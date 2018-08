Festnahme in Berlin: Anis Amri hatte Kontakte zu französischem Dschihadisten Clement B.

Berlin. Als die Polizisten im Februar 2016 das Handy des späteren Berlin-Attentäters Anis Amri beschlagnahmten, war dort unter vielen Kontakten eine Nummer gespeichert: die von Clement B. Der französische Islamist sitzt derzeit in seinem Heimatland in Haft. Er soll gemeinsam mit einem Komplizen einen Anschlag auf die französischen Präsidentschaftswahlen geplant haben. Im April 2017 nahmen Polizisten B. in Marseille fest – in der Wohnung fanden die Ermittler mehr als drei Kilo des Sprengstoffs TATP, eine Maschinenpistole, Munition und andere Waffen.

Nach Informationen dieser Redaktion kannten sich der französische Dschihadist B. und Amri. Das belegt der Kontakt in Amris Handy. Nur: B. war in dem Mobiltelefon des späteren Attentäters am Berliner Breitscheidplatz nicht unter seinem richtigen Namen abgespeichert – sondern unter Pseudonym. Deshalb blieb den deutschen Ermittlern die Verbindung der beiden radikalen Islamisten zunächst verborgen. Und doch zeigt der Fall, wie eng Dschihadisten untereinander vernetzt sind.

Erster Erfolg deutsch-französischer Ermittlergruppe

Seit Monaten arbeiten nun Kriminalbeamte aus Deutschland, Frankreich und Belgien in einem gemeinsamen Ermittler-Team an dem Fall – ein sogenanntes Joint Investigation Team (JIT) geht den Spuren von Clement B. in Deutschland nach. Nach der Festnahme in Marseille fanden die französischen Polizisten schnell heraus, dass B. in Deutschland lebte. Nach Informationen dieser Redaktion reiste der Islamist Mitte 2015 in die Bundesrepublik ein. Auch in Belgien soll B. eine Zeit lang gelebt haben. Der Mann hatte schon in Frankreich engen Draht zu Salafisten aus Russland, sprach nach Recherchen französischer Medien Russisch und Tschetschenisch.

Nun nahmen Spezialkräfte der Sondereinheit GSG9 in Berlin den 31 Jahre alten Magomed-Ali Ch. in seiner Wohnung am Stadtrand fest, Stadtteil Buch. Die Generalbundesanwaltschaft wirft dem Tschetschenen vor, gemeinsam mit Clement B. 2016 einen Anschlag geplant zu haben. Die Festnahme ist ein erster Erfolg der gemeinsamen deutsch-französischen Ermittlergruppe.

Liefen die Maßnahmen ins Leere?

Nach heutigen Erkenntnissen der Ermittler lagerte Ch. in seiner Berliner Wohnung im Oktober 2016 „eine erhebliche Menge TATP“. B. und Ch. wollten offenbar eine Bombe in Deutschland zünden – ein Anschlagsziel ist der Staatsanwaltschaft nicht bekannt. Am 26. Oktober 2016 liefen Polizeimaßnahmen der Berliner Staatsschützer bei dem Tschetschenen Ch. Ob die Ermittler seine Wohnung observierten, oder ihm sogar einen Besuch abstatteten, ist unklar. Der Tschetschene war als Asylsuchender nach Deutschland gekommen. Sein Antrag war jedoch vom Bundesamt abgelehnt worden, bis 2019 soll seine Duldung noch laufen. Deshalb wurde er offenbar nicht abgeschoben.

Ob die Berliner Kriminalbeamten durch einen Informationen, durch Observationen oder einen Tipp etwa durch französische Sicherheitsbehörden auf Ch. gekommen waren, ist ebenfalls unklar. Jedenfalls störten die Polizisten offenbar mit dieser Maßnahme die Anschlagspläne der beiden Islamisten. Nur: Die Beamten wussten bei der polizeilichen Maßnahme im Oktober 2016 gegen Ch. noch nichts von dem Sprengstoff in der Wohnung. Von den Verbindungen zwischen Ch. und B., vom Sprengstoff und den Anschlagsplänen erfuhren die Ermittler erst durch die Festnahme B.s in Frankreich.

Das „Landeskriminalamt“ in Berlin.

Foto: Paul Zinken / dpa



Ermittler suchen nach Sprengstoff

Im Oktober 2016 wussten B. und Ch. nun ihrerseits allerdings, dass ihnen die Ermittler auf der Spur waren. Sie fürchteten laut Staatsanwaltschaft, dass die Polizei ihre Wohnung durchsuchen würde und den Sprengstoff finden könnte. Clement B. und Magomed-Ali Ch. trennten sich. B. reiste zurück nach Frankreich, der Tschetschene Ch. blieb in Berlin. Seitdem waren die Ermittler weiterhin an Ch. dran. Der Tschetschene ist nach Information dieser Redaktion als „Gefährder“ beim Berliner Landeskriminalamt geführt, wurde observiert. Das Bundeskriminalamt und der Generalbundesanwalt schalteten sich in den Fall ein.

Das Ende unruhiger Tage in Deutschland: Italienische Polizeibeamte sichern in Mailand Spuren, nachdem der europaweit gesuchte mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, bei einem Schusswechsel mit der Polizei getötet wurde. Bei einem Anschlag mit einem Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin hatte er mutmaßlich zwölf Menschen getötet und rund 50 verletzt. Foto: Daniele Bennati / dpa

Am Tag vor Heiligabend, also vier Tage nach dem Anschlag, bestätigten Italiens Innenminister Marco Minniti (l.) und Polizeichef Franco Gabrielli, dass es sich bei dem getöteten Mann um Anis Amri handelt. Foto: ALESSANDRO BIANCHI / REUTERS

Nach dem Tunesier war zuvor europaweit gefahndet worden. Das Bundeskriminalamt (BKA) hatte 100.000 Euro ausgelobt für Hinweise, die zu seiner Ergreifung führen. Foto: - / dpa

Ermittlungen hatten ergeben, dass sich Anis Amri in der Nacht nach dem Anschlag beim „Fussilet 33"-Moscheeverein in der Perleberger Straße in Berlin aufgehalten hatte. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Die Familie von Anis Amri zeigte sich am Tag vor seiner Tötung erschüttert von dem Verdacht gegen den jungen Mann. Nour Al Houda (r.), die 65-jährige Mutter von Anis Amri, erzählte in ihrem Zuhause im tunesischen Oueslatia, dass sie nicht glauben könne, dass ihr Sohn so eine Tat begangen hat. Foto: Mohamed Messara / dpa



Zwei Tage nach dem Anschlag war ein Video aus dem Internet aufgetaucht, dass mutmaßlich Anis Amri in Berlin zeigt. Laut Sicherheitsbehörden soll der Mann über Freiburg nach Deutschland eingereist sein und später in Nordrhein-Westfalen und Berlin gelebt haben. Eigentlich sollte er abgeschoben werden – was jedoch scheiterte, weil der keine gültigen Papiere bei sich hatte. Foto: REUTERS TV / REUTERS

Szenen nach dem Anschlag am 19. Dezember: Rettungskräfte versorgen die Opfer des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz. Während zunächst noch über die Möglichkeit eines Unfalls oder eines Versehens spekuliert wurde, verdichteten sich am Tag danach die Hinweise auf einen terroristischen Anschlag. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Dieser Lkw mit polnischem Kennzeichen war auf das Gelände des belebten Weihnachtsmarktes gefahren. Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS

Der Fahrer des Lastzuges mit polnischem Kennzeichen konnte flüchten. Eine weitere Person fand die Polizei tot auf dem Beifahrersitz. Der Tote war ein polnischer Lkw-Fahrer, der mutmaßlich am Nachmittag vor dem Attentat von Anis Amri überfallen wurde. Foto: Michael Kappeler / dpa

Polizeibeamte untersuchten zwei Tage nach dem Attentat den Platz, an dem der Todes-Lkw vor seiner verheerenden Fahrt gestanden hatte. Es blieb zunächst unklar, ob Anis Amri hier das Fahrzeug unter seine Kontrolle brachte. Daten der Spedition zeigten, dass der Wagen vor dem Anschlag hier mehrmals gestartet wurde – als ob ein ungeübter Fahrer am Steuer gesessen hatte. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Der polnische Speditionsbesitzers Ariel Zurawski zeigt Journalisten am Tag nach dem Anschlag bei Stettin ein Foto seines Cousins – dem Lkw-Fahrer – auf seinem Handy, das nur wenige Stunden vor dessen Tod aufgenommen worden sein soll. Der Fahrer soll zur Zeit des Anschlags noch gelebt und möglicherweise durch einen Kampf mit Anis Amri Schlimmeres verhindert haben. Foto: Stefan Sauer / dpa

In ganz Berlin wurden nach dem Anschlag die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Auch auf dem Hardenbergplatz am Bahnhof Zoologischer Garten waren nach dem Vorfall auf dem Weihnachtsmarkt Polizeibeamte im Einsatz. Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Über Twitter waren die Berliner am Abend des Anschlags von der Polizei aufgefordert, zu Hause zu bleiben und keine Gerüchte zu verbreiten. Die Gegend um den Breitscheidplatz an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche war großräumig abgesperrt worden. Foto: Michael Kappeler / dpa

Der Vorfall hatte sich im Westen Berlins, auf einem der beliebtesten Weihnachtsmärkte der Bundeshauptstadt ereignet. Wenige Tage vor Heiligabend herrschte dort Hochbetrieb. Foto: PAWEL KOPCZYNSKI / REUTERS

Der Lastwagen fuhr aus Richtung Kantstraße in Richtung Budapester Straße. Gegen 20 Uhr raste er auf den Gehweg und dann zwischen die dort aufgebauten Bretterbuden hindurch über den Weihnachtsmarkt. Foto: Rainer Jensen / dpa



Die Bergung der Toten und Verletzten dauerte bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages an. Foto: PAWEL KOPCZYNSKI / REUTERS

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sprach von einer dramatischen Situation. „Wir sind in Gedanken bei den Familien“, sagte Müller vor Ort. Alle verfügbaren Einsatzkräfte waren nach seinen Worten am Unglücksort. Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Das Universitätsklinikum Charité sei vorbereitet zur Aufnahme der vielen Verletzten, sagte der Regierende Bürgermeister weiter. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) äußerte sich am Abend alarmiert. Er stehe in unmittelbarem und durchgehendem Austausch mit den Sicherheitsverantwortlichen im Land Berlin und habe jede Unterstützung durch die Bundespolizei angeboten, erklärte er. Der Minister sprach zunächst von einem „Vorfall“, nicht von einem Anschlag. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) äußerte sich erschüttert. Die Sicherheitsbehörden arbeiteten mit Hochdruck daran, die Unglücksstelle zu sichern und die Täter zu finden. Foto: PAWEL KOPCZYNSKI / REUTERS

Regierungssprecher Steffen Seibert twitterte, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Innenminister de Maizière und dem Regierenden Bürgermeister Müller im Kontakt stehe. „Wir trauen um die Toten und hoffen, dass den vielen Verletzen geholfen werden kann“, erklärte der Sprecher der Bundesregierung. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS



Berlins evangelischer Bischof Markus Dröge zeigte sich entsetzt: „Ich bete für die Toten und Verletzten dieses Abends“, sagte er dem Evangelischen Pressedienst (epd). In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche wurde am Tag danach ein Kondolenzbuch für die Opfer und ihre Angehörigen ausgelegt. Foto: Paul Zinken / dpa

Der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche ist bei Berlinern und Touristen besonders beliebt. Er liegt an den großen Shoppingmeilen im Westen Berlins. Foto: PAWEL KOPCZYNSKI / REUTERS

Die Rettungskräfte waren bis tief in die Nacht im Einsatz. Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Sanitäter kümmerten sich um Verletzte. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Foto: Maurizio Gambarini / dpa



Mit weißen Sichtschutzwänden sperrten die Ermittler den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ab. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Hinter dem Sichtschutz liefen die Ermittlungsarbeiten bis in die frühen Morgenstunden weiter. Foto: Britta Pedersen / dpa

Eine Ermittlerin der Polizei gönnte sich eine Pause. Foto: PAWEL KOPCZYNSKI / REUTERS

Schon in der Nacht stellten Passanten Kerzen zum Gedenken an die Opfer am Breitscheidplatz auf. Foto: Britta Pedersen / dpa

Ein Mann zündete eine Kerze an, nahe der Stelle, an der der Lkw auf den Weihnachtsmarkt fuhr. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS



Auch Blumen wurden schon am Abend niedergelegt. Foto: Britta Pedersen / dpa

Blumen und Teelichter lagen auf den Bürgersteig am Kurfürstendamm. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Auch am Dienstag kamen Menschen zum Breitscheidplatz, um zu trauern und der Opfer zu gedenken. Foto: Sean Gallup / Getty Images

„In uns lebt ihr weiter“, stand auf einem Bogen Papier, das Trauernde zu den Kerzen und Blumen gelegt hatten. Foto: Michele Tantussi / Getty Images

Ein Passant stellte ein Plakat auf. Darauf stand: „The light is stronger than the darkness“ – „Das Licht ist stärker als die Dunkelheit“. Foto: Rainer Jensen / dpa



Immer mehr Menschen legten Blumen nieder und zünden Kerzen an, um der Opfer der Todesfahrt auf dem Berliner Weihnachtsmarkt zu gedenken. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Auch im Kirchsaal der Gedächtniskirche, auf deren Vorplatz am Montag zwölf Menschen starben und Dutzende verletzt wurden, zündeten Menschen Kerzen an. Foto: PAWEL KOPCZYNSKI / REUTERS

Für die Polizei lief die Arbeit am Tatort auch am Tag danach weiter. Foto: PAWEL KOPCZYNSKI / REUTERS

Der Lkw, mit dem der Täter am Montag in die Menge gerast war, stand am Dienstagvormittag noch immer auf der Budapester Straße am Breitscheidplatz. Foto: Rainer Jensen / dpa

Die Straße am Tatort blieb am Dienstagvormittag gesperrt. Einsatzkräfte der Polizei sicherten das Gebiet um die Gedächtniskirche. Foto: Michele Tantussi / Getty Images



Schließlich wurde der Lastwagen abgeholt. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Ein Abschleppwagen zog das Tatfahrzeug der Todesfahrt am Bahnhof Zoologischer Garten vorbei. Foto: Rainer Jensen / dpa

An öffentlichen Gebäuden in Berlin, wie etwa am Reichstagsgebäude, wehten die Fahnen auf Halbmast. Foto: Paul Zinken / dpa

Auch vor dem Reichstag stellten Menschen Kerzen auf. Foto: Paul Zinken / dpa

Generalbundesanwalt Peter Frank hatte die Ermittlungen übernommen. Zunächst war ein Mann aus Pakistan festgenommen worden, nachdem ein Augenzeuge der Tat einen Mann verfolgt und ihn der Polizei gemeldet hatte. Doch wenige Stunden später stellte sich heraus, dass der Mann unschuldig ist. Foto: Jörg Carstensen / dpa



Bundestagspräsident Norbert Lammert, Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck trauerten am Tag nach dem Anschlag in einem Gedenkgottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche um die Opfer. Foto: Michael Kappeler/Pool / ddp images/ZUMA

Angela Merkel sagte: „Ich bin traurig.“ Foto: Hannibal Hanschke/Pool / ddp images/ZUMA

Wenig später wurden entscheidende Hinweise im abgeschleppten Lkw gefunden: Duldungspapiere von Anis Amri, der den Behörden schon länger als Islamist bekannt gewesen war. Später wurden auch noch Fingerabdrücke im Fahrerhaus sichergestellt. Foto: Rainer Jensen / dpa

Sicherheitsbehörden überall in Europa suchten nun nach Anis Amri. Unter anderem gab es auch Hausdurchsuchungen in Dortmund (Nordrhein-Westfalen), wo Amri früher mal gewohnt haben soll. Foto: Bernd Thissen / dpa

Am Tag vor der Tötung des Attentäters zeigten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (M, CDU), Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (r, CDU) und Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) optimistisch und lobten die Arbeit der Ermittlungsbehörden. Außerdem zeigte sich Merkel „stolz“, dass die Bürger von Berlin so besonnen reagiert hätten. Foto: Michael Kappeler / dpa



Am frühen Morgen des 23. Dezember dann konnte Anis Amri gestellt werden. Bei einer Polizeikontrolle nahe Mailand eröffnete der Terrorist das Feuer und wurde schließlich von der Polizei getötet. Foto: Daniele Bennati / dpa



Mit Hilfe der Franzosen prüften die deutschen Ermittler in den vergangenen Monaten auch Kontakte von B. und Ch. zum Berlin-Attentäter Amri. Sie kamen auf die Nummer in Amris Handy. Wie eng die Bekanntschaft von Amri und B. war, ist unklar. Offenbar war es den Kriminaltechnikern auch nicht mehr möglich, alle Anrufe Amris zu rekonstruieren. Es bleibt bisher offen, wie oft die beiden telefonierten oder sich trafen. Wie Amri war auch der Tschetschene Ch. Gast in der mittlerweile geschlossenen radikalen Fussilet-Moschee in Berlin-Moabit. Ob Amri auch den nun festgenommenen Ch. kannte, ist ebenfalls unklar. Auch der Franzose Clement B. soll während seiner Zeit in Berlin in der Fussilet-Moschee gewesen sein, gemeinsam mit seinem tschetschenischen Freund.

Anhaltspunkte darauf, dass Amri auch in die Anschlagspläne des Tschetschenen und B. involviert war, gibt es nicht. Und doch bleibt bei Polizei und Justiz ein Unbehagen: Mit der Festnahme von Ch. wollen die Ermittler nun vor allem klären, wo der Sprengstoff abgeblieben ist, den die beiden Islamisten in der Berliner Wohnung gelagert haben sollen. Der explosive Stoff ist bisher nicht wieder aufgetaucht.