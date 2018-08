Über den Klimawandel nachzudenken ist für jeden unbequem

Berlin. Dieser Supersommer wird in 20 Jahren der Normalsommer sein. Das heißt aber auch, dass es Sommer geben wird, die noch heißer sind als der aktuelle, über den jetzt schon viele klagen. Der Schäden in der Landwirtschaft in Millionenhöhe verursacht. Und zeigt, wie wichtig die Einhaltung der Klimaziele von Paris ist.

Die Klimaziele im Bereich der Kohleenergie, Verkehr und Landwirtschaft müssen weiterverfolgt werden – von Politik und Wirtschaft. Doch das ist das eine, das andere ist, was jeder Einzelne tun kann.

Forscher der Universität Gießen haben die heißen Sommer der Zukunft prognostiziert. Sie führen seit 20 Jahren ein Langzeitexperiment zum Klimawandel durch. Dabei testen sie seit 1998, was passiert, wenn man einem Stück Land eine Überdosis Kohlendioxid (CO 2 ) verpasst. Die Resultate, die in der nächsten Woche vorgestellt werden sollen, sind alles in allem nicht erfreulich.

Problembewusstsein ist da, nicht die Konsequenz im Alltag

Zusammengefasst: Der Klimawandel macht alles komplizierter und die Natur rea­giert anders als geglaubt. Das wird auch Auswirkungen auf die Kosten der Produktion von Lebensmitteln haben und jeden Verbraucher persönlich betreffen. So etwa wie die heißen Sommer der Zukunft. Organisationen wie Germanwatch fordern sofort zu handeln, auch wenn noch nicht restlos alles über die naturwissenschaftlichen Zusammenhänge des Klimawandels bekannt ist.

Tja, und da wird es leider ungemütlich. So hat zum Beispiel eine Studie aus dem Umweltministerium über das Umweltbewusstsein junger Menschen ergeben, dass sie zwar gern fairen Kaffee trinken, aber den aus To-go-Bechern. Sie zwar ein hohes Problembewusstsein haben, aber nicht auf die Kurzflüge verzichten wollen oder auf das müllproduzierende Essen auf die Hand oder die wechselnden Mode- und Techniktrends.

Über Klimawandel nachzudenken ist unbequem, weil man immer wieder zum gleichen Ergebnis kommt: Jeder von uns könnte ein wenig mehr tun.