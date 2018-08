Chemnitz: Haftbefehl im Internet für Horst Seehofer „vollkommen inakzeptabel“

Seehofer: Vorfälle in Chemnitz inakzeptabel in einem Rechtsstaat

Seehofer: Vorfälle in Chemnitz inakzeptabel in einem Rechtsstaat Ein starker Staat sei notwendig, um den Rechtsfrieden zu gewährleisten, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nach den Vorfällen in Chemnitz.

Chemnitz.

In der Nacht zum Sonntag wurde in Chemnitz ein 35-Jähriger mit Messerstichen getötet. Am Sonntag kam es bei Demonstrationen zu Ausschreitungen.

Rechtsextreme griffen Menschen an, die sie für Ausländer hielten

Am Montag gab es wieder Krawalle: Rund 6000 Rechtsextreme und etwa 1000 Gegendemonstranten versammelten sich in Chemnitz.

Laut Polizei wurden am Montag 20 Menschen verletzt, darunter zwei Polizisten.

Gegen mehrere Demonstranten wird wegen Zeigen des Hitlergrußes ermittelt.

Nach dem tödlichen Angriff auf einen 35-jährigen Mann in Chemnitz und anschließenden Ausschreitungen am Sonntag und Montag debattiert Deutschland über die Vorfälle in Sachsen.

Wir berichten im Newsblog über die Entwicklungen nach den Ausschreitungen in Chemnitz:

Mittwoch, 29. August 2018:

+++ 15.06 Uhr: Integrationsbeauftragte kritisiert AfD-Chef Gauland +++

Im Zusammenhang mit den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz hat die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), alle ostdeutschen Ausländer- und Integrationsbeauftragten zu einem gemeinsamen Treffen am 24. September ins Bundeskanzleramt eingeladen.

Thema des Treffens soll nach Angaben der Integrationsbeauftragten des Bundes der „wachsende Rechtspopulismus“ sein und welche Maßnahmen jetzt in Ostdeutschland gegen Rassismus und Fremdenhass unternommen werden müssen. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Rassismus auf unseren Straßen und Plätzen salonfähig wird und in Hetzjagden gegenüber Menschen anderen Aussehens und anderer Herkunft mündet“, sagte Widmann-Mauz unserer Redaktion.

Die Integrationsbeauftragte übte zudem scharfe Kritik an den Äußerungen des AfD-Vorsitzenden Alexander Gauland, der gegenüber der „Welt“ Verständnis für den Protest in Chemnitz geäußert hatte. Widmann-Mauz dazu: „Ausrasten hilft nicht den Opfern und verhindert keine Gewalt, sondern befördert Hass und Verrohung. Wehret den Anfängen.“ Gaulands Äußerungen würden einmal mehr zeigen, „dass sich die AfD nicht unserem Rechtsstaat verpflichtet fühlt“. Es sei Aufgabe des Rechtsstaates, Straftaten konsequent zu verfolgen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

+++ 15.03 Uhr: Einer der mutmaßlichen Messerstecher vorbestraft +++

Einer der beiden Tatverdächtigen im Fall der tödlichen Messerattacke ist mehrfach vorbestraft. Das teilte die Staatsanwaltschaft Chemnitz am Mittwoch mit. Sie wollte aber nicht bekanntgeben, ob es sich um den 22 Jahre alten Iraker oder den 23-jährigen Syrer handelt. Der Mann stehe unter Bewährung, hieß es.

Gegen beide Männer war am Montag Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Totschlags ergangen. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zum Sonntag am Rande des Chemnitzer Stadtfestes den 35-jährigen Deutschen erstochen zu haben. Nach der Tat gab es am Sonntag die erste Demonstration von Rechtsextremen mit Hetzjagden auf Menschen, die für Ausländer gehalten wurden.

Zum aktuellen Stand der Ermittlungen, insbesondere zum Tatmotiv, könne man derzeit keine Auskünfte geben, hieß es weiter. Auch übereinstimmende Medienberichte, wonach das Opfer deutsche und kubanische Wurzeln besitzt, vermochte die Staatsanwaltschaft Chemnitz „nicht zweifelsfrei“ zu bestätigen. Tatsache sei aber, dass er im früheren Karl-Marx-Stadt geboren wurde und deutscher Staatsbürger sei, hieß es.

+++ 14.24 Uhr: Merkel telefoniert zu Chemnitz mit Kretschmer +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (ebenfalls CDU) und der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) über die rechtsextremen Demonstrationen und Attacken in der Stadt gesprochen. Sie hätten am Dienstag telefoniert, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin, ohne sich zu konkreten Inhalten zu äußern.

+++ 12.56 Uhr: Seehofer: Haftbefehl im Internet „inakzeptabel“ +++

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Veröffentlichung eines Haftbefehls gegen einen der Tatverdächtigen von Chemnitz im Internet als „vollkommen inakzeptabel“ kritisiert. Es dürfe nicht sein, dass persönliche Daten und die Vorgehensweise der Behörden der Öffentlichkeit auf diese Art und Weise bekannt würden, sagte Seehofer am Mittwoch.

Die Justizbehörden müssten darauf reagieren. Wegen des veröffentlichten Haftbefehls ermittelt die Staatsanwaltschaft Dresden. Es geht um den Vorwurf, Dienstgeheimnisse verletzt zu haben, wie das sächsische Justizministerium am Mittwoch mitteilte. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hält das Dokument eigenen Angaben zufolge für authentisch.

Seehofer sagte, die Vorfälle in Chemnitz und ihre Ursachen seien am Mittwoch auch Thema im Kabinett gewesen. Die Mitglieder der Regierung hätten dazu eine „sehr einheitlichen Position“ vertreten, die dem entspreche, was Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Vortag gesagt habe. Sie hatte betont, es dürfe auf keinem Platz und keiner Straße zu solchen Ausschreitungen kommen.

Merkel: Was in Chemnitz geschehen ist, hat im Rechtsstaat keinen Platz Der Bund sehe bereit, um Sachsen dabei zu unterstützen, den Rechtsstaat in vollem Umfang durchzusetzen, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin. Merkel: Was in Chemnitz geschehen ist, hat im Rechtsstaat keinen Platz

Seehofer sagte, er verurteile sowohl das brutale Tötungsdelikt als auch die anschließenden Ausschreitungen. Es sei gut, dass es der sächsischen Polizei gelungen sei, die beiden Tatverdächtigen dingfest zu machen. „Ich verstehe, wenn in der Bevölkerung auch eine Empörung vorhanden ist.“ Diese Empörung rechtfertige aber in keiner Weise Aufrufe zur Gewalt.

+++ 12.40 Uhr: UN-Menschenrechtler über Vorfälle schockiert +++

Der oberste Menschenrechtler der Vereinten Nationen hat sich erschrocken geäußert über die Ausschreitungen. Bilder von Menschen, die ausgerechnet in einem geschichtsbewussten Land wie Deutschland den Hitlergruß zeigten, hätten ihn in hohem Maße schockiert, sagte der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Seid Ra’ad Al-Hussein, in Genf.

Nach Ausschreitungen in Chemnitz hat die politische Aufarbeitung begonnen. Wir berichten im Newsblog über alle aktuellen Entwicklungen.

Jetzt sei entscheidend, dass sich Inhaber politischer Ämter in Deutschland und Europa mutig und klar zur Wehr setzten. Die UN stünden zu oft alleine da, wenn sie den wachsenden Nationalismus in Europa kritisierten. Dies müsse sich ändern.

Seid, der sein Amt Ende des Monats abgibt, nannte es entmutigend zu sehen, wie rechtsextreme Parteien ohne ein Bewusstsein für die Vergangenheit oder eine Vision für die Zukunft immer wieder Gewalt anheizten. Dabei würden die gleichen Mechanismen genutzt, die Europa bereits im 20. Jahrhundert in ein Trauma gestürzt hätten. Diese Vergangenheit dürfe niemals vergessen werden.

+++ 11.55 Uhr: Verletzung des Dienstgeheimnisses? Staatsanwaltschaft ermittelt +++

Wegen des im Netz veröffentlichten Haftbefehls nimmt jetzt die Staatsanwaltschaft Dresden die Ermittlungen auf. Es geht um den Vorwurf, Dienstgeheimnisse verletzt zu haben, teilte das Justizministerium mit.

Die Verletzung von Dienstgeheimnissen wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der Täter fahrlässig gehandelt, ist ein Strafmaß bis ein Jahr Haft und Geldstrafe vorgesehen.

Noch ist völlig unklar, wer für das Leck verantwortlich ist. Es muss nicht zwingend auf Behördenebene liegen. Ein Haftbefehl wird an alle Beteiligten des Verfahrens gereicht – etwa an die Verteidiger, die Justizvollzugsanstalt, die mit der Verlegung in die Haft beauftragte Polizeidienststelle und im Chemnitzer Fall an die Dolmetscher. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden schloss aus, dass ein Polizeibeamter ohne weiteres an das elektronische Datensystem der sächsischen Justiz herankommt.

„Das ist verwerflich und das ist strafbewehrt, was da passiert ist“, sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei einem Termin in Leipzig. „Die Ermittlungen dazu laufen, und wir werden versuchen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.“ Man dürfe sich aber nicht von dem eigentlichen Kern der Debatte entfernen: „Es geht darum, das Tötungsdelikt aufzuklären“. Das sei man den Opfern und auch der Chemnitzer Bevölkerung schuldig.

+++ 11.15 Uhr: Kundgebung von AfD und Pegida +++

AfD und das ausländerfeindliche Bündnis Pegida haben angekündigt, am Samstag gemeinsam in der Stadt demonstrieren zu wollen. Ab 17 Uhr solle ein Schweigemarsch durch Chemnitz erfolgen. Man wolle „gemeinsam um Daniel H. und alle Toten der Zwangsmultikulturalisierung Deutschlands trauern“, heißt es in dem Aufruf auf der Facebook-Seite der AfD Sachsen.

Unterzeichnet ist der Aufruf von den AfD-Landesvorsitzenden Jörn Urban (Sachsen), Björn Höcke (Thüringen) und Andreas Kalbitz (Brandenburg). Alle drei werden zu der Kundgebung in Chemnitz erwartet.

In einer Umfrage von „Infratest dimap“ im Auftrag des MDR ist die AfD ein Jahr vor der Landtagswahl in Sachsen zweitstärkste Kraft. Sie kommt auf 25 Prozent und liegt damit hinter der CDU mit 30 Prozent. Die Linke bekommt 18 Prozent, die SPD 11 Prozent, die Grünen 6 Prozent und die FDP 5 Prozent.

+++ 9.15 Uhr: „Veröffentlichung des Haftbefehls ist ein Skandal“ +++

Sachsens stellvertretender Ministerpräsident Martin Dulig (SPD) hat die Veröffentlichung des Haftbefehls gegen einen der mutmaßlichen Messerstecher einen Skandal genannt. Dulig sagte dem MDR: „Da haben wir ein dickeres Problem aufzuarbeiten. Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang.“

Der SPD-Politiker erklärte, die Polizei müsse gestärkt werden, damit sich ein solcher Vorgang nicht wiederhole: „Es muss klar werden, dass bestimmte Sachen in der Polizei nicht mehr geduldet werden. Es kann nicht sein, dass Polizeibeamte denken, sie könnten Dinge durchstechen, obwohl sie genau wissen, dass sie damit eine Straftat begehen.“ Die entscheidende Frage sei jetzt, wie der Rechtsstaat gestärkt werden könne.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sagte dem Sender, dem Vorgang werde nachgegangen: „Sowas gehört sich nicht. Das ist eine Straftat. Wir werden die Sache aufklären.“

Angesichts der gewalttätigen, fremdenfeindliche Ausschreitungen in Chemnitz sagte Dulig zudem „Zeit Online“, dass ihn die Bilder der letzten Tage an das Ostdeutschland der Neunziger Jahre erinnerten. „Ich bin in Sachsen aufgewachsen. Die Jagdszenen haben mich an diese Zeit kurz nach der Wende erinnert, damals war ich 16“, so der SPD-Politiker. „Es ist ein gemischtes Gefühl aus Wut, Fassungslosigkeit, Beklemmung und Scham, das sich damals wie heute in mir ausgebreitet hat.“ Anfang der Neunziger gab es in Teilen Ostdeutschlands schon einmal Hetzjagden gegen Migranten, Linke wurden von Neonazis verprügelt.

+++ 5.28 Uhr: Forderung nach Antisemitismusbeauftragten für Sachsen

Nach den Auseinandersetzungen in Chemnitz fordert der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, auch in Sachsen ein solches Amt zu schaffen. „Die Gewaltausbrüche in Chemnitz haben ein äußerst bedrohliches extremistisches Potenzial in Sachsen offenbart“, sagte Klein der Deutschen Presse-Agentur. „Ich halte es angesichts der gezeigten Aggressivität auch für jederzeit vorstellbar, dass die Rechtsextremisten gegen jüdische Einrichtungen und Personen gewalttätig auftreten.“

Er halte deshalb den jetzigen Zeitpunkt für richtig, im Freistaat Sachsen die Position eines Beauftragten für jüdisches Leben und den Kampf gegen den Antisemitismus einzurichten, sagte Klein. So könnten die Maßnahmen der sächsischen Landesregierung bei der Antisemitismusbekämpfung und –prävention sowie der Förderung jüdischen Lebens aktiv gebündelt werden.

Antisemitismusbeauftragte gibt es bereits in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz. „Sachsen sollte diesem Beispiel folgen“, sagte Klein. Erfolge bei der Bekämpfung des Antisemitismus seien ein Lackmustest für unsere gesamte Gesellschaft.

+++ 5.02 Uhr: Sachsens Ministerpräsident Kretschmer lobt Vorgehen der Polizei

Ungeachtet massiver Kritik am Verhalten der Polizei hat Sachsens Ministerpräsident das Vorgehen der Beamten bei den neuerlichen rechtsradikalen Ausschreitungen am Montag in Chemnitz gelobt. „Die Polizei hat einen super Job gemacht“, sagte Michael Kretschmer der „Bild“-Zeitung (Bezahlangebot). Straftaten seien dokumentiert und Demonstranten unterschiedlicher Richtungen seien auseinandergehalten worden, sagte der CDU-Politiker.

Augenzeugen hatten dagegen erklärt, die Polizei sei überfordert gewesen und habe den Menschen keine Sicherheit vermittelt, die gegen die rassistischen Ausschreitungen am zweiten Tag in Folge demonstriert hätten.

Auch der sächsische Verfassungsschutz erklärte, die eigene Lageeinschätzung sei nicht ausreichend in die Lageeinschätzung eingeflossen. Man habe schon am Montagnachmittag an die Polizeidirektion Chemnitz übermittelt, dass der Verfassungsschutz mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl von Rechtsextremisten rechne, sagte ein Sprecher des Landesamts.

Dienstag, 28. August 2018:

+++ 22.57 Uhr: Ministerpräsident Kretschmer kündigt striktes Vorgehen an +++

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat für die Zukunft ein starkes Auftreten der Polizei angekündigt. „Der Staat muss jetzt in den nächsten Tagen und Wochen vor allem in Chemnitz zeigen, dass er das Gewaltmonopol hat“, sagte der CDU-Politiker am Dienstagabend im „Heute Journal“ des ZDF. Dies werde er schaffen. „Wir müssen verhindern, dass Chemnitz Aufmarschgebiet wird von Extremisten aus ganz Deutschland.“

+++ 22. 40 Uhr: Rechtsextreme verbreiten wohl Haftbefehl im Internet +++

In sozialen Netzwerken haben Rechtsextreme Gruppen am Dienstagabend ein Dokument geteilt, bei dem es sich wohl um den Haftbefehl gegen die zwei Männer handelt, die den 35-jährigen Daniel H. mit Messerstichen getötet haben sollen.

Wir haben die Kollegen des zuständigen Sächsischen Staatsministeriums der Justiz darüber informiert. Woher die Bilder kommen, ist für uns gegenwärtig nicht nachvollziehbar. — Sächsisches Staatsministerium des Innern (@SMIsachsen) August 28, 2018

Mehrere Facebook- und Twitter-Nutzer berichten, dass die Vereinigung „Pro Chemnitz“ das Dokument geteilt habe. Die Gruppe selbst hat auf Facebook mitgeteilt, dass ein voriger Beitrag der Gruppe nicht den Facebook-Richtlinien entsprach. Es dürfte sich dabei um den Post handeln, der die vollen Namen und Adressen der Tatverdächtigen beinhaltete. Wie das Dokument in Umlauf kam, war zunächst unklar. Das Amtsgericht war am späten Abend für eine Anfrage telefonisch nicht zu erreichen.

+++ 19.53 Uhr: Casper und Marteria treten vor Karl-Marx-Monument auf +++

Die Rapper Marteria und Casper treten in Chemnitz dort auf, wo es zu Ausschreitungen kam.

Die Rapper Casper und Marteria werden am kommen Montag zusammen am Platz vor dem Karl-Marx-Monument in Chemnitz auftreten. Das gab das Chemnitzer Stadtmarketing am Dienstag bekannt. Casper hatte am Montag zu der Demonstration gegen die rechtsextreme Kundgebung am Marx-Denkmal aufgerufen:

chemnitz, marschiert heute alle gemeinsam gegen nazis! treffen 17:00 am stadthallenpark. — casper xoxo. (@CASPERxOFFICIAL) August 27, 2018

Der Auftritt ist Teil der Konzertreihe „Rock am Kopp“. Der Eintritt sei wie bei den anderen Veranstaltungen der Serie frei. Die beiden Musiker haben gerade ihr erstes gemeinsames Album mit dem Titel „1982“ produziert. Die erste Single heißt „Champion Sound“.

+++ 19.12 Uhr: Franziska Giffey (SPD) will am Freitag Chemnitz besuchen+++

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will am Freitag nach Chemnitz fahren. Sie wolle denen den Rücken stärken, die vor Ort für ein demokratisches Chemnitz eintreten, kündigte die SPD-Politikerin am Dienstag an. Sie wolle auch mit der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) sprechen.

Familienministerin Franziska Giffey verurteilt die Geschehnisse in Chemnitz. Man dürfe nicht hinnehmen, dass Rechtsradikale den öffentlichen Raum kapern“.

„Die Ereignisse in Chemnitz haben mich erschüttert. Ein schlimmes Verbrechen wird von Rechtsradikalen und rechten Hooligans instrumentalisiert, um Selbstjustiz zu üben und Jagd auf Menschen zu machen“, erklärte Giffey weiter. Wenn Rechte versuchten, „den öffentlichen Raum zu kapern und staatliche Institutionen in Frage stellen, dürfen wir das nicht hinnehmen. Im Gegenteil, wir müssen Gesicht zeigen“.

+++ 18.46 Uhr: Karikaturist protestiert mit „Stichmenschen gegen Nazis“ +++

Zeichner Tobias Vogel, auf Twitter als @kriegundfreitag unterwegs, protestiert nach den Ausschreitungen in Chemnitz mit „Strichmenschen gegen Nazis“. Wie viele ihn dabei unterstützen, lesen Sie hier.

Ich muss etwas tun und beginne deshalb die Aktion "Strichmenschenkette gegen Nazis". Für jede gespendeten 5 € schließt sich ein weiterer Strichmensch der Kette an. Ziel sind 1000 Strichmenschen. Das Geld geht an den Sächsischen Flüchtlingsrat. https://t.co/9iH57YbCz2 #Chemnitz pic.twitter.com/ngcNgdfLvc — Krieg und Freitag (@kriegundfreitag) August 27, 2018

+++ 17.35 Uhr: Am Donnerstag wieder Kundgebungen in Chemnitz +++

Nach den Ausschreitungen in Chemnitz am Sonntag und Montag stellt sich die Stadt auch für Donnerstag auf Demonstrationen ein. Wie die Stadt am Dienstag bestätigte, wurde für Donnerstag eine Kundgebung am Stadion für 500 Personen angemeldet. Die Gruppe „Pro Chemnitz“ hatte auch eine rechtsextreme Demonstration am Montag angemeldet.

Anlass ist der Besuch von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zum sogenannten Sachsengespräch. Der Regierungschef und die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) haben Menschen der Stadt zu einer Diskussionsrunde in die Räume der Arena eingeladen.

+++ 17.18 Uhr: Demonstationen in Dresden verlaufen ruhig +++

Eine Mahnwache von Bürgern aus dem Dunstkreis der islamfeindlichen Pegida-Bewegung hat am Dienstag in Dresden zunächst nur wenig Zulauf erhalten. Eine Stunde nach Beginn der Aktion, die anlässlich der Vorkommnisse in Chemnitz angemeldet wurde, waren nur etwa 50 Teilnehmer gekommen. Gut 100 Meter entfernt versammelten sich etwa dreimal so viele Gegendemonstranten.

+++ 16.27 Uhr: Kubicki: Merkel trägt Mitschuld für Übergriffe +++

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki sieht nach den rechtsextremen und ausländerfeindlichen Übergriffen in Chemnitz eine Mitschuld bei Bundeskanzlerin Merkel. „Die Wurzeln für die Ausschreitungen liegen im ,Wir-schaffen-das’ von Kanzlerin Angela Merkel“, sagte der stellvertretende FDP-Parteichef den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP).

Seit der deutschen Wiedervereinigung sei es nicht ausreichend gelungen, die Menschen in Ostdeutschland zu integrieren und ihnen Wertschätzung entgegenzubringen. Kubicki: „Wie sollen sich Menschen fühlen, die glauben, alles was ihnen jahrelang vorenthalten oder gestrichen wurde, werde auf einmal Flüchtlingen gewährt?“

Im Herbst 2015 hatte Merkel in Ungarn festsitzende Flüchtlinge unbürokratisch und ohne große Kontrollen nach Deutschland einreisen lassen. Ein paar Tage vor der Grenzöffnung in der Nacht vom 4. auf den 5. September hatte sie ihren Mitbürgern versprochen: „Wir schaffen das!“ Später sagte Merkel mit Blick auf ihre berühmt gewordene Aussage, die Gesellschaft sei so sehr polarisiert, dass ein solch banaler Satz zum Kristallisationspunkt der Debatte geworden sei.

Kubicki warf der sächsischen Landesregierung vor, das Vernetzen rechter Strukturen viel zu lange verharmlost zu haben. „Das Image Sachsens sollte nicht beschädigt werden. Jetzt ist der Schaden groß – und das Image noch viel stärker beschädigt, als hätte man die Probleme von Anfang an klar benannt“, sagte er.

+++ 15.54 Uhr: Steinmeier kritisiert „selbsternannte Rächer“ +++

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die rechtsextremen und ausländerfeindlichen Übergriffe in Chemnitz scharf verurteilt. Steinmeier sagte, er teile die Trauer über den Tod eines Chemnitzer Bürgers. „Aber die Erschütterung über diese Gewalttat wurde missbraucht, um Ausländerhass und Gewalt auf die Straßen der Stadt zu tragen.“

Gewalt müsse geahndet werden, sagte Steinmeier weiter, egal von wem sie ausgehe, tätliche Angriffe ebenso wie Volksverhetzung. Alle Menschen in Deutschland müssten darauf vertrauen können, dass Polizei und Justiz entschlossen handelten und keine Rechtsbrüche zuließen.

„Der Staat – und allein der Staat – sorgt in diesem Land für Recht und Sicherheit. Aber die Bürger – wir alle – sorgen für den gesellschaftlichen Frieden“, betonte Steinmeier. Wer Sicherheit und gesellschaftlichen Frieden wolle, dürfe nicht „selbst ernannten Rächern“ hinterherlaufen. „Lassen wir uns nicht einschüchtern von pöbelnden und prügelnden Hooligans. Lassen wir nicht zu, dass unsere Städte zum Schauplatz von Hetzaktionen werden. Hass darf nirgendwo freie Bahn haben in unserem Land.“

Was internationale Medien zu den Vorfällen in Chemnitz sagen, lesen Sie hier.

+++ 15.16 Uhr: Zentralrat der Juden: Chemnitz ist kein Einzelfall +++

Der Zentralrat der Juden ist bestürzt über die Eskalation in Chemnitz. „Erschreckend viele Menschen“ hätten keine Hemmungen, „aufgrund von Gerüchten regelrecht Jagd auf bestimmte Gruppen zu machen und zur Selbstjustiz aufzurufen“, sagte Präsident Josef Schuster am Dienstag. „Vorfälle dieser Art gibt es gerade in Sachsen so häufig, dass wir nicht von einem Einzelfall sprechen sollten.“

Schuster wies auch darauf hin, dass „eine recht große Zahl an Menschen in kürzester Zeit für eine demokratiefeindliche Demo mobilisieren“ lasse. Ausreichender Polizeischutz sei wichtig. „Dass die Polizei in Chemnitz auch am Montag offenbar nicht richtig vorbereitet war, kann ich nicht nachvollziehen“, erklärte Schuster. „Daneben müssen sich Politik und Sicherheitsbehörden auf Bundes- und Länderebene fragen, ob sie ihre Maßnahmen gegen Rechtsextremismus verstärken müssen. Wir brauchen mehr Aufklärung, vor allem in den Schulen.“

Nach dem tödlichen Angriff auf einen 35-jährigen Mann in Chemnitz und anschließenden Ausschreitungen am Sonntag ist es in der sächsischen Stadt am Montag erneut zu Demonstrationen und Gewaltausbrüchen gekommen. Als Reaktion versammelten sich ebenfalls mehrere linke Gruppierungen, um sich dem Aufmarsch entgegenzustellen. Foto: Jan Woitas / dpa

Rechte Demonstranten hielten Schilder mit der Aufschrift: „Asylflut stoppen“ in die Höhe. Foto: Jan Woitas / dpa

Auch Banner mit der Aufschrift „Kein Zutritt für Terror“ waren zu sehen, wie hier vor dem Karl-Marx-Monument. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Die Polizei versuchte, die Protestierenden zurückzuhalten. Foto: Sebastian Willnow / dpa

Ein rechter Demonstrant mit Siegesgeste. Foto: Sean Gallup / Getty Images



Im Laufe des Montagabends zogen die rechten Demonstranten durch die Chemnitzer Innenstadt. Teilnehmer berichteten von einer aggressiven Stimmung. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Während den Ausschreitungen wurden Böller und Pyrotechnik gezündet. Foto: Sean Gallup / Getty Images

„Aus beiden Versammlungslagern gab es Würfe von Feuerwerkskörpern und anderen Gegenständen. Dadurch wurden einige Menschen verletzt und müssen nun behandelt werden. Wir fordern eindringlich auf friedlich zu bleiben“, schrieb die Polizei Sachsen auf Twitter. Foto: MATTHIAS RIETSCHEL / REUTERS

Im Laufe des Tages trafen Unterstützer der rechten und linken Szene immer wieder aufeinander. Die Polizei versuchte, beide Lager auseinanderzuhalten. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Die Polizei eskortiert einen verletzten Teilnehmer. Foto: Sean Gallup / Getty Images



Schon am Sonntag war eine spontane Demonstration nach den tödlichen Messerstichen auf einen Deutschen beim Chemnitzer Stadtfest in Angriffen auf Migranten gemündet. Aufgrund einer aktuellen Gefährdungslage verlassen die Besucher vergangenen Sonntag gegen 16 Uhr das Stadtfest. Foto: Alexander Prautzsch / dpa

Blumen und Kerzen liegen in der Chemnitzer Innenstadt dort, wo der 35-Jährige am Sonntag angegriffen wurde. Er starb wenig später. Foto: Sebastian Willnow / dpa



+++ 14.57 Uhr: FDP: Gewaltmonopol des Staates muss gelten +++

Die FDP fordert eine politische Aufklärung der Auseinandersetzungen in Chemnitz. „Die Wahrung der Grundrechte, insbesondere auf Leib und Leben und das Gewaltmonopol des Staates, müssen jederzeit und überall gelten und durchgesetzt werden“, erklärte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, am Dienstag in Berlin.

+++ 14.33 Uhr: Versammlungen in Dresden angekündigt +++

Nach den Protesten in Chemnitz sind für Dienstag zwei Versammlungen in Dresden angekündigt. Das teilte die Stadt Dresden mit. Zu einer Versammlung vor dem Landtag unter dem Motto „Innere Sicherheit – schützt unsere Familien!“ ist eine Versammlung mit bis zu 100 Personen angezeigt. Die Versammlung soll bis Mittwochmittag dauern.

Parallel hat die Grüne Jugend Sachsen ebenfalls in der Innenstadt eine Versammlung mit bis zu 150 Teilnehmern unter dem Motto „Kein Platz für rechte Hetze“ bei der Stadt angekündigt.

+++ 13.47 Uhr: Merkel verurteilt Ausschreitungen in Chemnitz +++

Nach den erneuten Eskalationen in Chemnitz hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Gewaltbereitschaft und Hass verurteilt. „Es darf auf keinem Platz und auf keiner Straße zu solchen Ausschreitungen kommen“, sagte Merkel am Dienstag in Berlin. Hetzjagden und Zusammenrottungen in Chemnitz, wie sie in Videoaufnahmen zu sehen seien, hätten „mit unserem Rechtsstaat nichts zu tun“.

Die Regierungschefin bekräftigte das Angebot polizeilicher Unterstützung für Sachen von Bundesinnenminister Seehofer. Sollte Sachsen Hilfe benötigen, um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten, stehe der Bund bereit, „damit wir den Rechtsstaat auch im vollen Umfang durchsetzen können“, sagte Merkel.

Die Kanzlerin sprach zudem den Angehörigen des Opfers der Messerattacke vom Wochenende ihr Mitgefühl aus. Dies sei ein „schreckliches Ereignis“. Glücklicherweise seien Tatverdächtige inzwischen festgenommen, sagte Merkel.

+++ 13.37 Uhr: 20 Verletzte bei Ausschreitungen in Sachsen +++

Bei den Krawallen am Montagabend in Chemnitz sind nach Polizeiangaben insgesamt 20 Menschen verletzt worden. Es handele sich um 18 Demonstranten und zwei Polizisten, teilte die Polizei Chemnitz am Dienstag mit.

Insgesamt seien 43 Anzeigen aufgenommen worden, unter anderem wegen des Verdachts auf Landfriedensbruch, Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Körperverletzungen und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz.

Verletzte bei neuen Ausschreitungen in Chemnitz Durch Würfe von Feuerwerkskörpern und anderen Gegenständen seien einige Menschen verletzt worden, teilte die Polizei Chemnitz auf Twitter mit. Verletzte bei neuen Ausschreitungen in Chemnitz

Die Polizei war den Angaben zufolge mit 591 Beamten im Einsatz. Bei den von der Partei Die Linke und der rechten Bürgerbewegung „Pro Chemnitz“ für Montagabend angemeldeten Demonstrationen waren 500 beziehungsweise 1000 Teilnehmer angegeben worden. Laut Polizei kamen aber tatsächlich 1000 beziehungsweise bei der rechtsgerichteten Demonstration sogar rund 6000 Teilnehmer.

Laut Polizei kamen die Teilnehmer außer aus Sachsen auch aus Berlin, Brandenburg, Thüringen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

+++ 13.13 Uhr: Sächsisches LKA übernimmt Ermittlungen zu Chemnitz +++

Die Ermittlungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz am Sonntag und Montag führt ab sofort das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) des sächsischen Landeskriminalamts (LKA). Dabei wird es von der Polizeidirektion Chemnitz und weiteren Dienststellen unterstützt, wie das LKA am Dienstag in Dresden mitteilte.

+++ 13.03 Uhr: Seehofer bietet Unterstützung an +++

Nach Kritik von der Opposition hat sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) erstmals öffentlich zu den Vorfällen in Chemnitz geäußert und die Unterstützung der Bundespolizei angeboten. „Die Polizei in Sachsen ist in einer schwierigen Situation“, sagte Seehofer. „Sofern von dort angefordert, steht der Bund mit polizeilichen Unterstützungsmaßnahmen zur Verfügung.“

„Mein tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Opfers der Messerattacke. Ich bedauere diesen Todesfall zutiefst“, sagte der Minister weiter. Die Betroffenheit der Bevölkerung darüber sei verständlich. „Aber ich will auch ganz deutlich sagen, dass dies unter keinen Umständen den Aufruf zu Gewalt oder gewalttätige Ausschreitungen rechtfertigt“, fügte er hinzu. Dafür sei in einem Rechtsstaat kein Platz.

+++ 11.01 Uhr: Hitlergruß gezeigt - Polizei Chemnitz ermittelt gegen zehn Menschen +++

Die Polizei ermittelt gegen zehn Menschen, die den Hitlergruß gezeigt haben sollen. Ihnen wird das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen vorgeworfen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Von mehreren Personen seien die Personalien aufgenommen worden. Ein Polizeisprecher sagte auf Nachfrage, dass es keine Festnahmen gegeben habe. In der Nacht gab es den Angaben zufolge keine Zwischenfälle.

Warum die Polizei in Chemnitz nicht sofort eingeschritten ist, als Menschen den Hitlergruß zeigten, lesen Sie hier.

+++ 9.40 Uhr: Städtebund kritisiert Unterbesetzung der Polizei in Chemnitz +++

Der Städte- und Gemeindebund hat die von der Polizei eingeräumte Unterbesetzung bei den jüngsten Demonstrationen in Chemnitz kritisiert. „Das ist ein schlechtes Zeichen für den starken Rechtsstaat“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem „Handelsblatt“. „Hier müssen die Konzepte nachgebessert werden, damit sich derartige Ereignisse nicht wiederholen.“

+++ 9.15 Uhr: Grünen-Politiker von Notz fordert Seehofer-Erklärung zu Chemnitz +++

Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz hat den Umgang von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) mit den Vorfällen in Chemnitz kritisiert. Dass Seehofer dazu seit Tagen schweige, sei skandalös, sagte der Innenpolitiker am Dienstag dem Nachrichtenportal t-online. „Der Bundesinnenminister muss sich fragen lassen, ob das Amt für ihn noch das richtige ist.“

Bundesinnenminister Seehofer hatte sich bis zum Dienstagmittag nicht zu den Krawallen in Chemnitz geäußert.

Von Notz weiter: „Wer unberechtigterweise von einer Herrschaft des Unrechts spricht, schafft auch die Legitimationsbasis für einen rechten Mob, der meint, er müsse das Recht selbst in die Hand nehmen.“ Seehofer hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Februar 2016 im Zusammenhang mit ihrer Flüchtlingspolitik eine Herrschaft des Unrechts unterstellt.

Montag, 27. August 2018:

+++ 22.04 Uhr: Polizei räumt Fehler ein +++

Nachdem sich die beiden Demonstrationen am Montagabend aufgelöst hatten, räumte ein Polizeisprecher Fehler ein. Es seien zu wenige Polizisten im Einsatz gewesen. Man habe mit einigen Hundert Teilnehmern gerechnet und sich entsprechend vorbereitet, aber nicht auf eine solche Teilnehmerzahl, sagte er auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Genaue Angaben zu den Besuchern der Demonstrationen gab es am Abend zunächst nicht. Die Angaben von Augenzeugen schwankten zwischen 7000 und 10.000 Teilnehmern bei der Kundgebung der rechten Szene. Mindestens 1000 Gegendemonstranten sollen zudem erschienen sein.

+++ 21.15 Uhr: Gedenken für getöteten Daniel H. +++

„Der Einsatz verlief nicht störungsfrei“, teilte die Polizei am späten Abend mit. Noch am Nachmittag hatte Polizeipräsidentin Sonja Penzel versichert, dass ausreichend Kräfte angefordert würden. Es werde nicht zugelassen, dass Chaoten die Stadt vereinnahmten, sagte sie.

Der Versuch einer Trauerminute am Gedenkort für Daniel h. pic.twitter.com/yC6JvU9yq9 — Soeren 킷텔 (@soerenkittel) August 27, 2018

An einem Gedenkort für den getöteten Daniel H. hätte es am Abend auch wesentlich ruhiger zugehen sollen. Freunde und Angehörige hatten dort trauern wollen, doch wurde der Ort auch von Teilnehmern der rechtsextremen Demonstration aufgesucht und das Gedenken durch Sprechchöre und Zwischenrufe gestört.

+++ 20.09 Uhr: Rechtsextreme werfen Böller und Flaschen +++

Auf Videos in den sozialen Netzwerken ist zu sehen, wie Teilnehmer der rechtsextremen Kundgebung Gegenstände in Richtung der Gegendemonstranten, der Polizei und der Pressevertreter werfen. Laut Polizei sollen auch Gegendemonstranten Feuerwerkskörper und andere Gegenstände geworfen haben. Mehrere Menschen wurden verletzt.

Aus beiden Versammlungslagern gab es Würfe von Feuerwerkskörpern und anderen Gegenständen. Dadurch wurden einige Menschen verletzt und müssen nun behandelt werden. Wir fordern eindringlich auf friedlich zu bleiben. #c2708 #chemnitz — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) August 27, 2018

+++ 19.55 Uhr: Rechte Demonstranten verlassen Platz +++

Auf dem Platz vor dem Karl-Marx-Monument in Chemnitz hatten sich die Rechtsextremen am frühen Abend versammelt. Dort war eine Kundgebung geplant – allerdings kein Demonstrationszug. Gegen kurz vor 20 Uhr setzen sich jedoch mehrere Gruppen von Neonazis in Bewegung.

+++ 17.19 Uhr: Sachsens Innenminister: „neue Dimension der Eskalation“ +++

Bereits am Montagvormittag hatte Sachsen ein entschiedenes Durchgreifen wegen der Eskalation in Chemnitz angekündigt. Innenminister Roland Wöller (CDU) bezeichnete die Geschehnisse am Nachmittag als „neue Dimension der Eskalation“. Man werde Gewaltbereiten und Chaoten nicht die Straße überlassen, sondern den Rechtsstaat durchsetzen, sagte er. Regierungssprecher Steffen Seibert sprach in Berlin vor einer „Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens“.

Schon am Sonntag war eine spontane Demonstration nach den tödlichen Messerstichen auf einen Deutschen beim Chemnitzer Stadtfest in Angriffen auf Migranten gemündet. Polizisten wurden mit Flaschen und Steinen beworfen. Videos im Internet zeigten, wie Migranten angegriffen und regelrecht gejagt wurden.

Eskalation konnte nur mit Mühe verhindert werden

Beobachter gingen davon aus, dass die Situation in der Stadt zunächst angespannt bleiben wird. So berichteten Augenzeugen unter anderem, dass abreisende Gegendemonstranten von Neonazi-Gruppen angegriffen worden waren. Die Polizei berichtete gegen 23 Uhr, dass vier Teilnehmer der „Pro Chemnitz“-Demo von 15 bis 20 Angreifern verletzt worden seien. Zwei der Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Auch in anderen deutschen Städten kam es zu Protesten Rechter wegen der tödlichen Messerattacke von Chemnitz. In Düsseldorf etwa versammelten sich rund 150 Demonstranten aus dem rechten Spektrum vor dem Landtag, wie die Polizei berichtet.

• Kommentar: Ausschreitungen in Chemnitz: Der Hass war vorher da

Ihnen standen etwa 250 Gegendemonstranten gegenüber. Die Kundgebungen wurden von starken Polizeikräften begleitet, bis zu ihrer Auflösung am Abend blieb laut Polizei alles friedlich. Anderswo hatte die AfD zu Kundgebungen aufgerufen, so in mehreren Städten in Mecklenburg-Vorpommern.

Gegen einen Syrer und einen Iraker wurden inzwischen Haftbefehle vollstreckt. Die 23 und 22 Jahre alten Männer sollen nach einem Streit in der Nacht zum Sonntag mehrfach „ohne rechtfertigenden Grund“ auf ihr Opfer, den getöteten 35-Jährigen, eingestochen haben, teilte die Chemnitzer Staatsanwaltschaft mit. Zwei weitere Männer erlitten schwere Verletzungen.

Immer wieder Übergriffe auf Migranten

Immer wieder kommt es zu Übergriffen auf Migranten in Sachsen. Im August 2015 kam es zu pogromartigen Ausschreitungen. Ein Mann wurde im Oktober 2017 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Im selben Jahr legte eine Terrorgruppe im sächsischen Freital einen Brandsatz in einem Flüchtlingsheim. Kein Einzelfall: 2016 gab es 970 Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte.

Chemnitz: Ein Stadt zwischen Trauer und Hetze Die Bereitschaftspolizei sichert mit Hunderten Beamten die Veranstaltungsorte von linken und rechten Kundgebungen und versucht, ein Zusammentreffen zu verhindern. Chemnitz: Ein Stadt zwischen Trauer und Hetze

(dpa/ac/sök/jkali/epd)