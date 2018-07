Wladimir Putin und Donald Trump: Moskau ist neuem Treffen nicht abgeneigt

Trump will Putin trotz anhaltender Kritik nach Washington einladen

Trump will Putin trotz anhaltender Kritik nach Washington einladen

Trump will Putin trotz anhaltender Kritik nach Washington einladen Trump hat seinen nationalen Sicherheitsberater John Bolton gebeten, Putin im Herbst nach Washington einzuladen.

Moskau. Russland ist nach eigenen Angaben bereit, über ein zweites Gipfeltreffen von Präsident Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump zu sprechen. Dies sagte der russische US-Botschafter Anatoli Antonow am Freitag laut Nachrichtenagentur Interfax.

Das US-Präsidialamt hatte am Donnerstag erklärt, Trump habe Putin für den Herbst nach Washington eingeladen. Das erste Treffen Trumps mit Putin Anfang der Woche in Helsinki hatte in den USA parteiübergreifend

Schwarzenegger attackiert Trump: "Wie eine nasse Nudel" In einer Videobotschaft hat der Schauspieler und ehemalige Governeur von Kalifornien dem US-Präsidenten sogar Landesverrat vorgeworfen. Schwarzenegger attackiert Trump: "Wie eine nasse Nudel"

ausgelöst.

US-Abgeordnete reisen nach Moskau

Trump wurden widersprüchliche Aussagen zu einer mutmaßlichen Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf vorgeworfen. Trump wiederum machte verzerrende Medienberichte verantwortlich und sprach von einer „Lügenpresse“.

Antonow zufolge plant eine Gruppe von US-Kongressabgeordneten erneut einen Besuch in Russland. In diesem Monat hatte es bereits einen solchen Besuch gegeben. Die Chancen für eine Visite russischer Abgeordneter in den USA noch vor den dortigen Kongresswahlen im November schätzte Antonow eher gering ein. (dpa)