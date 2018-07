Umfrage: AfD klettert auf 17,5 Prozent und überholt die SPD

Berlin. Die AfD profitiert einer neuen Umfrage zufolge weiter von der schwelenden Asyldebatte in Deutschland. Im aktuellen Meinungstrend des Meinungsforschungsinstituts Insa für die „Bild“-Zeitung (Dienstag) gewann die rechtspopulistische Partei im Vergleich zur Vorwoche einen Punkt hinzu, verbesserte sich damit auf 17,5 Prozent und überholte die SPD.

In Umfragen von Insa hat die AfD in der Vergangenheit meist besser abgeschnitten als in anderen Umfragen. Die Sozialdemokraten verloren 2 Punkte und liegen nun bei 17 Prozent. Die FDP legte um einen halben Punkt auf 9,5 Prozent zu. Keine Veränderungen gab es bei CDU/CSU (29 Prozent), Linken (11 Prozent) und Grünen (12 Prozent).

Der Trend ähnelt anderen Umfragen. Dies zeigt das neue RTL/n-tv-Trendbarometer, für das Forsa 2502 Personen befragte. Die AfD erreicht auch hier einen Höchstwert – mit 16 Prozent.

AfD -Fraktionschefin Alice Weidel kommentierte bei Twitter: „Wir erreichen in der aktuellen #INSA-Umfrage einen neuerlichen Rekordwert“, schrieb sie und postete ein Bild, in dem mit Blick auf die Umfrageergebnisse stand: „Volkspartei“. (dpa)