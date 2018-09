AfD: André Poppenburg schimpft über „Rattenloch“

André Poggenburg, ehemaliger Landesparteichef der AfD in Sachsen-Anhalt.

Intrigen und Querelen bei der AfD in Sachsen-Anhalt: Ex-Landesparteichef André Poggenburg tobt – weil pikante Chats öffentlich wurden.

Berlin. Ein sehr privater WhatsApp-Chatverlauf des ehemaligen AfD -Vorsitzenden in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg (43), sorgt für Wirbel in der Partei. Die intimen Nachrichten gelangten an die Öffentlichkeit – Poggenburg vermutet innerparteiliche Feinde hinter der Durchstecherei.

„Ich gehe davon aus, dass parteiinterne Gegner mein Image beschädigen wollen“, sagte Poggenburg der „Volksstimme“. „Dabei nehmen sie die Beschädigung der Partei mit in Kauf.“

Bei den Chats handelt es sich um Botschaften mit erotischen Vorlieben und Fotos. Poggenburg selbst erklärte, die Daten seien äußerst kompromittierend. Gegenüber seiner Lebenspartnerin müsse er dafür die Verantwortung übernehmen. Hinzu kommt, dass der Chatverlauf ausgerechnet auf der linken Internetseite „Indymedia“ veröffentlicht wurde.

Damit nicht genug: Auch die Inhalte einer internen WhatsApp-Chatgruppe des AfD -Landesverbandes Sachsen-Anhalt wurden geleakt. Dort hatte Poppenburg laut „Volksstimme geschrieben, seine Gegner hätten mit dem „linken Mob und Feind paktiert“.

André Poppenburg schimpft über „Rattenloch“

Und weiter: „Ich frage mich ernsthaft, was für ein Rattenloch eine Partei oder Fraktion überhaupt sein kann“, schrieb Poggenburg in dem Chat. „Eine solche niederträchtige Tat“ traue er nur ganz wenigen seiner Gegner in der AfD zu. Poggenburg sprach von einer „neuen, perfide Masche“. Starker Tobak, auch für die AfD, wo innerparteiliche Intrigen nicht selten vorkommen.

Poggenburg will gegen die Durchstechereien juristisch vorgehen. Er stelle Strafanzeige gegen Unbekannt, sagte er der „Mitteldeutschen Zeitung“.

André Poggenburg war im März als Partei- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt zurückgetreten . Zuvor hatte ihm seine Fraktion im Landtag das Vertrauen entzogen. Zuvor hatte Poggenburg Türken unter anderem als „Kümmelhändler“ und „Kameltreiber“ beleidigt. (W.B.)