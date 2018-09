Chemnitz: Vermummte jagen und prügeln Flüchtling

Die Polizei löste die von AfD und dem ausländerfeindlichen Bündnis Pegida organisierte Demonstration am Samstagabend auf.

Ein Afghane, der seit Jahren in Chemnitz lebt, ist am Samstag von Vermummten zusammengeschlagen worden. Die Polizei ermittelt.

Angriff Vermummte jagen in Chemnitz Flüchtling und prügeln ihn

Chemnitz. Ein glasiger, starrer Blick, die Haltung zusammengekauert – Saifullah Z. steht unter Schock. Die Prellungen unter den Augen und eine Schnittwunde auf der rechte Wange sind frisch, wenige Stunden ist es her, dass er in Chemnitz zusammengeschlagen wurde. „Ich habe sie nicht kommen sehen, plötzlich lag ich auf dem Boden und hatte furchtbare Angst,“ sagt der 20-Jährige Afghane in holprigem Deutsch.

Sein Freund Jibril A., ein Flüchtling aus Somalia, war dabei, er hat gesehen, was passiert ist. Die Freunde kamen gegen 19.35 Uhr vom Einkaufen und gingen im Chemnitzer Stadtteil Markersdorf die Wolograder Allee entlang, da hatte sich die rechte Demo in der Innenstadt gerade aufgelöst.

Vermummte schlugen Flüchtling zusammen

„Plötzlich kamen sechs oder sieben vermummte Männer, sie rannten uns nach, ich sah ihre schwarze Kleidung, ihre schwarzen Masken“, sagt Jibril A.. Sein Freund war nicht schnell genug, die Männer schlugen ihm ins Gesicht, er ging zu Boden. Dann rannten die Angreifer davon. Die Polizei war sehr schnell vor Ort – nach einer Minute, sagt Jibril A.. Ein Krankenwagen transportierte Saifullah Z., der seit vier Jahren in Chemnitz lebt, in die Notaufnahme.

Saifullah Z. erlitt bei dem Angriff Prellungen und eine Schnittwunde im Gesicht. Er wurde in der Notaufnahme eines Krankenhauses behandelt.

Foto: Johanna Rüdiger / FMG

Er wurde behandelt und auf eigenen Wunsch noch in der Nacht entlassen. „Ich konnte dort nicht schlafen, ich musste zurück zu meinen Freunden“, sagt er. „Die Männer haben uns gejagt“, erklärt Jibril A.. Das sei in Chemnitz kein Einzelfall, jeden Tag habe er Angst, und versuche, niemals alleine auf die Straße zu gehen. Zur Arbeit oder zum Deutschunterricht gehe man immer mindestens zu zweit, erzählen die Freunde.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Die sächsische Polizei erwähnt die Attacke auch in ihrem Bericht über den Polizeieinsatz zur Demo, spricht aber von vier vermummten Personen, nicht sechs oder sieben. Man habe die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Bereits am vergangenen Montag gab es bei Demonstration Angriffe auf Migranten, Linke und Polizisten. Die Bundesregierung hatte das scharf verurteilt: „Solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft, oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin“, hatte Regierungssprecher Steffen Seibert gesagt.