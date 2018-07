NSU-Morde: Was der Hass aus Abdulkerim Simseks machte

München. Eine Entschuldigung kam nie. Nicht von den Polizisten, die seinen Vater für einen Drogendealer hielten. Nicht von den Beamten, die ihren Firmenwagen abhörten und ihre Wohnung durchsuchten. Nicht von den Verfassungsschützern, die Geld an Spitzel in der Szene gaben, in deren Dunstkreis die Mörder seines Vaters ihre Verbrechen vorbereitet hatten.

Niemand sei zu ihnen gekommen, in all den Jahren. So erzählt es Abdulkerim Simsek. Er ist der Sohn von Enver Simsek, dem ersten der zehn Mordopfer des rechtsterroristischen „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) .

Entschuldigt hatte sich die Bundeskanzlerin. Als Angela Merkel 2012 die Familien der Opfer nach Berlin einlud, sagte sie auch, dass die Behörden alles tun würden, um die „Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken“. Abdulkerim Simsek erzählt, dass ihm dieses Versprechen der Kanzlerin damals sehr viel bedeutet habe.

Aber er sagt auch: „Sie hat ihr Versprechen nicht gehalten.“

Am frühen Nachmittag näherten sich zwei Männer

An diesem Mittwoch will der Richter in München ein Urteil über das fällen, was am 9. September 2000 begann, als acht Schüsse Abdulkerim Simseks Vater treffen. Enver Simsek, Blumengroßhändler in Süddeutschland, ist das erste Opfer des NSU um Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe .

Enver Simsek, damals 38 Jahre alt, liegt mit dem Rücken auf der Ladefläche des Mercedes „Sprinter“, die Füße zur Schiebetür. Noch lebt er. Aus dem Fahrzeug heraus hat Simsek an diesem Samstag in der Liegnitzer Straße in Nürnberg seine Blumen verkauft. Er half aus, weil sein Verkäufer an diesem lauen Spätsommertag noch Urlaub hatte. Am frühen Nachmittag näherten sich zwei Männer dem Wagen, sie trugen zwei Pistolen bei sich.

Morde, Sprengstoffanschläge, Raubüberfälle: Die rechtsextreme Terrorgruppe NSU („Nationalsozialistischer Untergrund“) hat eine blutige Spur der Gewalt durch Deutschland gezogen. Mitglieder der Gruppe haben über mehrere Jahre hinweg Menschen in Deutschland umgebracht. Sie töteten fast immer Leute, die in anderen Ländern geboren wurden. Oder die Vorfahren aus anderen Ländern hatten. Zwar sind die beiden Männer Uwe Böhnhardt (M.) und Uwe Mundlos , die die Taten begingen, mittlerweile tot. Doch sie sollen Helfer gehabt haben, unter anderem Beate Zschäpe (l.). Gegen sie und andere Helfer soll nun das Urteil fallen. Wir zeigen NSU-Opfer und Tatorte. Foto: Frank Doebert / dpa

Die Bildkombo zeigt undatierte Porträtfotos der zehn durch die NSU Ermordeten: (oben, v.l.) Enver Simsek, Abdurrahim Özüdogru, Süleyman Tasköprü, Habil Kilic und die Polizistin Michele Kiesewetter, sowie (unten, v.l) Mehmet Turgut, Ismail Yasar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubasik und Halit Yozgat. Foto: dpa

Am 9. September 2000, zwischen 12.45 und 14.45 Uhr, erschießen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt den 38-jährigen Blumenhändler Enver Simsek in Nürnberg. Foto: Polizei-Handouts / dpa

Simsek hatte auf einem Stellplatz an der Liegnitzer Straße – eine Ausfallstraße im Nürnberger Süden (Bayern) – seinen Transporter geparkt, aus dem heraus er seine Ware verkaufte. Foto: dpa Picture-Alliance / Florian Schuh / picture alliance / dpa

Heute befindet sich dort ein Verkaufsstand für Kirschen. In Sichtweite hat die Stadt eine Gedenktafel und ein Schwarzweißbild Simseks aufgestellt. Foto: Daniel Karmann / dpa



Kurz vor Weihnachten im Jahr 2000 betritt ein Mann – laut Ermittlern Mundlos oder Böhnhardt – das Lebensmittelgeschäft einer iranischen Familie in der nördlichen Kölner Altstadt (Nordrhein-Westfalen). Unter einem Vorwand hinterlässt er eine in einer Stollendose versteckte Bombe. Die Dose bleibt über die Feiertage und den Jahreswechsel liegen. Am 19. Januar um 7.00 Uhr öffnet eine Tochter sie. Sie erleidet schwerste Verbrennungen und Verletzungen. Foto: Henning Kaiser / dpa

Heute existiert das Geschäft an der Probsteigasse nicht mehr. Das Haus ist umgebaut worden. Gegenüber erinnert eine Gedenktafel an die Tat. Das Mädchen überlebte und arbeitet heute als Ärztin. Foto: Henning Kaiser / dpa

Am 13. Juni 2001, zwischen 16.10 und 21.25 Uhr, erschießen Mundlos und Böhnhardt den 49-jährigen Änderungsschneider Abdurrahim Özudogru in Nürnberg. Er arbeitete in seinem Ladengeschäft in der südlichen Nürnberger Innenstadt. Foto: Polizei-Handouts / dpa

Heute steht der Laden an der Gyulaer Straße leer. Die rotbraunen Jalousien sind zugezogen. Eine Gedenktafel und ein Schwarzweißfoto erinnern an die Tat. Foto: Daniel Karmann / dpa

Am 27. Juni 2001, zwischen 10.45 und 11.24 Uhr, erschießen Mundlos und Böhnhardt den 39-jährigen Gemüsehändler Süleyman Tasköprü in seinem Geschäft in Hamburg-Bahrenfeld. Foto: Polizei-Handouts / dpa



Heute befindet sich dort an der Schützenstraße ein Fahrradladen. Am Haus erinnert ein Gedenkstein an das Mordopfer. Foto: imago stock&peopleFlorian Schuh / imago stock&people

In der Umgebung ist eine Straße nach ihm benannt. Foto: imago stock&peopleLars Berg / imago

Am 29. August 2001, zwischen 10.35 und 10.50 Uhr, erschießen Mundlos und Böhnhardt den 38-jährigen Lebensmittelhändler Habil Kilic in seinem „Frischmarkt“ im Münchner Stadtteil Ramersdorf (Bayern). Foto: Polizei-Handouts / dpa

Heute sieht es dort an der Bad-Schachener-Straße noch ähnlich aus wie damals. Vor der Theke stapeln sich Gemüse und Obst. An der Kasse liegt eine türkische Zeitung aus. Der Laden heißt heute „Himmet Market“. An den Mord erinnert eine Gedenktafel aus Stein neben dem Laden. Foto: Matthias Balk / dpa

Am 25. Februar 2004, zwischen 10.10 und 10.20 Uhr, erschießen Mundlos und Böhnhardt den 25-jährigen Mehmet Turgut. Er arbeitete im Imbiss eines Verwandten am Neudierkower Weg in Rostock-Toitenwinkel (Mecklenburg-Vorpommern). Foto: Polizei-Handouts / dpa



Heute ist von dem Imbiss nichts mehr zu sehen. An den Toten erinnert ein Mahnmal: zwei sich versetzt gegenüberstehende Betonbänke mit Inschriften in deutscher und türkischer Sprache. Foto: dpa Picture-Alliance / Bernd Wüstneck / picture alliance / dpa

Am 9. Juni 2004, gegen 16 Uhr, zünden Mundlos und Böhnhardt in Köln eine mit Nägeln gefüllte Bombe. Sie befand sich auf einem Fahrrad, das sie vor einem Friseurgeschäft an der Keupstraße an die Hauswand lehnten. 22 Menschen werden verletzt. Foto: Federico Gambarini / dpa

Heute befindet sich in den Räumen des Hauses Nummer 29 statt des Friseurs ein Juweliergeschäft. Der Friseurladen existiert nach wie vor und zog nur ein paar Meter weiter in einen Hinterhof. Der Charakter der Straße ist unverändert – geprägt von türkischen Restaurants und Geschäften. Foto: Henning Kaiser / dpa

Am 9. Juni 2005, zwischen 9.50 und 10.15 Uhr, erschießen Mundlos und Böhnhardt den 50-jährigen Imbissbetreiber Ismail Yasar in seinem Döner-Imbiss in der Nürnberger Innenstadt (Bayern). Foto: Polizei-Handouts / dpa

Heute ist der Imbiss-Stand an der Scharrerstraße verschwunden. Am Zaun eines Parkplatzes daneben ist ein Foto Yasars befestigt. Foto: Daniel Karmann / dpa



Am 15. Juni 2005, zwischen 18.36 und 19.00 Uhr, erschießen Mundlos und Böhnhardt den 41-jährigen Schlüsseldienstbetreiber Theodoros Boulgarides in seinem Geschäft im Münchner Westend (Bayern) – nur wenige Meter von einer viel befahrenen Kreuzung entfernt. Foto: Polizei-Handouts / dpa

Heute ist dort ein türkischer Imbiss, nebenan eine Gaststätte. An dem Haus direkt hinter einer Bushaltestelle hängt eine Gedenktafel. Foto: Matthias Balk / dpa

Am 4. April 2006 erschießen vermutlich zwischen 12 und 13 Uhr Mundlos und Böhnhardt den 39-jährigen Kioskbetreiber Mehmet Kubasik in seinem Geschäft in Dortmund (Nordrhein-Westfalen). Foto: Polizei-Handouts / dpa

Heute befindet sich in den Räumen in der Malinckrodtstraße ein Reisebüro. Foto: Ina Fassbender / dpa

Wenige Meter entfernt erinnert eine Gedenktafel an den Mord. Foto: Ina Fassbender / dpa



Die Stadt Dortmund errichtete außerdem am Hauptbahnhof ein Mahnmal für alle NSU-Opfer. Foto: Ina Fassbender / dpa

Nur zwei Tage später, am 6. April 2007, erschießen Mundlos und Böhnhardt gegen 17 Uhr den 21-jährigen Halit Yozgat in seinem Internet-Café in Kassel. Mehrere Gäste hielten sich in seinem Laden auf, unter ihnen ein V-Mannführer des hessischen Verfassungsschutzes. Foto: Polizei-Handouts / dpa

Heute hat ein Imker in den Räumen in der Holländischen Straße ein Honiggeschäft. In unmittelbarer Nähe gibt es einen Gedenkstein und den nach Yozgat benannten „Halitplatz“. Foto: Göran Gehlen / dpa

In unmittelbarer Nähe gibt es einen Gedenkstein und den nach Yozgat benannten „Halitplatz“. Foto: dpa Picture-Alliance / Swen Pförtner / picture alliance / dpa

Am 25. April 2007 gegen 14 Uhr erschießen Mundlos und Böhnhardt die 22-jährige Polizeimeisterin Michéle Kiesewetter in Heilbronn (Baden-Württemberg) und verletzen deren 24-jährigen Kollegen Martin A. schwer. Foto: Polizei-Handouts / dpa



Die beiden Polizisten saßen in ihrem Einsatzwagen und parkten auf der Theresienwiese in Heilbronn (Baden-Württemberg). Der Platz ist heute annähernd unverändert. Ein Trafohäuschen direkt neben dem Tatort ist rötlich angestrichen. Eine Gedenktafel erinnert an alle NSU-Mordopfer. Foto: Bernd Weißbrod / dpa

Am 4. November überfallen Böhnhardt und Mundlos eine Sparkasse in Eisenach (Thüringen). Sie flüchten und verstecken sich in einem Wohnmobil. Den Ermittlern zufolge erschießen sie sich, als die Polizei sie entdeckt. Foto: Carolin Lemuth / dpa

Am 4. November 2011 steckt Beate Zschäpe die Fluchtwohnung an der Frühlingstraße in Zwickau in Brand, die sie mit Mundlos und Böhnhardt bewohnte. Foto: Hendrik Schmidt / dpa

Die Stadt Zwickau ließ das beschädigte Gebäude ein halbes Jahr später komplett abreißen, um eine Wallfahrtsstätte von Neonazis zu verhindern. Wo einst das Haus stand, ist heute eine Wiese. Foto: Hendrik Schmidt / dpa



Abdulkerim Simsek war damals 13 Jahre alt. Heute ist er 30. Am Tag vor dem NSU-Urteil gegen Zschäpe und weitere Angeklagte ist er gemeinsam mit seiner Anwältin nach München gekommen. Jetzt sitzt er auf dem Podium im linken „Eine Welt Haus“ in der Innenstadt. Simsek trägt schwarzes Sakko, dunkelrotes Hemd.

Sein Vollbart ist akkurat geschnitten. Das Scheinwerferlicht erhitzt den Raum, in dem mehr als einhundert Journalisten auf seine Worte warten. Dann beginnt er: „Ich frage mich oft, was mein Vater gefühlt haben muss, als auf ihn geschossen wurde. Was er fühlte, als er auf dem Boden lag. Als er stundenlang schmerzen hatte.“

Waffe kommt bei weiteren Morden zum Einsatz

Neben Simsek sitzt Gamze Kubasik, die Tochter von Mehmet Kubasik, der 2006 in Dortmund erschossen worden war. Auf dem Podium sind auch Opfer des Nagelbombenanschlags in Köln, auch dieses Attentat soll auf das Konto des NSU gehen. Simsek und Kubasik sagen, dass sie müde seien. Und dass sie trotzdem noch einmal ihre Stimme erheben wollen. Auch weil für sie mit dem Prozessende noch kein Schlussstrich unter die Aufklärung gezogen ist. Im Gegenteil, sagt Simsek, er habe noch viele Fragen. Nichts sei geklärt.

September 2000. Drei Projektile finden Gerichtsmediziner in Enver Simseks Kopf, zwei in der rechten Schulter, ein Schuss schlägt durch die Unterlippe und das linke Auge, ein weiterer am linken Unterarm, ein Streifschuss trifft Simsek am Ellenbogen. Die Kriminaltechniker ordnen die Patronen zwei Waffen zu: ein Hersteller bleibt vorerst unbekannt. Die andere Waffe ist eine tschechische Ceska 83, Kaliber 7,65 mm. Sie wird in den Jahren danach bei weiteren Morden zum Einsatz kommen. In Hamburg, Dortmund, Kassel, Nürnberg, Rostock, München, Heilbronn. Schnell ist von der „Ceska-Mordserie“ die Rede.

Am Tag nach der Tat beginnt die Polizei in Nürnberg, Abdulkerim Simseks Mutter Adile als Zeugin zu vernehmen. Ihr Ehemann Enver liegt noch in einem Krankenhaus im Süden der Stadt. „Wissen Sie, was Schutzgelderpressung ist?“, fragt der Polizist. „Kann die Tat mit der PKK zu tun haben?“ Adile Simsek weiß von nichts, sagt es immer wieder. Es sind die letzten Stunden im Leben ihres Mannes.

Vorwürfe bleiben haltlos

Etliche Male werden die Ehefrau und andere Angehörige in den kommenden Wochen vernommen, manchmal Fragen die Polizisten den ganzen Tag, nur zum Beten darf sie nach Hause. Die Ermittler verwanzen den Transporter des Blumengeschäfts, sie hören die Telefone ab, sie durchsuchen die Wohnung der Familie. Die Mutter bricht zusammen und weint, als die Polizisten im Wohnzimmer stehen. Hatte Ihr Mann Feinde? Spielsucht? Alkoholprobleme? Streit in der Familie? Geldsorgen? Mafia?

„Wir haben erfahren, dass Enver Streckmittel für Heroin von Holland nach Deutschland gebracht hat“, sagt ein Polizist laut Akte in einer der Vernehmungen. Das könne sie sich nicht vorstellen, antwortet Adile Simsek. In den Protokollen der Polizei ist notiert, wie die Frau weint. Einmal antwortet sie: „Mein Mann und ich hatten nie Probleme, ich habe ihn sehr lieb.“ Dann schiebt sie hinterher: „Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt noch weiterleben soll.“ Die Vorwürfe bleiben haltlos, bis heute.

Nebenkläger Abdulkerim Simsek (l), Sohn des am 09.09.2000 in Nürnberg erschossenen Enver Simsek und die Witwe des Verstorbenen.

Foto: Peter Kneffel / dpa

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Polizisten nach einem Mord in der Familie des Opfers ermitteln. Im Gegenteil: Die große Mehrzahl der Täter kommt aus dem Umfeld des Opfers. Auch kann man den Beamten nicht vorwerfen, sie hätten zu wenig ermittelt. Im Gegenteil: Jeder Hinweis, jedes Beweismittel wurde gesichert.

Sechs Löcher in der Leiche des Vaters

Doch auch nach Monaten und Jahren, als die angeblichen Spuren zur Mafia, zum Drogenmilieu, zu fremden Beziehungen nichts ergeben hatten, wechselten sie nicht den Kurs. Jahrelang gingen die Ermittler allen möglichen Theorien nach – dass Rechtsextremisten aus Hass gemordet haben könnten, blieb höchstens eine Fußnote.

Erst als der NSU den zweiten und dritten Mord begeht, werden die Anschuldigungen gegen die Familie Simsek weniger. Jetzt suchen die Ermittler die Täter in der Organisierten Kriminalität. Die Medien schreiben von „Döner-Morden“, von der „schwer durchdringbaren Parallelwelt der Türken“ ist die Rede.

Immer wieder sagen Angehörige der Opfer im Prozess gegen Zschäpe seit 2013 vor dem Münchner Oberlandesgericht aus. Väter, Brüder, Ehefrauen, Töchter. Mit bewegten Worten schildert Ali Tasköprü den Tod seines Sohns Süleyman. „Er ist in meinen Armen gestorben.“ Tasköprü war das dritte Opfer. Tatort: Hamburg, 2001. Als der Richter Ismail Yozgat fragt, wie er seinen Sohn gefunden habe, legt sich der Vater auf den Boden des Gerichtssaals, zeigt die Position, wie er seinen Sohn Halit auf dem Fußboden des Internetcafés gefunden hatte. Tatort: Kassel, 2006. Dann sagt Ismail Yozgat in Richtung Beate Zschäpe auf der Anklagebank: „Mit welchem Recht haben Sie das getan?“

Die Angehörigen geben ihren toten Kindern, Männern, Eltern ein letztes Mal eine Stimme.

Am 402. Verhandlungstag ist Abdulkerim Simsek an der Reihe, es ist Januar 2018. „Ich habe sechs Löcher in der Leiche meines Vaters gezählt. Ich werde das nie vergessen, mir war klar, dass er von diesem Moment an nicht mehr derselbe sein würde oder sterben würde.“ Stille in Saal A 101.

Simsek erzählt von der Bestattung des Vaters in der Türkei, die Leiche gehüllt in ein weißes Tuch, so ist es Tradition. „Als ich die Erde auf ihn schüttete, konnte ich nicht mehr.“ Bisher hatte er, damals ein 13 Jahre alter Junge, nicht geweint. Dann habe er die Tränen nicht mehr zurückhalten können.

Viele gehen noch mit Angst auf die Straße

Wenn Abdulkerim Simsek am Tag vor dem NSU-Urteil von seinem Vater, den Ermittlungen gegen die Familie, dem Prozess gegen Zschäpe erzählt, schluckt er manchmal, räuspert sich und holt seine Stimme zurück aus der traurigen Wut in einen Nachrichtenton. Und manchmal zieht er die Augenbrauen kurz hoch, wenn er spricht, als könnte er seine eigene Geschichte noch immer nicht fassen.

Gamze Kubasik, Tochter des Opfers Mehmet Kubasik, und Abdulkerim Simsek, Sohn des Opfers Enver Simsek.

Foto: MICHAELA REHLE / REUTERS

Simsek hat Fragen – so wie fast alle Hinterbliebenen der Opfer. Warum wurde ausgerechnet mein Vater ermordet? Wer hat Mundlos, Zschäpe, Böhnhardt geholfen? Warum glaubt die Staatsanwaltschaft immer noch daran, dass nur ein Trio zur Terrorzelle gehörte, wenn es doch so viele Hinweise auf weitere Mitwisser und vielleicht sogar Täter gab? „Mich macht es wütend“, sagt Abdulkerim Simsek, „weil ich weiß, dass da immer noch Neonazis des NSU draußen frei durch Deutschland laufen“. Viele Familien, so berichten es deren Anwälte, würden noch in derselben Wohnung leben wie damals. Sie würden immer noch mit Angst auf die Straße gehen.

Das Vertrauen in die Worte der Kanzlerin über eine schonungslose Aufklärung sei groß gewesen, sagen Gamze Kubaschik und Simsek. Es war eine erste Hoffnung in diesen Staat, der sie erst nicht schützen konnte und sie dann falsch verdächtigt hatte. Doch was sie und ihre Anwälte in dem Verfahren gegen Zschäpe und in den NSU-Untersuchungsausschüssen in den Parlamenten erlebt hätten, sei eine Enttäuschung gewesen.

Schwester und Mutter kehren in Türkei zurück

Aussagen von Polizeibeamten und Verfassungsschützern seien ausweichend gewesen, manchmal hätten sie gar nichts sagen dürfen, Ansage der Amtsleitungen. Und nicht alle Akten zur Mordserie konnten offengelegt werden, mit der Begründung: Schutz vor Persönlichkeitsrechten von Behördenmitarbeitern. „Nicht jeder in Deutschland muss diese Akten kennen, aber warum bitte können unsere Anwälte sie nicht einsehen?“, fragt Simsek.

Der junge Abdulkerim Simsek hat erlebt, wie seine Mutter krank wird. Immer wieder weint sie. In der Schule verheimlicht Simsek, dass sein Vater ermordet wurde. Er habe ihn schützen wollen. Doch die Verdächtigungen gegen seine Familie sickern bis zu den Freunden durch, bis in den Verein, in die Nachbarschaft. Selbst die Bekannten in der Türkei hätten die Angehörigen gemieden, berichten viele der Hinterbliebenen.

Kurz nachdem bekannt wird, dass Rechtsextremisten Enver Simsek und neun andere Menschen ermordet haben sollen, entscheiden sich Simseks Schwester und Mutter, Deutschland zu verlassen. Sie gehen zurück in die Türkei. Die Schwester Semiya heiratet dort, lebt in der Nähe des Dorfes, aus dem ihr Vater stammt – und wo er begraben liegt.

Und Semiya Simsek schreibt ein Buch. Sie will den Opfern damit eine Stimme geben, erzählt von den Jahren nach dem Mord und der Angst vor rechtem Terror in Deutschland. Der Titel: „Schmerzliche Heimat“.

Abdulkerim Simsek bleibt in Deutschland. Er studiert Medizintechnik, jetzt steht er kurz vor seinem Abschluss. In einem Haus in Süddeutschland wohnt er mit seiner eigenen Familie. Seine Frau und er haben eine zwei Jahre alte Tochter. Warum ist er geblieben, nach alldem? „Das hier ist mein Land“, sagt Simsek. „Ich stehe zu Deutschland.“