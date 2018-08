9/11-Anschläge:Terrorhelfer Mounir al-Motassadeq soll vorzeitig freikommen

Der Marokkaner Mounir al-Motassadeq sitzt seit knapp 15 Jahren in Hamburg in Haft.

Hamburg. Seit knapp 15 Jahren sitzt Mounir al-Motassadeq in der Hamburger JVA Fuhlsbüttel ein. Wie die „Bild“-Zeitung (Bezahlinhalt) berichtet, soll der heute 44-jährige Marokkaner Mitte Oktober vorzeitig entlassen werden. Eigentlich laufe seine Strafe im Januar 2019 ab, heißt es.

Al-Motassadeq war wenige Wochen nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA in Hamburg in U-Haft genommen worden. 2007 wurde er nach jahrelangem Prozess wegen Beihilfe zum Mord an den 246 Passagieren der am Tag der Attentate abgestürzten Flugzeuge und wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu 15 Jahren Haft verurteilt.

Eng befreundet mit den Terror-Piloten

Mounir al-Motassadeq war ein enger Freund der Terror-Piloten des 11. Septembers 2001. Den Terror-Plot hat er laut Urteil vor allem dadurch unterstützt, dass er den jungen Männern half, während diese bereits in den USA zur Flugausbildung waren. Er selbst hat die Vorwürfe im Prozess von sich gewiesen.

2014 hatte der Bundesgerichtshof einen Antrag auf vorzeitige Entlassung al-Motassadeqs noch verworfen: Er sei weiterhin gefährlich, hieß es damals zur Begründung.

Laut „Bild“ soll al-Motassadeq nach seiner Entlassung sofort nach Marokko ausgeflogen werden. Dort ist er geboren, dort lebten seine Frau und zwei Kinder. Es fehlten allerdings noch die nötigen Personaldokumente aus Marokko, so der Bericht. (W.B.)