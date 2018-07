Der britische Außenminister Boris Johnson tritt zurück

Neuer Paukenschlag in der britischen Politik: Außenminister Boris Johnson tritt nach Angaben der Regierung in London zurück.

London. Der britische Außenminister Boris Johnson tritt nach Angaben der Regierung zurück. Er geht offenbar im Streit um die Brexit-Politik der Regierung.

Premierministerin Theresa May akzeptierte die Demission, wie ihr Büro in London am Montag mitteilte. Die Nachfolge werde in Kürze bekanntgegeben. Die Beweggründe Johnsons waren zunächst unklar.

Die Konservative May ist offenbar mit einer Rebellion im eigenen politischen Lager konfrontiert. Zuvor war bereits am Sonntagabend im Streit über den Brexit-Kurs der Regierung von Theresa May der britische Brexit-Minister David Davis zurückgetreten.

Brexit-Minister Davis tritt ab - Heftiger Schlag für May Die derzeitige politische Richtung treibe das Land in eine "schwache Verhandlungsposition", schrieb Davis in einem Brief an die Premierministerin. Am Wochenende hatte May ihr Kabinett nur mit Mühe auf ihren Brexit-Plan einschwören können. Brexit-Minister Davis tritt ab - Heftiger Schlag für May

Johnson gegen Mays Brexit-Plan

May hatte am Wochenende offenbar nur mit Mühe das Kabinett auf ihren Brexit-Plan einschwören können. Einem Bericht der „Sunday Times“ zufolge sprachen sich sieben der bei der Kabinettsklausur am Freitag anwesenden 27 Minister gegen Mays Vorschläge zur Umsetzung des Austritts aus der EU aus, bevor sie ihm dann doch zustimmten.

Unter ihnen war der BBC zufolge auch Außenminister Boris Johnson. Der habe den Plan als großen Mist bezeichnet, der noch aufpoliert werden müsse, um ihn der britischen Öffentlichkeit vermitteln zu können. (rtr/dpa)