NSU-Prozess: Zuschauer-Andrang vor der Urteilsverkündung

Eine Schlange aus Zuschauern hat sich am Mittwochmorgen vor dem Eingang am Oberlandesgericht München gebildet. Um 9.30 Uhr sollen in der bayerischen Landeshauptstadt die Urteile im NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe und die vier mitangeklagten mutmaßlichen Terrorhelfer gesprochen werden.

Foto: Matthias Balk / dpa