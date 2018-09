Kretschmer gibt Regierungserklärung zu Chemnitz

Dresden. „Es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, es gab kein Pogrome“ – so widerspricht Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) Journalisten, die über Hetzjagden in Chemnitz berichtet hatten. Seine Regierungserklärung an diesem Mittwoch im Landtag in Dresden stand unter der Überschrift „Für eine demokratische Gesellschaft und einen starken Staat“.

Kretschmer kritisierte außerdem die Berichterstattung über die Demonstrationen von Rechtsradikalen in der vergangenen Woche. Journalisten, die aus Chemnitz kommen, hätten objektiv berichtet. „Aber die, die weit weg waren, haben ein hartes Urteil über die Stadt getroffen“, so Kretschmer. Er warnte davor, überhebliche Urteile über Ostdeutschland zu fällen. „Die neuen Länder sind ein Seismograph dafür, was in den nächsten Jahren in ganz Deutschland passieren wird.“ Deutschland brauche einen parteiübergreifenden Konsens zur Migrationspolitik.

Vermummte jagen in Chemnitz Flüchtling und prügeln ihn Hetzjagd auf Flüchtlinge in Chemnitz: Ein Afghane ist von Vermummten zusammengeschlagen worden. Reporterin Johanna Rüdiger hat ihn getroffen und mit ihm gesprochen. Im Video erzählt er seine Geschichte. Vermummte jagen in Chemnitz Flüchtling und prügeln ihn

Zu den Krawallen am Montag der vergangenen Woche sagte er: „Keine Frage, es wäre besser gewesen, es wären hundert, zweihundert Beamten mehr da gewesen, aber die, die da waren, haben exzellente Arbeit gemacht“. Kritiker hatten der Polizei bei dem Einsatz Versagen vorgeworfen.

Kretschmer: Begriffe wie „Volksverräter“ führen zu Radikalisierung

Kretschmer griff die AfD scharf an und sagte an die Landtagsabgeordneten der Partei gewandt: „Sie sind Mitschuld an den Dingen, die in Chemnitz passiert sind.“ Begriffe wie „Volksverräter“ würden zu einer Radikalisierung führen. „Wer solche Begriffe verwendet, stellt ich außerhalb jeder Rechtsordnung“. Man werde nicht zu lassen, dass Menschen durch die Stadt ziehen und den Hitlergruß zeigen. Kretschmer kündigte eine „Null-Toleranz“-Strategie für die Verfolgung solcher Straftaten an.

"Wir sind mehr" – so feierten 65.000 Menschen gegen Rechts "Wir sind mehr": Ganze 65.000 Menschen waren beim Konzert in Chemnitz dabei. Reporterin Johanna Rüdiger war vor Ort und hat die Menschen gefragt, was Musik gegen Rechts wirklich bringt. "Wir sind mehr" – so feierten 65.000 Menschen gegen Rechts

Der Rechtsextremismus sei die größte Gefahr für die Demokratie. „Der Kampf gegen Rechtsextremismus muss aus der Mitte heraus geführt werden“, sagte Kretschmer. Außerdem kündigte er an, dass Sachsen einen Opferschutzbeauftragten bekommt. (jr)