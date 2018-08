Innenminister Horst Seehofer will ab Ende August selbst twittern

Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer will in Zukunft voraussichtlich selbst twittern. „Ich fange wahrscheinlich Ende August selbst das Twittern an“, sagte er am Donnerstagabend in einer Bierzelt-Rede im oberbayerischen Töging am Inn.

Seehofer führte das Argument an, das auch US-Präsident Donald Trump gern nennt: die Möglichkeit, seine Aussagen direkt öffentlich zu machen. „Ich sehe mich jetzt gezwungen, weil manche Wahrheiten ich sonst nicht unter eine breitere Bevölkerung bekomme“, sagte er zur Erklärung. Trump behauptet regelmäßig, von einem großen Teil der Medien nicht fair wiedergegeben und unverzerrt dargestellt zu werden .

Seehofer: „Anderer Stil als Trump“

Seehofer fügte schmunzelnd hinzu, der Landtagwahlkampf in Bayern werde nun „noch etwas bereichert“. Immerhin schränkte der 69-Jährige ein, er werde den Kurznachrichtendienst zwar nutzen, aber vielleicht „in einem anderen Stil als Trump. Dieser macht über Twitter Politik und ist für seine Twitter-Äußerungen berüchtigt.

Wer auf Twitter nach dem Account @HorstSeehofer sucht, findet derzeit eine gesperrte Seite. (dpa/moi)

