Chemnitz: Hetzjagd auf Migranten - Stadtfest eskaliert

Berlin/Chemnitz. Die Bundesregierung hat Übergriffe auf Migranten in Chemnitz scharf verurteilt. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Montag in Berlin: „Was gestern in Chemnitz stellenweise zu sehen war und was ja auch in Videos festgehalten wurde, das hat in unserem Rechtsstaat keinen Platz.“

Er fügte hinzu: „Solche Zusammenrottungen, Hetzjagden auf Menschen anderen Aussehens, anderer Herkunft, oder der Versuch, Hass auf den Straßen zu verbreiten, das nehmen wir nicht hin, das hat bei uns in unseren Städten keinen Platz, und das kann ich für die Bundesregierung sagen, dass wir das auf das Schärfste verurteilen.“

Seibert äußerte sich auch auf eine Frage zu einem Tweet des AfD-Bundestagsabgeordneten Markus Frohnmaier, der indirekt zur Selbstjustiz aufgerufen hatte: „In Deutschland ist kein Platz für Selbstjustiz, für Gruppen, die auf den Straßen Hass verbreiten wollen, für Intoleranz und für Extremismus“, sagte der Regierungssprecher.

Frohnmaier hatte auf Twitter geschrieben: „Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber.“

Wenn der Staat die Bürger nicht mehr schützen kann, gehen die Menschen auf die Straße und schützen sich selber. Ganz einfach! Heute ist es Bürgerpflicht, die todbringendendie "Messermigration" zu stoppen!

Es hätte deinen Vater, Sohn oder Bruder treffen können! — Markus Frohnmaier (@Frohnmaier_AfD) August 26, 2018

Was in Chemnitz passiert ist – die Fakten im Überblick:

In der Nacht zum Sonntag wurde ein 35-Jähriger mit Messerstichen in getötet, zwei weitere Männer wurden verletzt.

Voraus ging ein Streit zwischen Menschen mehrerer Nationalitäten, wie die Polizei mitteilte.

Eine rechte Gruppierung rief zu einer Demonstration auf einem Stadtfest auf; 800 Menschen zogen durch die Innenstadt.

Es kam zu Ausschreitungen – das Stadtfest wurde beendet. Auf Videos im Netz ist die Gewaltbereitschaft der Demonstranten zu sehen.

Spontaner Aufmarsch Hunderter

Am Sonntag waren spontan Hunderte Menschen, darunter viele Rechtsextreme, durch die Chemnitzer Innenstadt gezogen. Anlass war der gewaltsame Tod eines Mannes gewesen. Zum Kreis der Verdächtigen für die Tat zählten auch Menschen nichtdeutscher Herkunft.

„Wenn ich sehe, was sich in den Stunden am Sonntag hier entwickelt hat, dann bin ich entsetzt“, sagte Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) am Sonntag dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR).

Die Demonstranten skandierten rechtsradikale Parolen und riefen Sprüche wie „Wir sind das Volk“. Der MDR berichtete von Rangeleien. Antifaschistische Aktivisten berichteten in sozialen Medien von Übergriffen auf Migranten.

Ein Stadtsprecher sagte, die Geschehnisse vom Sonntag müssten ausgewertet werden.

In der gesamten Nacht auf Montag waren verstärkt Einsatzkräfte im Stadtgebiet unterwegs. „Es war ruhig. Es gab keine besonderen Ereignisse in der Nacht“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Menschen, die in Chemnitz "für Ordnung sorgen" wollen.

Und die Polizei, die von solchen Leuten eine Stufe runter aufs Kreuz geworfen wird. pic.twitter.com/HAuhzgpjJh — Lars Wienand (@LarsWienand) August 26, 2018

Derzeit würden vier Anzeigen bearbeitet, darunter seien zwei wegen Körperverletzung, eine wegen Bedrohung sowie eine wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, teilte die Polizei mit.

Laut Medienberichten gab es Ausschreitungen im Vorfeld

Hintergrund der Demonstration ist der Tod eines 35-jährigen Deutschen nach einem Streit zwischen Menschen mehrerer Nationalitäten in der Nacht zum Sonntag nach dem Chemnitzer Stadtfest. Das schwer verletzte Opfer starb im Krankenhaus.

Zwei weitere verletzte Männer im Alter von 33 und 38 Jahren wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Die Gründe für die Auseinandersetzung sind bislang ungeklärt.

Klarstellung! Entgegen anderslautender Gerüchte gibt es nach dem Zwischenfall in #Chemnitz keinen zweiten Todesfall. Zum gestrigen Einsatzverlauf werden wir uns im Laufe des Tages äußern. #C2608 #c2708 — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) August 27, 2018

Die Polizei hatte zwei 22 und 23 Jahre alte Männer vorläufig festgenommen, die sich vom Tatort entfernt hatten. Zu deren Nationalität wollte die Polizei zunächst keine Aussage machen, da noch geprüft werde, ob und wie diese in die Auseinandersetzung involviert waren. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Totschlags.

Kursierende Informationen, nach denen dem Streit eine Belästigung von Frauen vorausgegangen sein soll, bestätigten sich nach ersten Ermittlungen der Polizei nicht. Die Polizei rief auf Twitter dazu auf, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen. Am Sonntag waren Zeugen vernommen worden. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben machen

Ultra-Fußballvereinigung rief zu Demo auf

Videos, auf denen zu sehen ist, wie Demonstranten Migranten auf der Straße jagen, wollte die Polizei laut „Spiegel Online“ nicht kommentieren. Es habe aber „sicherlich Kontakt“ zwischen den Aufmarschierenden und Unbeteiligten gegeben, hieß es.

Eskalation rassistischer Gewalt in #Chemnitz, u.a. Jagdszenen auf Migranten. In Chemnitz zogen 800 - 1000 radikale Rechte & Hooligans durch die Straßen. Hintergrund ist der Tod eines Mannes beim Stadtfest. Zu den Protesten hätten Anhänger des Chemnitzer FC aufgerufen #C2608 https://t.co/nUzMmrahZI — Amadeu Antonio St. (@AmadeuAntonio) August 26, 2018

Zu der Versammlung hatte laut Medienberichten die rechte Ultra-Fußballvereinigung Kaotic Chemnitz aufgerufen. Rund 800 Personen nahmen laut Polizei teil.

„Die Personengruppe reagierte nicht auf die Ansprache durch die Polizei und zeigte keine Kooperationsbereitschaft“, teilten die Beamten mit. Die Gruppierung habe sich plötzlich in Bewegung gesetzt und die Beamten phasenweise auch mit Flaschen beworfen.

Die Polizei sei zunächst nur mit geringen Kräften vor Ort gewesen, hieß es weiter. Weitere Einsatzkräfte kamen zu diesem Zeitpunkt aus Dresden und Leipzig.

Immer wieder kommt es zu Übergriffen auf Migranten in Sachsen. Im August 2015 kam es zu progromartigen Ausschreitungen. Ein Mann wurde im Oktober 2017 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Im selben Jahr legte eine Terrorgruppe im sächsischen Freital einen Brandsatz in einem Flüchtlingsheim. Das ist kein Einzelfall gewesen: 2016 gab es 970 Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte.

Dass Rechtsextremismus vor allem ein ostdeutsches Problem ist, fand bereits eine Studie aus dem letzten Jahr heraus. (dpa/sdo/aba/bekö)