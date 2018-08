London: Anti-Terror-Einheit ermittelt nach Autounfall am Parlament

London: Auto rast in Absperrung vor Parlament

London: Auto rast in Absperrung vor Parlament Laut Polizeiangaben wurden mehrere Menschen verletzt. Der Fahrer sei festgenommen worden, die Hintergründe noch unklar.

Am britischen Parlamentsgebäude hat es am Dienstag einen Zwischenfall gegeben. Ein Mann ist mit dem Auto in eine Absperrung gefahren.

Festnahme Anti-Terror-Einheit ermittelt nach Vorfall in London

London. Möglicherweise in terroristischer Absicht ist ein Mann am Dienstag mit einem Auto in die Absperrungen vor dem britischen Parlament in London gerast. Er erfasste dabei nach Angaben der Polizei Fußgänger und Radfahrer. Eine Frau wurde schwer verletzt, zwei weitere Menschen erlitten leichtere Verletzungen.

Den Rettungskräften zufolge wurden zwei Menschen vor Ort behandelt und später ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer, der Ende 20 ist, wurde kurz nach dem Vorfall festgenommen.

Auf einem Video im Internet ist zu sehen, wie ein silberfarbenes Auto eine Verkehrsinsel und die Gegenfahrbahn überquert, bevor es in die Absperrung vor dem Parlament rast. Eine weitere Aufnahme zeigt, wie Polizisten den Fahrer aus dem schwer beschädigten Auto zerren.

Keine Waffen im Wagen gefunden

„Im Moment behandeln wir das als terroristischen Vorfall, und die Anti-Terror-Einheit leitet jetzt die Ermittlungen“, teilte Scotland Yard mit. Der Ort, die Art des Vorfalls und die Tatsache, dass dieser allem Anschein nach absichtlich herbeigeführt worden sei, habe dafür den Ausschlag gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Letzte Klarheit, ob es sich um einen Anschlag handelt, hat die Polizei jedoch noch nicht: „Wir versuchen noch, die Puzzleteile zusammenzusetzen“, sagte eine Sprecherin. Der Fahrer war allein im Wagen. Waffen fand die Polizei zunächst nicht.

Der Mann steht nach Angaben der Behörden dennoch unter Terrorverdacht. Er kooperiere nicht mit den Ermittlern. Seine Identität sei noch nicht formell geklärt, er sei den Sicherheitsbehörden nach vorläufigem Stand aber bisher nicht bekannt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Verdächtige gebe es nicht.

Für den Rest der Stadt und des Landes besteht nach Angaben der Sicherheitsbehörden keine erhöhte Gefahr durch den Vorfall in London.

Straßen rund um Parlament in London abgesperrt

Britische Medien berichten, dass Polizeiautos zum Parlamentsgebäude gerast seien. Der Vorfall ereignete sich um 7.37 Uhr Ortszeit (8.37 Uhr MESZ). Auf Fernsehaufnahmen ist zu sehen, wie Straßen rund um das Parlamentsgebäude abgesperrt wurden. Dutzende Polizei- und Rettungswagen waren vor Ort. Die U-Bahnstation Westminster wurde für den Verkehr gesperrt.

Eine Augenzeugin berichtete: „Es sah so aus, als sei es absichtlich gewesen. Das Auto fuhr sehr schnell in Richtung der Absperrungen“, sagte Ewalina Ochab der Nachrichtenagentur PA. Sie habe vorne an dem Fahrzeug kein Kennzeichen gesehen.

Hubschrauber kreisten über Westminster Palace, überall standen Polizeifahrzeuge. „Wir wissen nicht, wann die Sperrungen wieder aufgehoben werden“, sagte ein schwerbewaffneter Polizist der Deutschen Presse-Agentur.

Parlament in London seit 2017 noch besser gesichert

Das Parlament ist seit einem Anschlag im März 2017 von einer Sicherheitsbarriere aus Stahl und Beton umgeben. Damals war ein Angreifer mit einem Auto auf der Westminster Bridge in eine Menschenmenge gefahren, vier Passanten wurden getötet. Der Mann erstach außerdem einen Polizisten, ehe er von der Polizei erschossen wurde. (rtr/dpa/ac/sdo)