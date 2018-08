Angela Merkel und Wladimir Putin: Darum ging es beim Treffen in Meseberg

BerliN. Gipfeltreffen haben ihre eigenen Gesetze: Was wird überreicht, herrscht Blickkontakt zwischen den Staatschefs, wie verhält es sich mit dem Zeitmanagement?

So gesehen startete der Gipfel am Sonnabend auf Schloß Meseberg zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Russlands Präsident Wladimir Putin etwas ruppig. Mit gut einer halben Stunde Verspätung fuhr Putin mit seiner Stretch-Limousine am Gästehaus der Bundesregierung vor. Sein Abstecher zur Hochzeit der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl in der Steiermark hatte etwas länger gedauert.

Die Kanzlerin begrüßte ihren Gast dann auch vor allem geschäftsmäßig. Lächeln, kurzer Handschlag. Doch das Treffen dauerte deutlich länger als geplant – drei Stunden unterhielten sich Merkel und Putin. Dies sei ein gutes Zeichen gewesen, hieß es anschließend.

Wurden konkrete Ergebnisse erzielt?

Merkel hob vor dem Gespräch den Dialog an sich hervor: „Wir haben Verantwortung.“ Deutschland, aber vor allem auch Russland als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates. „Ich bin der Meinung, dass kontroverse Themen nur im Gespräch gelöst werden können.“ Danach gab es von deutscher Seite keine konkreten Informationen mehr.

Am 22. November 2005 wurde Angela Merkel (CDU) zur Bundeskanzlerin gewählt. Die zehn Jahre ihrer Amtszeit lieferten zahlreiche bewegende und unterhaltsame Bilder. Eines der ersten Fotos der Amtszeit zeigt Merkel bei der Vereidigung mit Bundestagspräsident Norbert Lammert. Foto: REUTERS / Wolfgang Rattay / REUTERS

Zuvor war Merkel mit 397 der 611 gültigen Stimmen vom Bundestag zur Kanzlerin gewählt worden. Foto: REUTERS / Wolfgang Rattay / REUTERS

Bei der Amtsübergabe scheint die Stimmung gelassen. Vom Vorgänger Gerhard Schröder (SPD) gab es Blumen. In der sogenannten „Elefantenrunde“, der Talk-Runde nach der vorangegangenen Wahl, hatte Schröder sich noch als Gewinner dargestellt. „Sie wird keine Koalition mit meiner Partei zustande kriegen. Machen Sie sich da nichts vor“. Es kam aber zu einer Koalition aus CDU und SPD. Foto: REUTERS / Wolfgang Rattay / REUTERS

Bereits im ersten Jahr nach ihrem Amtsantritt sorgte Merkel für zahlreiche unterhaltsame Momente und Motive. Dieses Foto während der Besichtigung eines U-Bootes im Hafen von Warnemünde wurde sowohl in Tageszeitungen wie auch in Satirebeiträgen gezeigt. Foto: REUTERS / CHRISTIAN CHARISIUS / REUTERS

Im Jahr 2006 scheint Merkel Gefallen an Auftritten auf der internationalen Bühne zu finden. Doch zu Beginn kann sie nicht an die Beziehungen anknüpfen, die Gerhard Schröder noch pflegte. Mit Frankreichs damaligem Präsidenten Jacques Chirac (r.) sah man den SPD-Politiker demonstrativ Bier trinken und scherzen. Zwischen Merkel und Chirac entwickelte sich solch eine Verbindung nicht. Foto: REUTERS / BENOIT TESSIER / REUTERS



Zu Chiracs Nachfolger Nicolas Sarkozy hingegen baute Merkel ein engeres Verhältnis auf. Zwar hatte Sarkozy sich in Kommentaren eher abfällig geäußert, doch hielt er schließlich im Jahr 2008 die Laudatio, als Merkel den Karlspreis bekam, der sich der europäischen Einigung widmet. Auf diesem Bild begrüßt die Kanzlerin den französischen Präsidenten im Jahr 2007 am Schloss Meseberg. Foto: REUTERS / TOBIAS SCHWARZ / REUTERS

Im Dezember 2010 besucht Merkel gemeinsam mit Sarkozy den Weihnachtsmarkt von Freiburg. Foto: REUTERS / PHILIPPE WOJAZER / REUTERS

Bis Mitte November 2015 hat Angela Merkel 347 Auslandsreisen als Kanzlerin absolviert. Bei dieser im Jahr 2007 wurde sie in Indien begrüßt. Foto: REUTERS / PUNIT PARANJPE / REUTERS

Im gleichen Jahr trat Merkel eine weit schwierigere Reise an. Im November 2007 besuchte sie den Stützpunkt der Bundeswehr im afghanischen Masar-i-Sharif. Insgesamt 3000 Soldaten waren zu diesem Zeitpunkt in Afghanistan stationiert. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Die Bundeskanzlerin ist jedoch nicht nur Gast, sondern auch Gastgeberin. 2007 empfing sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin (links) und den US-Präsidenten George W. Bush in Heiligendamm. Der G8-Gipfel, zu dem weitere Staatschefs anreisten, war hoch umstritten. Das Ostseebad glich einer Festung und wurde kilometerweit abgeschirmt. Demonstranten suchten die offene Konfrontation mit den Sicherheitsbehörden. Foto: REUTERS / JIM YOUNG / REUTERS



US-Präsident George W. Bush schien Angela Merkel zu schätzen. Bei gemeinsamen Treffen verteilte Bush freundschaftliche Schulterklopfer und kurze Witze. Beim Besuch der Kanzlerin in den USA im Jahr 2007 kutschierte sie der Präsident über seine Farm in Texas. Foto: REUTERS / JIM YOUNG / REUTERS

Oft wirkt die Bundeskanzlerin, als könne sie nichts aus der Ruhe bringen. Selbst bei Gipfeltreffen wirkt sie so gefasst, dass es fast nach Desinteresse aussieht. Doch ausgerechnet ein Roboter brachte Angela Merkel im Jahr 2008 aus dem Konzept. Beim Rundgang über die Hannover-Messe schrak sie zurück, als der humanoide Roboter HRP-2 auf sie zukam. Foto: REUTERS / JOHANNES EISELE / REUTERS

Überrascht wirkte Merkel auch bei einem Treffen mit einem Mann, der im Film Terminator einen Roboter spielte: Arnold Schwarzenegger. Der gebürtige Österreicher kam 2009 als Gouverneur von Kalifornien nach Deutschland. Gemeinsam mit der Kanzlerin besuchte er die IT-Messe Cebit. Foto: REUTERS / Fabrizio Bensch / REUTERS

Einmal trägt Angela Merkel nicht ihren bekannten Hosenanzug, schon sorgt sie für Diskussionen: Ihr Dekolleté bei einem Besuch im Opernhaus von Oslo begleitete die Boulevardpresse tagelang. Gemeinsam mit Norwegens Premierminister Jens Stoltenberg hatte Merkel 2008 die Oper besucht. Foto: REUTERS / SCANPIX NORWAY / REUTERS

Ein Quartett, das die europäische Politik für Jahre prägt und begleitet: Silvio Berlusconi (Italiens Premierminister), Angela Merkel, Nicolas Sarkozy (Frankreichs Präsident), Gordon Brown (Britischer Premierminister). Foto: REUTERS / PHILIPPE WOJAZER / REUTERS



Die bekennenden Machos Nicolas Sarkozy und auch Silvio Berlusconi (links) bringen Merkel nicht aus der Fassung, vielmehr schafft sie es, eine konstruktive Zusammenarbeit aufzubauen. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Handküsse gab es auch von Polens Präsident Lech Kaczynski im Jahr 2009. Foto: REUTERS / Sebastien Pirlet / REUTERS

Beim Besuch der Bundesgartenschau im Jahr 2009 posierte die Kanzlerin gemeinsam mit der deutschen Blumenfee Victoria Salomon. Diese Auftritte dienten nicht zuletzt dem Wahlkampf. Im September des Jahres standen Bundestagswahlen an. Foto: REUTERS / CHRISTIAN CHARISIUS / REUTERS

In Binz auf Rügen sprach Merkel im August 2009 bei einer Wahlkampfveranstaltung. Auf Rügen hat Merkel ihren Wahlkreis. Foto: REUTERS / CHRISTIAN CHARISIUS / REUTERS

Merkel betreibt nicht nur alleine Wahlkampf, sondern auch gemeinsam mit Barack Obama. Im Sommer 2009 kam der damalige Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten nach Berlin. Merkel trat mehrmals mit dem charismatischen Amerikaner auf. Nach erfolgreicher Wahl lud Obama dann schließlich Merkel ins Weiße Haus ein. Foto: REUTERS / LARRY DOWNING / REUTERS



Merkel pflegt den Austausch mit den USA. Am 9. November reiste die US-Außenministerin Hillary Clinton nach Berlin. Anlass waren die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Jubiläum des Mauerfalls. Foto: REUTERS / JOHANNES EISELE / Reuters

Angela Merkel auf den Spuren der Geschichte: 2009 besuchte sie das Museum zur Varusschlacht in Bramsche. Die Kanzlerin inspizierte die Rüstungen der römischen Soldaten sehr genau. Foto: REUTERS / Ina Fassbender / REUTERS

Während ihrer nun zehnjährigen Amtszeit durchlebte die Kanzlerin zahlreiche Krisen. Eine der größten ist die Eurokrise. Bei ihrer Ankunft zu einem Treffen des Europäischen Rats blickt sie sorgenvoll. Bei dem Treffen wurden Finanzhilfen für Griechenland beschlossen. Foto: REUTERS / STRINGER/BELGIUM / REUTERS

Die promovierte Wissenschaftlerin Angela Merkel freute sich im Oktober 2010 über die Ehrendoktorwürde der Babes-Bolyai Universität in Cluj-Napoca (Rumänien). Foto: REUTERS / RADU SIGHETI / REUTERS

Ende 2010 lachen Angela Merkel und Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) noch. Im Februar 2011 hat der Verteidigungsminister nur noch wenig zu lachen. Der CSU-Politiker stolpert über Plagiate in seiner Doktorarbeit und muss zurücktreten. Foto: REUTERS / KAI PFAFFENBACH / REUTERS



Auch wenn sie selbst nicht als ausgewiesene Feministin bekannt ist, ist die Kanzlerin ein Symbol für den Aufstieg von Frauen in hohe Positionen in der Arbeitswelt. Bei einer Veranstaltung der Gewerkschaft IG Bau erhielt sie 2011 einen Türstopper in Form eines Stöckelschuhs. Es sollte ein Symbol für Frauen sein, die ihren Fuß in die Tür der Arbeitswelt gestellt haben. Foto: © Thomas Peter / Reuters / REUTERS

Im „Tränenpalast“, der Wartehalle des Bahnhofs Friedrichstraße in Berlin, begutachtet Angela Merkel ein Zollbüro. Für die Kanzlerin, die in der DDR aufgewachsen ist, ist der Besuch auch eine Reise in die eigene Geschichte. Foto: REUTERS / THOMAS PETER / REUTERS

Die Kanzlerin übernimmt nicht nur politisch Verantwortung. Sie adoptiert auch im Mai 2011 einen Humboldt-Pinguin im Ozeaneum in Stralsund. Foto: REUTERS / TOBIAS SCHWARZ / REUTERS

Während der Berlinale 2011 genoss die Kanzlerin 2011 zusammen mit Bundespräsident Christian Wulff (links), Donata und Wim Wenders die Vorstellung eines 3-D-Films. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Beim Neujahrsempfang des Bundespräsidenten Christian Wulff und seiner Frau Bettina wirkte Merkel allerdings, als würde sie sich im falschen Film wähnen. Foto: REUTERS / FABRIZIO BENSCH / REUTERS



Die Tradition will es, dass Kanzler ranghohe Karnevalsenthusiasten im Kanzleramt empfangen. Von Prinzessin Petra (links) und Prinz Frank aus Mecklenburg-Vorpommern gab es 2012 eine goldene Gans als Geschenk. Foto: REUTERS / THOMAS PETER / REUTERS

Am 23. Februar 2012 spricht Angela Merkel bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nazi-Regimes. Drei Monate zuvor waren die Taten der rechtsextremen Terrorzelle NSU bekannt geworden Foto: © Tobias Schwarz / Reuters / REUTERS

Während die Kanzlerin enge Verbindungen mit dem konservativen Nicolas Sarkozy pflegte, scheinen die Bande zwischen ihr und dem sozialistischen Präsidenten François Hollande noch enger zu werden. Bei einem Treffen 2012 feiern die beiden die deutsch-französische Partnerschaft. Foto: © Jacky Naegelen / Reuters / REUTERS

Auf Messen in Hannover zeigt sich die Kanzler immer wieder ausgelassen. Bei der Hannover-Messe im Jahr 2013 lachte sie gemeinsam mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Obwohl Merkel Russisch und Wladimir Putin Deutsch spricht, gestaltete sich der Austausch der beiden lange Zeit schwierig. Foto: © Fabrizio Bensch / Reuters / REUTERS

Zugegebener Maßen: Bei Merkels Vorgänger Gerhard Schröder wirkte der Bierkonsum gefälliger. Foto: © Michaela Rehle / Reuters / REUTERS



2013 traf die protestantische Pfarrerstochter Angela Merkel in einer Privataudienz Papst Franziskus. Foto: © POOL New / Reuters / REUTERS

Ein Bild, das um die Welt ging: Bei ihrem Besuch in neuseeländischen Auckland streichelte die Kanzlerin einen Kiwi-Vogel. Das Foto wurde in deutschen und nationalen Medien vielfach veröffentlicht. Foto: REUTERS / NIGEL MARPLE / Reuters

Nach einem Skiunfall lief die Kanzlerin wochenlang auf Krücken. Hilfe bekam sie in Frankreich von Präsident François Hollande. Foto: REUTERS / BENOIT TESSIER / REUTERS

Ihre Termine sagte die Kanzlerin nicht ab, sondern erschien auf Krücken. So begrüßte sie auch die Sternsinger im Kanzleramt am 7. Januar 2014 mit den Gehhilfen. Foto: REUTERS / TOBIAS SCHWARZ / REUTERS

Unbeholfen wirkte es hingegen, als Angela Merkel bei einer Veranstaltung der ILA Flugschau in Berlin im Mai 2014 auf die Bühne trat. Foto: REUTERS / TOBIAS SCHWARZ / REUTERS



Beim Bankett für die britische Königin Elisabeth II. posierte Angela Merkel im Sommer 2015 mit ihrem Mann, Joachim Sauer, vor dem Schloss Bellevue. Foto: REUTERS / STEFANIE LOOS / REUTERS

Zuvor hatte die Kanzlerin die Regentin im Kanzleramt empfangen. Foto: REUTERS / WOLFGANG RATTAY / REUTERS

Beim G7-Gipfel im Schloss Elmau am 8. Juni 2015 trafen sich die mächtigsten Staatschefs der Welt. Im Internet wird dieses Bild mit der Kanzlerin und US-Präsident Barack Obama noch immer viel geteilt. Zahlreiche Nutzer verbreiten das Bild und fügen zum Beispiel Sprechblasen hinzu. Das Bild steht symbolisch auch für die Rollen der beiden Regierungschefs: Merkel hat laut dem US-Magazin Forbes mittlerweile so viel an Macht gewonnen, dass sie Barack Obama eingeholt hat. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

In der Flüchtlingskrise gab sich Angela Merkel als Verteidigerin einer offenen Willkommenskultur. Dafür schlägt ihr unter Flüchtlingen eine Welle der Sympathie entgegen. Foto: REUTERS / FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Ein Zeichen für die Popularität der Kanzlerin: Im Museum Madame Tussauds werden drei Wachsfiguren von Angela Merkel ausgestellt. Foto: REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS



Am 14. November gab Angela Merkel eine Erklärung zu den Terroranschlägen von Paris ab. Es sind auch die Krisenmomente, die die Kanzlerschaft von Angela Merkel geprägt haben. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte noch in der Nacht, Russland und Deutschland wollten an einem neuen Format mit Frankreich und der Türkei zur Stabilisierung des vom Bürgerkrieg zerstörten Syrien arbeiten. Das Viererformat soll sich zunächst auf Expertenebene finden. Später könne daraus ein Gipfeltreffen erwachsen. „Es gibt aber kein abgestimmtes Datum.“

Es sei bei dem Arbeitstreffen um eine engere Abstimmung gegangen. Nach Kreml-Angaben waren sich Merkel und Putin einig, die umstrittene Erdgas-Fernleitung Nord Stream 2 durch die Ostsee gegen drohende US-Sanktionen zu verteidigen.

Warum besuchte Putin vorher eine Hochzeit in Österreich?

Der gewiefte Taktiker aus Moskau deutete in Meseberg an, dass er noch andere Asse im Ärmel hat – nämlich die EU-Einheit empfindlich zu stören. Er kam demonstrativ von der Hochzeit der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl.

Für Merkel sollte dies wohl der Hinweis sein, dass die rechten und russlandfreundlichen Regierungen Österreichs und Italiens so etwas wie trojanische Pferde in der EU werden könnten. Ende des Jahres könnte sie möglicherweise sogar die anstehende Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland verhindern. Denn wer stimmt schon gegen den Ehrengast seiner eigenen Hochzeit. Österreich hat gerade die EU-Ratspräsidentschaft inne.

Warum die Annäherung an Deutschland?

Es ist kein Zufall, dass Putin die deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen in Meseberg an erster Stelle nannte. So sei das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern 2017 um 22 Prozent auf 55 Milliarden Dollar angestiegen. Im laufenden Jahr betrage das Plus bereits 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, so Putin.

Nach der Krim-Annexion durch Moskau im März 2014 und den darauf folgenden internationalen Sanktionen war der deutsch-russische Wirtschaftsaustausch zunächst eingebrochen. Insgesamt kämen die 5000 deutschen Firmen in Russland auf einen Gesamtumsatz von 50 Milliarden Dollar, betonte der Kremlchef. 270.000 Arbeitsplätze würden durch sie geschaffen.

Putins langfristiges Ziel ist es, dass die Sanktionen beseitigt werden. Merkel und Außenminister Heiko Maas (SPD) fordern jedoch einmütig: Die Sanktionen bleiben, bis Minsk umgesetzt und die Krim zurückgegeben wird.

Wie stark steht Putin innenpolitisch unter Druck?

Nach der Krim-Annexion konnte Putin jahrelang auf Umfragewerte über 80 Prozent bauen. Nun aber wächst der Unmut im Land. Im Schatten der Fußball-Weltmeisterschaft kündigte die Regierung Einschnitte bei den Renten an. So soll das Renteneintrittsalter bis 2034 schrittweise angehoben werden: Männer sollen statt wie bisher mit 60 mit 65 Jahren in Rente gehen, Frauen sollen acht Jahre länger, bis 63 arbeiten.

Tausende protestieren in Moskau gegen Rentenreform Der Ärger der Demonstranten richtete sich gegen Präsident Putin, der versprochen hatte, dass das Renteneintrittsalter nicht angehoben wird. Tausende protestieren in Moskau gegen Rentenreform

Zehntausende Menschen haben dagegen im ganzen Land demonstriert. Zudem wird in großen Städten wie Moskau der Wohnraum knapp. Putins Umfragewerte sind nach Angaben des unabhängigen Lewada-Zentrums zuletzt auf 67 Prozent abgerutscht.