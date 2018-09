Chemnitz: Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen zweifelt an Hetzjagden

Hans-Georg Maaßen sieht keine Belege für Hetzjagden in Chemnitz. Der Verfassungsschützer hält „gezielte Falschinformation“ für möglich.

Berlin. Hans-Georg Maaßen hat sich in die Debatte um Hetzjagden in Chemnitz eingeschaltet und Zweifel an den Behauptungen geäußert, dass Ausländer während der rechtsgerichteten Demonstrationen der letzten Tage durch die Straßen gehetzt worden seien.

„Die Skepsis gegenüber den Medienberichten zu rechtsextremistischen Hetzjagden in Chemnitz werden von mir geteilt", sagte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz zu „Bild" (Bezahlinhalt). Seiner Behörde lägen „keine belastbaren Informationen darüber vor, dass solche Hetzjagden stattgefunden haben".

Maaßen zweifelt an Echtheit von Video

Darüber hinaus zweifelte Maaßen die Echtheit eines Videos an, das Jagdszenen auf Ausländer nahe des Chemnitzer Johannisplatzes zeigen soll: „Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist. Nach meiner vorsichtigen Bewertung sprechen gute Gründe dafür, dass es sich um eine gezielte Falschinformation handelt, um möglicherweise die Öffentlichkeit von dem Mord in Chemnitz abzulenken."

Für seine Aussagen hat Maaßen in den sozialen Medien bereits scharfe Kritik geerntet. Allen voran geht bei der Kritik der ehemalige Berliner SPD-Politiker Christopher Lauer: „Ist Maaßen vom nackten Wahnsinn gepeitscht angesichts dessen zu sagen, es hätte keine Hetzjagden gegeben?“, schrieb Lauer auf Twitter. „Maaßen ist als Chef des Verfassungsschutzes nicht mehr tragbar.“

Was macht der Maaßen eigentlich beruflich? Also außer Nazis verstehen? https://t.co/MbnESEkptF — Christopher Lauer (@Schmidtlepp) September 6, 2018

Ein Aggressiver Mob, der „Komm her Du scheiß Kanacke!“ schreit, der Filmenden Person Stinkefinger zeigt, Ausländer Raus skandiert. Ist Maaßen vom nackten Wahnsinn gepeitscht angesichts dessen zu sagen, es hätte keine Hetzjagden gegeben? https://t.co/gu6S9H1iu0 — Christopher Lauer (@Schmidtlepp) September 7, 2018

Maaßen ist als Chef des Verfassungsschutzes nicht mehr tragbar. — Christopher Lauer (@Schmidtlepp) September 7, 2018

Kretschmer: „Es gab keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome“

Maaßen war bereits vor einigen Wochen bei linksliberalen Politikern in die Kritik geraten, nachdem bekannt geworden war, dass er sich mit den AfD-Chefs Frauke Petry und Alexander Gauland getroffen hatte.

Von „Hetzjagd“ hatte im Bezug auf die Vorkommnisse in Chemnitz unter anderem Angela Merkel (CDU) gesprochen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) widersprach der Kanzlerin am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag: „Klar ist: Es gab keinen Mob, keine Hetzjagd und keine Pogrome.“

