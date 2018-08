Recep Tayyip Erdogan lässt Vermögen von US-Ministern in Türkei einfrieren

Istanbul. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan legt im Streit über den in der Türkei inhaftierten US-Pfarrer Andrew Brunson nach. Erdogan kündigte am Samstag an, Vermögen der US-Minister für Justiz und Inneres einzufrieren, sofern sie Geld in der Türkei angelegt hätten.

Damit reagierte er auf entsprechende Sanktionen der USA. Die Regierung in Washington hatte am Mittwoch Strafmaßnahmen gegen die türkischen Minister für Justiz und Inneres verhängt, weil sie ihnen eine führende Rolle bei der Festnahme und späteren Inhaftierung Brunsons vorwerfen. Die türkische Justiz wirft Brunson vor, Terrorunterstützer zu sein.

Maas verteidigt Staatsbesuch Erdogans in Deutschland Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte am Montag, man müsse insbesondere mit denjenigen Staatschefs reden, mit denen man viele offene Fragen habe. Maas verteidigt Staatsbesuch Erdogans in Deutschland

Recep Tayyip Erdogan erklärte auf einer Veranstaltung seiner AK-Partei, die Schritte der USA seien für einen strategischen Partner nicht angemessen und respektlos. (rtr)