MeTwo – Migranten erzählen vom Rassismus im Alltag

Ali Can, Initiator der #MeTwo-Aktion.

Berlin. Der Fall des Star-Fußballers Mesut Özil zieht immer weitere Kreise. Unter dem Hashtag #MeTwo teilen gerade Tausende Twitter-Nutzer ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus in Deutschland. Binnen weniger Tage nahm die Aktion, deren Initiator Ali Can ist, mächtig Fahrt auf. Was steckt dahinter?

„Wir brauchen sozusagen eine ,MeToo’-Debatte für Menschen mit Migrationshintergrund“, erklärt der Ali Can (24) in einem Video, das auf Twitter veröffentlicht wurde, seine Idee hinter #MeTwo. Es sei eine Initiative „gegen Diskriminierung von Minderheiten, aus dem sich eine konstruktive Wertedebatte entwickeln soll“, sagte Can dem „Spiegel“.

Ali Can kämpft als Gründer der »Hotline für besorgte Bürger« gegen Vorurteile und Alltagsrassismus. Nun steht er hinter einem neuen Hashtag gegen die Diskriminierung von Menschen mit Migrationshintergrund: #MeTwo✌️ @alicanglobal pic.twitter.com/PjDw6ZJ9qp — Perspective Daily (@PDmedien) July 24, 2018

Mesut Özil hatte in der Erklärung zu seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft auch Alltagsrassismus in Deutschland angeprangert. Özil klagte darüber, dass der Erfolg auf dem Rasen darüber entscheide, ob er ein Musterbeispiel der Integration oder der ewige Einwanderer sei. Spiele er gut, sei er Deutscher, laufe es schlecht, sei er Türke.

#MeTwo-Initiator Can bezeichnet sich selbst als ehemaliger Asylbewerber, er arbeite als Autor („Hotline für besorgte Bürger“) und ist Gründer des Vereins „Interkultureller Frieden“.

Hier einige Beispiele von #MeTwo-Botschaften:

2009 war Ich student in München. kurz vor meiner Diplomprüfung, suchte ich eine Wohnung. Es war dringend. Ein antwortete auf meine Mail und schrieb:du nix kriegen Wohnung.#MeTwo pic.twitter.com/wCp3hEGje1 — عباس الخشالي (@AbbasAlkhashali) July 27, 2018

Bei meinem Pflichtpraktikum in der 7. Klasse im Bürgerbüro der Stadt durfte ich nicht wie die anderen Praktikant*innen aus meiner Schule an sichtbaren Stellen (wie im Büro, da Kundenkontakt) sitzen und mithelfen, sondern ‚durfte‘ im Archiv Sachen einordnen. #MeTwo — Safiyye Arslan (@sfyarslan) July 27, 2018

Meine Mutter ist jeden Tag früh aufgestanden um mir etwas besonderes für die Schule zu kochen und ich hab es nie übers Herz gebracht ihr zu sagen, wie sehr ich deswegen gehänselt wurde, weil ich nichts „deutsches“ dabei hatte, sondern immer was vietnamesisches #MeTwo — An (@missanphan) July 26, 2018

#metwo das Schlimmste sind nicht unbedingt die einzelnen Erlebnisse, sondern irgendwann der Glaube, dass es normal sei, wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt zu werden. — Tim (@SeriouslyNotTim) July 27, 2018

Meine Nachbarin aus Eritrea und ich grüßten uns im Laden. Der Verkäufer später: "Kennen Sie die?"

Ich: "Ja, das ist meine Nachbarin."

Er: "Naja, Nachbarn kann man sich nicht aussuchen.

Aber Läden kann man sich aussuchen. Hab da nie wieder eingekauft. #metwo — Stehauf-Mädchen (@JanaRennsteig) July 26, 2018

Beispiele dieser Art finden sich zahlreiche unter #MeTwo. Es haben sich auch Politiker in die Twitter-Debatte eingeschaltet. So schrieb Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD):

Wer glaubt, Rassismus in Deutschland sei kein Problem mehr, dem empfehle ich, sich sämtliche #MeTwo-Tweets durchzulesen. Es ist beeindruckend und schmerzhaft, wie viele Menschen hier ihre Stimme erheben. Erheben wir unsere Stimme mit ihnen: gegen Rassismus, jederzeit, überall. — Heiko Maas (@HeikoMaas) July 27, 2018

Inzwischen twittern Menschen aber auch positive Erfahrungen im Alltag. Etwa diese Twitterer:

Schulklasse will Klassenfahrt nach Dänemark machen. Ich melde mich, sage, dass ich nicht mitkann, da ich so schnell kein Visum bekomme. Klasse entscheidet sofort still und einstimmig: Dann nicht Dänemark. (Ich liebe euch bis heute dafür!) #MeTwo — Hasnain Kazim (@HasnainKazim) July 26, 2018

Allerdings: Auch unter #MeTwo setzte sich der Altagsrassismus fort. So finden sich unter dem Hashtag auch die üblichen Beschimpfungen und Hetzereien. Manchem wurde das zuviel:

Ich habe alle meine Tweets zu #metwo gelöscht. Ich kann das nicht ertragen, was es teilweise für Reaktionen gab. Wie armselig muss man sein, auf Rassismus mit Rassismus zu antworten. — Hatice Akyün (@HaticeAkyuen) July 27, 2018

Trotzdem: „Die Resonanz ist unglaublich“, zieht Can eine erste Bilanz seiner Aktion. Und: „Es ist aber auch deprimierend, welch erschreckende Erlebnisse viele Menschen gemacht haben.“ (W.B.)