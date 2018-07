Berlin. Sechs Jahre lang ruht der Blog von Peter Hausmann. Keine Zeile. Am 17. Juni 2018 bricht er sein digitales Schweigegelübde. Den Streit der Unionsparteien will er nicht länger lautlos ertragen. Hausmann fährt seinen Computer hoch, geht ins Netz, loggt sich ein, notiert irritiert, alle Beteuerungen der CSU, die Kanzlerin nicht stürzen zu wollen, klängen für ihn „irgendwie nicht ernst und ehrlich“. Danach fährt er zu Freunden.

Als er am Abend heimkommt, hat Hausmann Dutzende Kommentare im Blog, Mails, SMS, Mitteilungen auf dem Handy. Hausmann, seit Jahrzehnten in der CSU, ehemals Chefredakteur des Parteiorgans „Bayernkurier“ und Regierungssprecher in Bonn, zuletzt nur in seinem Münchner Ortsverein aktiv, hatte einen Nerv getroffen: Seit Wochen streitet die Basis über den Kurs und hadert mit der Führung. Wie Hausmann ergeht es vielen.

Richard Reischl, Bürgermeister der Gemeinde Hebertshausen bei Dachau, postet auf Facebook, „noch nie wie in der jetzigen Zeit hatte ich so ein Problem damit, CSUler zu sein“. Gerald Kurz, CSU-Fraktionssprecher in Grafrath klagt, die Partei werde gespalten, weil die drei Herren „die Lega Nord spielen müssen“.

Die Lega Nord ist eine rechtspopulistische Bewegung in Italien, mit den Herren sind CSU-Chef Horst Seehofer, der Berliner Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Ministerpräsident Markus Söder gemeint. Eine liberale Minderheit stehe einer Mehrheit gegenüber, die einen „Hau-drauf-Kurs“ verfolge, klagt Kurz.

Mitglieder schimpfen über Sturheit von Seehofer

Im Schatten des Regensburger Doms, direkt neben Papstbruder Georg Ratzinger, wohnt Prälat Heinrich Wachter. Der Kirchenmann, seit vielen Jahren in der CSU, hat am eigenen Leib erfahren, wie sich die Partei in Regensburg zerstritten hatte – und die Kommunalwahl verlor. Über den Streit dieser Tage sagt er: „Das wird uns die Alleinregierung in Bayern kosten.“

Der Prälat findet, es sei „ein echter Jammer, dass sich die CSU immer von innen heraus selbst kaputt macht“. Auch Alois Beckstein ist ein eingefleischter CSUler, er stand lange dem Ortsverband von Kelheim vor. „Ich bin seit 35 Jahren in der CSU, aber so eine triste Situation habe ich noch nie erlebt“, sagt er. Am Anfang dachte er, natürlich dürfe die Einwanderung nicht ohne Grenzen geschehen, „da hatte ich Verständnis für“.

Aber am Ende habe Seehofer durch seine Sturheit „Angela Merkel derart angegangen, dass sie einem nur leid tun kann“, schimpft Beckstein.

Es geht um Strategie, um Stilfragen, um Sprache

Die parteiinterne Kritik hat mehrere Stränge. Viele haben auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Sommer 2015 ehrenamtlich geholfen und engagieren sich bis heute. Sie wollen sich nicht als Vertreter einer „Asylindustrie“ (Dobrindt) verunglimpfen lassen. Andere wünschen sich eine Asylwende, aber nicht um den Preis eines Koalitionsbruchs. Sie sind verunsichert, es geht auch um Stiltragen, um Sprache.

Der Begriff „Asyltourismus“ (Söder) ist in der CSU umstritten. Als sich Innenminister Horst Seehofer freut, dass zu seinem 69. Geburtstag genau so viele Afghanistan abgeschoben wurden, teilen viele in der CSU nicht die Süffisanz. Nicht wenige dürften es wie der Münchner Kardinal Reinhard Marx empfunden haben: als „unchristlich“.

Gegenfrage: „Ist es unchristlich, Gefährder und Straftäter außer Landes zu bringen?“ Seehofer fühlt sich getroffen. Im „Münchner Merkur“ kündigt er eine Initiative an, um mit beiden Kirchen ins Gespräch zu kommen, um ihnen seine Beweggründe zu erläutern. „Es wird immer ein Gegensatz zwischen Humanität und Sicherheit hergestellt: Aber Sie werden auf Dauer keine Humanität erhalten und sichern, wenn Sie keine Ordnung im Land haben.“

Nach Ansicht der CSU gibt es nur einen Gegner

Ein Kritikpunkt ist, dass die CSU eindimensional sei, strategisch wie inhaltlich. Es gibt nur ein Anliegen – die Asylfrage – und einen Gegner: die AfD . Schon bei der Bundestagswahl errang diese im Freistaat 12,4 Prozent der Stimmen. Seither sinnt die CSU über die richtige Strategie und probiert alles: rechts liegen lassen, offen angreifen, nacheifern.

Neulich zog sie sogar den Dresdner Extremismusforscher Werner Patzelt zu Rate, der vor der CSU-Spitze die AfD mit Krebs verglich. Oft schlage gar keine Therapie an. Für die CSU eine unerträgliche Vorstellung. Dass sich rechts von ihr keine Konkurrenz etabliert, gehört zu ihrer Grundausrichtung.

In Umfragen rangiert die AfD bei zwölf Prozent, nur noch einen Punkt hinter der SPD, die CSU bei 38 Prozent, so dass die Verteidigung der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl im Oktober stark gefährdet ist. Seehofer erklärt die Verschiebungen in der politischen Landschaft intern damit, dass es sich schon bei der Bundestagswahl nicht ausgezahlt habe, Merkel zu unterstützen. Andere sagen, es sei andersherum: Das bürgerliche Publikum sei verunsichert ob des Streits der Schwesterparteien.

Mit Verlierern geht die CSU nicht zimperlich um

Der Münchner Parteienforscher Heinrich Oberreuther riet der CSU im ARD-Interview, sich mit dem Absinken der Potenziale der Volksparteien vertraut zu machen. 38 Prozent seien im europäischen Vergleich „eher positiv einzuschätzen“. Und: „Das muss man aber erst mal begreifen.“

Die CSU kennt man in Berlin als vor Selbstbewusstsein strotzende Partei, weil sie regelmäßig für absolute Mehrheiten gut war. Als das zum letzten Mal misslang – bei der Landtagswahl 2008 -, hat die CSU ihren Parteichef Erwin Huber und Ministerpräsident Günther Beckstein vom Hof gejagt. Mit Verlierern geht die bayerische Partei nicht zimperlich um.

Die CSU horcht auf, als Seehofer vor ein paar Tagen der „Augsburger Allgemeinen“ sagt, „Bayern steht blendend da, und Markus Söder stützt sich auf eine absolute Mehrheit, die wir 2013 unter meiner Führung geholt haben“. Die Staatsregierung sei auf keinen Koalitionspartner angewiesen, „das ist ein großer Vorteil für den Wahlkampf“, so Seehofer weiter. Im Söder-Lagers schrillen daraufhin die Alarmglocken. Wird da etwa suggeriert, dass der Ministerpräsident das Erbe verspielt hat?

Ministerpräsident Söder hätte gern früher losgelegt

Markus Söders Problem ist, dass er erst im April ins Amt kam. „Ich hätte auch gern eher losgelegt. War halt net so.“ Die Zeit ist kurz, um eigene Akzente zu setzen. Ein Seehofer-Kritiker sagt, das sei so, als habe man Söder eine Bleiweste angelegt und als Schlussschwimmer ins Becken geworfen, um die Staffel zu retten.

Den Grund für das Umfragetief sieht Söder naturgemäß nicht in der Landespolitik, sondern in Berlin beim Streit mit der Kanzlerin um die Asylwende. Der Parteichef kontert, „das war ja keine Auseinandersetzung innerhalb Berlins, sondern zwischen Bayern und Berlin. Wir hätten unsere Glaubwürdigkeit verloren, wenn wir um strengere Grenzkontrollen nicht gekämpft und uns durchgesetzt hätten“, mahnt er.

Seehofer will schon mal Zeichen setzen

Noch können Seehofer und Söder ihr Schicksal in die Hand nehmen. In Bayern stehen erst mal die Sommerferien an, der eigentliche Wahlkampf geht erst im September los. Seehofer hofft, dass er bis dahin zumindest Flüchtlinge an der österreichischen Grenze abweisen kann, die schon in einem anderen EU-Land registriert sind. Den Aufbau eines solchen Transitverfahrens will er mit Druck forcieren, ebenso die „Ankerzentren“. Er will Zeichen setzen.

Wenn die Alleinregierung in München verloren geht, dann droht ein Drama: für die CSU, für Seehofer und womöglich auch für den 18 Jahre jüngeren Ministerpräsidenten. Das hängt vom Ergebnis ab. Die kritische Untergrenze liegt bei 40 Prozent, dann beginne „das Hauen und Stechen“, sagen sie an der Basis voraus. Prälat Wachter ist sich sicher: „Am Ende wird es darum gehen, ob Horst Seehofer oder Markus Söder gehen muss.“