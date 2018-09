Chmnitz: Warum Alexander Dilger heute an ein besseres Chemnitz glaubt

Chemnitz. Wenn alles gut läuft, zeigt Chemnitz am Montag sein anderes Gesicht. Das Gesicht einer Stadt, die so viel besser ist als ihr Ruf. Eine Stadt mit einer lebendigen Kunst- und Kulturszene. Eine Stadt, in der die Kunstsammlungen mit aufsehenerregenden Einzelausstellungen wie der von Bob Dylan oder das Museum Gunzenhauser mit seinen Werken von Otto Dix von sich reden macht.

Eine Stadt, die mit dem Kaßberg eines der größten Gründerzeitviertel Europas hat. Eine Stadt, in der die Technische Universität sehr eng mit dem Mittelstand verbunden ist. Schon früher war die Region die Herzkammer der Industrialisierung und Heimat eines liberalen Bürgertums. Heute spricht vieles dafür, dass die Region wieder so eine Herzkammer werden wird.

Kraftklub wollen was verändern und nicht nach Berlin

Ich habe in Chemnitz studiert und denke in diesen Tagen oft an diese Zeit zurück. In Chemnitz gab es Freiräume und kulturelle Nischen, wie ich sie später nirgendwo anders mehr erlebt habe. Wenn du was machen wolltest, hast du es selbst getan. Heute ist die Chemnitzer Band Kraftklub so ein Beispiel für dieses Selbstverständnis. Alle Bandmitglieder kommen aus Chemnitz und haben schon in Schülerbands zusammengespielt. Drei Nummer-Eins-Alben später sind es genau diese Jungs („Ich will nicht nach Berlin“), die wieder etwas machen und nicht nur reden.

All dem blinden Hass und der Wut nach dem Mord am dem 35-jährigen Chemnitzer Daniel H. setzten sie etwas entgegen, das auch Daniel H gemocht hat: Musik. Kraftklub haben gerufen und einige der bekanntesten deutschsprachigen Künstler kommen, darunter Marteria, Casper und die Die Toten Hosen (hier geht es zur Live-Übertragung des Konzerts ab 17 Uhr).

Nach der tödlichen Messerattacke am 26. August 2018 auf einen 35-Jährigen kommt Chemnitz nicht mehr zu Ruhe. In der sächsischen Stadt gibt es seit Tagen Demonstrationen von Rechtsgerichteten, Neonazis und Gegnern der Flüchtlingspolitik der Bundesregierung sowie Gegenproteste. Dieses Foto vom Samstag zeigt Teilnehmer der Kundgebung der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz, die sich vor dem Karl-Marx-Denkmal versammelten. Foto: Boris Roessler / dpa

Am 26. August war Daniel H. bei einem Messerangriff mutmaßlich durch einen Syrer und einen Iraker am Rande des Chemnitzer Stadtfestes getötet worden. Zwei seiner Begleiter wurden verletzt. Das Fest wurde daraufhin abgebrochen. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Am 26. und 27. August kam es daraufhin bei Demonstrationen in Chemnitz zu Ausschreitungen. Rechtsextreme zogen durch die Stadt, griffen Menschen an, die sie für Ausländer hielten. Foto: Andreas Seidel / dpa

Die Vorfälle haben in Politik und Gesellschaft die Debatte über Ausländerfeindlichkeit und Integration befeuert. Am Montagnachmittag wollen in Chemnitz Künstler wie die Toten Hosen und Kraftklub unter dem Motto „Wir sind mehr“ gratis gegen Rechts singen. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Am Sonntag fand eine friedliche Protestkundgebung der Evangelisch-Lutherischen Kirche Chemnitz unter dem Motto „Wir in Chemnitz – aufeinander hören, miteinander handeln“ statt. Ein Kind hielt ein Schild mit einem bunten Regenbogen und der Aufschrift „Grenzenlose Menschlichkeit“ in die Luft. Foto: Monika Skolimowska / dpa



„Das ist ein freundliches und friedliches Land, die Mehrheit steht für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“, sagte der CDU-Politiker am Sonntag vor dem Rathaus der sächsischen Stadt. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Am Samstag war es in Chemnitz erneut zu mehreren Demonstrationen gekommen. Foto: --- / dpa

Der Polizei zufolge standen 8000 Teilnehmern an rechtsgerichteten Protesten 3000 Gegendemonstranten gegenüber. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Die rechtspopulistische Bürgerbewegung „Pro Chemnitz“ hat sich mit der Demo von AfD und Pegida zusammengeschlossen. Gemeinsam zogen sie durch die Stadt. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Auch Björn Höcke, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag, nahm an der Demonstration teil. Foto: Ralf Hirschberger / dpa



Pegidagründer Lutz Bachmann machte ein Selfie vor einem Foto der ermordeten Iulia aus Viersen (Niederrhein). Die 15-Jährige wurde im Juni 2018 am hellichten Tag in einem Park niedergestochen. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Am Samstag kam auch zu Auseinandersetzungen. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Laut Polizei wurden 18 Menschen verletzt, darunter drei Beamte. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Journalisten wurden AfD-Mitgliedern attackiert. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Bis Sonntagmittag lagen 37 Strafanzeigen vor, mehrheitlich zu Körperverletzungsdelikten, Sachbeschädigungen und Straftaten nach dem Versammlungsgesetz. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS



Familienministerin Franziska Giffey (SPD) hatte am Freitag am Tatort der Messerstecherei Blumen niedergelegt. Sie war das erste Mitglied der Bundesregierung, das Chemnitz nach den Krawallen besucht hat. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Am 27. August zogen tausende Rechtsextreme auf Chemnitz’ Straßen. Die Polizei hatte Mühe, die Rechten vom Gegenprotest fernzuhalten. Immer wieder versuchten sie Polizeiketten zu durchbrechen, warfen Flaschen und Böller. Die Polizei ermittelt nach Montag gegen zehn Personen, die den Hitlergruß gezeigt hatten. Foto: Jan Woitas / dpa



Politisches Tatmotiv? Ach was, normale „Rauferei“

Die sächsische Landesregierung täte gut daran, genau dieses Chemnitz zu unterstützen. Denn das gehört zu Wahrheit auch dazu. Rechtsextremismus wurde in Sachsen, das seit der Wende fest in CDU-Hand ist, immer verharmlost und kleingeredet. Von den verbotenen Skindheads Sächsische Schweiz (SSS) bis zur aufgelösten Hooligan-Gruppe HooNaRa (steht für: Hooligans Nazis Rassisten): Die „Faschos“ waren immer irgendwie da und allgegenwärtig.

Nicht zuletzt konnte der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) auch deshalb in Sachsen untertauchen. In diesen Tagen fiel mir auch wieder ein Gespräch mit Polizisten ein. Damals, vor zehn Jahren, war ich bei einem Stadtfest in der Nähe von Chemnitz. „Glatzen“ jagten ein paar Jugendliche mit etwas zu bunten Haaren durch den Park. Die Polizei tat das damals auf Nachfrage als normale „Rauferei“ ab. Ein politisches Tatmotiv konnte wie so oft nicht nachgewiesen werden.

Was heute passiert hat eine lange Vorgeschichte

Auch viele Protagonisten von heute sind die Protagonisten von damals. Der Chef der rechten Partei „Pro Chemnitz“, Martin Kohlmann, der auch die Demonstration vor einer Woche organisierte und Chemnitz damit deutschlandweit in die Nachrichten katapultierte, sitzt seit Jahren im Stadtrat.

Im Jahr 2009 musste er zum Beispiel von Polizisten aus dem Ratssaal getragen werden, weil der den Bürgermeister, die Oberbürgermeisterin und einen Abgeordneten der Linken heftig beleidigt hatte, des Saales verwiesen wurde, aber nicht gehen wollte. Auch der Taktgeber der neuen Rechten, Götz Kubitschek, trat schon vor zehn Jahren gemeinsam mit dem neurechten Autor Felix Menzel an der TU Chemnitz auf. Kurz: Vieles, was heute passiert, hat lange, zum Teil subtile Vorgeschichten.

Sprechen über „die Chemnitzer“ und „die Sachsen“

Aber, es gab auch schon immer das andere Chemnitz. Eine Stadt, die Bands wie Kraftklub hervorgebracht hat. Sie sind nicht nur erfolgreich, sondern haben viel für die Chemnitzer Jugendkultur getan. Sie haben ein jährlich stattfindendes Festival ins Leben gerufen, zahlreiche Konzerte organisiert, Proberäume am Leben erhalten – und sie sind geblieben. Sie tun das, was so viele machen: die Stadt lebenswerter machen. Solche Geschichten sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man über „die Chemnitzer“ oder „die Sachsen“ urteilt.

