Deutsche Terror-Bloggerin des IS bei Karlsruhe festgenommen

Eine deutsche Frau soll für den IS einen Blog über das Leben als Terroristin in Syrien geführt haben. Ermittler haben sie nun gefasst.

Haftbefehl Spezialkräfte nehmen deutsche Terror-Bloggerin des IS fest

Karlsruhe. Am Donnerstag ist die 31-jährige Sabine Ulrike Sch. festgenommen worden. Die Bundesanwaltschaft wirft der deutschen Staatsbürgerin Mitgliedschaft in einer terroristischem Organisation vor. Sie soll sich in Syrien der Terrororganisation „Islamischer Staat“ angeschlossen.

Wie der Generalbundesanwalt mitteilte, soll die Frau unter Aufsicht des IS einen Blog geführt haben, über den sie wohl auch Terrorpropaganda verbreitete. In dem Blog soll sie das Leben bei der Terrormiliz in Syrien angepriesen und Fotos von Schusswaffen gepostet haben.

Die Terrorverdächtige soll im Dezember 2013 nach Syrien gereist und dort einen IS-Kämpfer geheiratet haben. Mit ihren beiden Kinder lebte sie bis April 2018 dort. Ihre Familie bekam vom IS monatlich 100 US-Dollar.

In ihrem Blog soll die Frau sich bereit erklärt haben, mit einem Sprengstoffgürtel bewaffnet gegnerische Kämpfer anzugreifen. Ihr Ehemann wurde im Jahr 2016 bei Kämpfen getötet. Sabine Ulrike Sch. wurde im September 2017 von kurdischen Truppen festgenommen. Bei der Festnahme trug sie eine Schusswaffe. Am 26. April kam sie nach Angaben der Bundesanwaltschaft zurück nach Deutschland.

Neben der Festnahme von Sch. hat die Bundeanswaltschaft am Donnerstag eine weitere Meldung zum IS veröffentlicht. Der bereits verurteilte Terrorist Nils D. aus Dinslaken wurde demnach wegen Mord angeklagt. (ac)