4A1oTTA09C — Lars Klingbeil 🇪🇺 (@larsklingbeil) September 6, 2018

Auch Parteigenosse Karl Lauterbach zeigte sich empört: „ (...) Der Innenminister Seehofer ist froh über jeden „Ausländer“ der in Deutschland „straffällig“ wird, freut sich über Verbrechen. Ich bin nicht schnell mit Rücktrittsforderungen. Aber er sollte selbst überlegen ob es nicht besser für Land u(nd) ihn“.

Man muss Video mit eigenen Augen sehen. Der INNENMINISTER Seehofer ist froh über jeden „Ausländer“ der in Deutschland „straffällig“ wird, freut sich über Verbrechen. Ich bin nicht schnell mit Rücktrittsforderungen. Aber er sollte selbst überlegen ob es nicht besser für Land u ihn https://t.co/WsYfoQRNJj — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) September 6, 2018

Zu den jüngsten Vorwürfen hat sich Horst Seehofer noch nicht geäußert. (mit rtr)