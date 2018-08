Keine iPhones für die Türkei: Recep Tayyip Erdogan kündigt Boykott an

Die Lira hat seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent ihres Wertes verloren. In Istanbul äußerten sich Besucher und Bürger am Montag besorgt.

Türken zeigen sich besorgt über Währungskrise Die Lira hat seit Jahresbeginn mehr als 40 Prozent ihres Wertes verloren. In Istanbul äußerten sich Besucher und Bürger am Montag besorgt.

Ankara. Die Türkei hat angekündigt, amerikanische Elektronikprodukte zu boykottieren. Damit dürfte die Einfuhr von Apple-Produkten verboten werden. iPhones und iPads wären in Zukunft also nicht mehr ohne weiteres in der Türkei erhältlich.

Es sei wichtig, an "unserer entschiedenen politischen Haltung" festzuhalten, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag. Als Reaktion auf US-Handelseinschränkungen kündigte er den Boykott an. Erdogan erwähnte in seiner Rede auch direkt die Smartphones der Firmen Apple und Samsung sowie eines türkischen Herstellers. „Wenn die ihre iPhones haben, gibt es auf der anderen Seite Samsung, und wir haben unser eigenes Vestel“, sagte der türkische Staatspräsident.

US-Präsident Donald Trump hatte wegen der Inhaftierung eines amerikanischen Pastors Einfuhrzölle gegen bestimmte Produkte aus der Türkei erhöht.

iPhone-Boykott als Antwort auf US-Maßnahmen

Erdogan erklärte vor dem Hintergrund der Talfahrt der türkischen Lira und der Kursverluste am türkischen Aktienmarkt, die notwendigen Maßnahmen in Bezug auf die Wirtschaft seien ergriffen worden. Die Lira legte am Dienstag zu, ein Dollar kostete mit 6,55 Lira etwa 4,5 Prozent weniger als am Montag. Insgesamt war die Rede des Staatspräsidenten vor Anhängern seiner Partei AKP in Ankara aber gemäßigter als die Ansprachen in den vergangenen Tagen.

Ein Boykott für US-amerikanische Elektronik dürfte türkische Verbraucher aktuell doppelt treffen. Durch den niedrigen Kurs der Lira dürften die Preise auch ohne Boykott deutlich steigen. Bei einem Boykott könnten Kunden die Produkte nur über Umwege aus dem Ausland beziehen – und dann wieder zu einem sehr ungünstigen Wechselkurs der Lira.

Doch nicht nur auf Einheimische, sondern auch auf Urlauber hat die türkische Wirtschafts- und Finanzkrise Auswirkungen. Allerdings dürften beispielsweise deutsche Urlauber aktuell profitieren. „Der Restaurantbesuch, das Eis oder die Souvenirs werden preisgünstiger“, sagt Tourismusforscher Torsten Kirstges von der Jade-Hochschule in Wilhelmshaven. Wer also nicht im Vorhinein einen All-Inclusive-Urlaub gebucht hat, kann vor Ort nun sparen. (rtr/ac/dpa)