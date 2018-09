Newsblog: Tausende zu Demonstrationen in Chemnitz erwartet

Die Polizei in Chemnitz erwartet am Samstag Tausende Demonstranten.

Demonstrationen in Chemnitz: Polizei will mit Großaufgebot Auseinandersetzungen verhindern. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Chemnitz. In Chemnitz wappnet sich die Polizei für mögliche neue Auseinandersetzungen. An diesem Samstag werden Tausende Menschen zu Demonstrationen erwartet. Wir berichten im Newsblog über die Entwicklungen.

Überblick

Am 26. August wurde in Chemnitz ein Deutscher erstochen. Tatverdächtig sind ein Iraner und ein Syrer

Am vergangenen Sonntag und Montag kam es bei Demonstrationen in Chemnitz zu Ausschreitungen. Rechtsextreme griffen Menschen an, die sie für Ausländer hielten

Die Vorfälle haben in Politik und Gesellschaft die Debatte über Ausländerfeindlichkeit und Integration befeuert

+++ 10.04 Uhr: Tausende Teilnehmer zu Demonstrationen in Chemnitz erwartet +++

Die Polizei rechnet am Samstag mit Tausenden Demonstranten in Chemnitz. Ein breites Bündnis aus rund 70 Vereinen, Organisationen und Parteien hat ab dem Vormittag zu Demonstrationen unter dem Motto „Herz statt Hetze“ aufgerufen. Mehrere prominente Politiker wie die Parteichefin der Grünen, Annalena Baerbock , haben sich angesagt.

Am Nachmittag sind Kundgebungen der rechtspopulistischen Bürgerbewegung Pro Chemnitz sowie der AfD und des ausländerfeindlichen Bündnisses Pegida geplant. Dazu wird auch der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke erwartet.

+++ 9.27 Uhr: Justizministerin Barley warnt vor Missachtung des Rechtsstaats +++

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) warnt angesichts der Ereignisse in Chemnitz und der Aufrufe zur Selbstjustiz vor einer sich verschärfenden Missachtung des Rechtsstaates in Deutschland. „Für die Errungenschaften unseres Rechtsstaates, gerade vor dem Hintergrund unserer Geschichte, dafür müssen wir alle einstehen“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Mit Blick auf die Ereignisse in Chemnitz mahnte sie die sächsischen Behörden, dass es Konsequenzen für alle Täter geben müsse.

+++ 8.15 Uhr: Integrationsministerin Sachsen: Ausschreitungen auch anderswo möglich +++

Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) hält Ausschreitungen wie in Chemnitz in der vergangenen Woche auch in anderen Städten für möglich. „Ich warne davor, dass man glaubt, das könnte nur in Chemnitz passieren“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Zu den Ausschreitungen seien Rechtsextreme aus ganz Deutschland angereist. Die Rechten seien extrem gut vernetzt. Solche Proteste seien in jeder Stadt denkbar, in der es ähnlich brutale Vorfälle gebe. (dpa/moi)