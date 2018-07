Atomstreit: Mike Pompeo weist Kritik aus Nordkorea zurück

Washington. Drei Wochen nach dem als historisch bezeichneten Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Diktator Kim Jong Un in Singapur haben die Verhandlungen über den Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms nicht nur einen schweren Rückschlag erfahren. Das kommunistische Regime schließt ein frühes Ende nicht aus und wirft den USA vor, „das Misstrauen zu verstärken und das Risiko eines Krieges“.

Rückblick: Nach zweitägigen Gesprächen in Pjöngjang reiste US-Außenminister Mike Pompeo am Samstag mit einer optimistischen Bilanz weiter nach Japan. „Es sind schwierige Themen. Aber ich denke, wir haben in allen Teilen unserer Gespräche Fortschritte gemacht“, erklärte der Trump-Vertraute nach seinen Beratungen mit Kim Yong Chol, einem der engsten Getreuen von Staatschef Kim, vor Journalisten.

Auf Detailfragen – gibt es einen Zeitpunkt, bis zu dem Nordkorea die von Trump geforderte „komplette, nachprüfbare und umkehrbare Denuklearisierung“ erledigt haben muss und was bekommt das im Steinzeit-Kommunismus verharrende Land im Gegenzug dafür – reagierte der frühere CIA-Chef ausweichend.

Nordkorea droht indirekt mit einem Scheitern der Gespräche

Kaum saß Pompeo im Flugzeug nach Tokio, wurde der Grund öffentlich. Nordkoreas Unterhändler bewerteten den Besuch des amerikanischen Chef-Diplomaten völlig anders – nämlich als „sehr enttäuschend“. Anstatt sich der Frage der Denuklearisierung schrittweise zu nähern, hätten die USA einseitig „gaunerhafte Forderungen“ erhoben und eine „extrem bedauerliche“ Haltung an den Tag gelegt, erklärte das nordkoreanische Außenministerium und drohte indirekt mit einem Scheitern der Verhandlungen im Frühstadium.

Die Wortwahl ist nach den von inszenierter Euphorie geprägten Aussagen von Präsident Trump nach Singapur – „Nordkorea stellt keine atomare Bedrohung mehr da“ – der bisher „klarste Beleg dafür, dass Kim Jong Un seine Atomwaffen nicht wirklich abgeben will“, interpretierte ein Experte der Washingtoner Denkfabrik Cato den Mini-Eklat.

Gipfeltreffen in Singapur: Das ist der Moment, auf den alle gewartet haben. Das „Capella“ in Singapur, ein modernes Fünf-Sterne-Hotel in einem Haus aus britischen Kolonialzeiten, Ortszeit morgens um neun. Vor dem Eingang haben sie ein beeindruckendes Heer von Flaggen aufgestellt, alle in blau-weiß-rot. Sechs Mal das amerikanische Sternenbanner, sechs Mal die nordkoreanische Flagge mit dem Stern, genau abgezählt, schön nebeneinander. Davor ein roter Teppich. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Dann Auftritt Donald Trump von rechts, Kim Jong Un von links. Der US-Präsident im dunklen Anzug mit roter Krawatte, Nordkoreas Machthaber im seinem typischen Anzug mit Stehkragen, ganz in schwarz. Foto: Evan Vucci / dpa

Es ist ein historischer Handschlag, der an diesem 12. Juni 2018 passiert. Es ist das erste Treffen zwischen einem Machthaber Nordkoreas und einem amtierenden US-Präsidenten. Foto: Evan Vucci / dpa

Noch am 24. Mai hatte Donald Trump das Treffen abgesagt, seinen Kurs aber schnell wieder revidiert. Foto: Evan Vucci / dpa

Der Handschlag des Jahres: Kim, mit mutmaßlich 34 Jahren weniger als halb so alt wie Trump, ist zu hören, wie er sagt: „Schön Sie zu treffen, Herr Präsident“. Foto: Handout / Getty Images



Der 71-Jährige grinst zurück, greift dem anderen zwei Mal an die Schulter. So kann man zeigen, wer die Oberhoheit hat. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Und das ist dann der Beginn eines Gipfels, auf den jetzt drei Monate lang hingearbeitet wurde, mit viel Drama zwischendurch. Bis ins Details haben die Protokoll-Leute am Programm gefeilt: Flaggen, Sitzordnung, Essensfolge und so. Allein schon, bis feststand, dass das Treffen in Singapur stattfinden würde und dann auch der genaue Tagungsort: die Vergnügungsinsel Sentosa. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Es gab zum Auftakt freundliche Worte und Gesten. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Erstes Gespräch in größerer Runde: An dem Treffen unter Leitung von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nahmen unter anderem die Außenminister beider Seiten teil. Foto: Evan Vucci / dpa

Mehr Händeschütteln, wenn man schon mal die Gelegenheit hat. Foto: Handout / Getty Images



Nie zuvor ist ein amtierender amerikanischer Präsident mit einem Führer des isolierten Landes zusammengetroffen. Das Treffen ist schon deswegen heftig umstritten, weil Kim sein Land diktatorisch regiert, massiv gegen Menschenrechte verstößt und nach Schätzungen der US-Regierung 80.000 bis 120.000 Menschen in teils schlimmen Verhältnissen in Arbeitslagern gefangen hält. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Den USA geht es auch darum, dass Pjöngjang seine Langstreckenraketen sowie jene Raketen mit kürzerer Reichweite beseitigt, die zwar nicht die USA, aber Südkorea oder Nachbarn wie Japan treffen Foto: Handout / Getty Images

Zum Auftakt machte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un deutlich, ein neues Kapitel in den angespannten Beziehungen zu den USA aufschlagen zu wollen. „Alte Praktiken und Vorurteile haben gegen uns gearbeitet. Aber wir haben sie alle überwunden. Und jetzt sind wir hier“, sagte Kim vor laufenden Kameras, als sie sich zu einer persönlichen Unterredung in der Bücherei des Hotels niederließen. Foto: Evan Vucci / dpa

„Ich fühle mich wirklich gut, wir werden ein gutes Gespräch haben“, sagte Trump. „Wir werden ein großartiges Verhältnis haben, kein Zweifel.“ Auch zeigte der US-Präsident in der ihm eigenen Art mit dem Daumen nach oben. „Wir werden ungemein erfolgreich sein.“ Foto: Evan Vucci / dpa

Kim Jong Un wich Fragen nach atomarer Abrüstung während des Treffens mehrfach aus. Beim Gang zu einem weiteren Gespräch reagierte Kim drei Mal nicht auf entsprechende Reporterfragen. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS



Den zweimaligen Zuruf „Werden Sie denuklearisieren?“ ignorierte er ebenso wie den anschließenden Zuruf „Herr Kim, werden Sie Ihre Atomwaffen aufgeben?“ Die Zukunft des nordkoreanischen Atomprogramms war ein der zentralen Fragen des Treffens. Mit dem Wort „Denuklearisierung“ ist im engeren Sinne atomare Abrüstung gemeint. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Trump und Kim einigten sich auf eine gemeinsame Vereinbarung. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

Trump bezeichnete das Treffen mit Kim als Erfolg. Es sei besser gelaufen, als es jeder erwartet habe, sagte Trump am Dienstag in Singapur. „Es gab große Fortschritte - wirklich sehr positiv. Es ist besser gelaufen, als irgendjemand hätte erwarten können. Spitzenklasse.“ Foto: POOL / REUTERS

Der nächste Fototermin: Die Vereinbarung soll unterschrieben werden. Foto: Handout / Getty Images

In dem Dokument erklären der US-Präsident und Nordkoreas Machhaber: 1. Die Vereinigten Staaten und die Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) verpflichten sich, neue Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und der DVRK zu schaffen im Einklang mit dem Wunsch der Völker beider Länder nach Frieden und Wohlstand. 2. Die Vereinigten Staaten und die Demokratische Volksrepublik Korea werden gemeinsame Bemühungen einsetzen zur Schaffung eines dauerhaften und stabilen Friedensregimes auf der koreanischen Halbinsel. Foto: Handout / Getty Images



3. In Bestätigung der Panmunjom-Erklärung vom 27. April 2018 verpflichtet sich die DVRK, auf eine vollständige Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel hinzuarbeiten. 4. Die Vereinigten Staaten und die DVRK verpflichten sich, die sterblichen Überreste der Kriegsgefangenen und Vermissten zurückzuführen, einschließlich der sofortigen Repatriierung derer, die bereits identifiziert wurden. Foto: Handout / Getty Images

Die Zeit auf dem Gipfeltreffen reichte Trump zufolge nicht, um Einzelheiten der atomaren Abrüstung Nordkoreas festzulegen. Der US-Präsident kündigte Gespräche über die Details der Entnuklearisierung Nordkoreas an. Dabei arbeiteten die USA auch mit Südkorea, Japan und China zusammen. Foto: Handout / Getty Images

„Viele Leute in der Welt werden dies für eine Art Fantasie halten, aus einem Science-Fiction-Film“, hatte Nordkoreas Machthaber Kim gesagt: Nicht nur Koreaner beobachteten das Treffen gebannt. Foto: TYRONE SIU / REUTERS

In Washington demonstrierten Menschen im Vorfeld des Gipfels vor dem Weißen Haus für Frieden. Foto: TOYA SARNO JORDAN / REUTERS

„Gespräche statt Krieg mit Nordkorea“, forderte dieser Demonstrant. Foto: TOYA SARNO JORDAN / REUTERS



Seit Tagen war die Spannung weltweit gestiegen, vor allem aber auch in Singapur: Karikaturen von US-Präsident Trump und des nordkoreanischen Machthabers Kim hingen vor einem Restaurant. Foto: Wong Maye-E / dpa

Das mexikanische Restaurant „Lucha Loco“ im Multi-Kulti-Viertel Chinatown in Singapur verkaufte diese Tacos. Sie wurden anlässlich des Gipfeltreffens kreiert. Foto: Wong Maye-E / dpa

Zwei Männer mit Humor verwirrten die Fußgänger in Singapur. Dennis Alan, Doppelgänger von US-Präsident Donald Trump, und Howard X, Doppelgänger des koreanischen Machthabers Kim Jong Un, spazierten durch die Stadt. Foto: Zubaidah Jalil / dpa

Diese Doppelgänger besichtigten den Stadtstaat Singapur schon ein paar Tage vor Ankunft der Regierungschefs. Foto: Wong Maye-E / dpa

Ein Schild wies vor dem Shangri-la Hotel auf Polizeikontrollen hin: Dort wohnte US-Präsident Trump mit seiner Delegation. Viele Straßen werden abgesperrt, etliche Wachposten werden aufgestellt. Foto: Wong Maye-E / dpa



Seoul in Südkorea: Menschen demonstrierten mit Kerzen und Friedenssymbolen für einen erfolgreichen Ausgang des USA-Nordkorea-Gipfeltreffens in Singapur. Sie hoffen auf Frieden mit dem Nachbarland. Foto: Lee Jin-Man / dpa

Der ehemalige US-Profi-Basketballer Dennis Rodman hatte angekündigt, dass er ebenfalls zum Gipfeltreffen in Singapur wolle. Er ist laut eigenen Angaben mit Kim Jong-un und Donald Trump befreundet. (Archivfoto) Foto: Kim Kwang Hyon / dpa

Singapur, Tag der Anreise von Trump und Kim: die Skyline des Bankenviertels. Foto: Wong Maye-E / dpa

Singapur, Insel Sentosa: In diesem Luxus-Resort trafen sich Donald Trump und Kim Jong Un am Dienstag. Foto: Capella Singapore / dpa

Singapur, Insel Sentosa: Golfer spielen auf dem Sentosa Golf-Parcours. Foto: Wallace Woon / dpa



Singapur am Tag der Anreise von Trump und Kim: Schwer bewaffnete Polizisten stehen vor dem St. Regis Hotel. Hier übernachtet der nordkoreanische Machthaber. Das Hotel von Donald Trump ist nicht weit entfernt. Foto: -- / dpa

Die Ankunft von Nordkoreas Machthaber: Kim Jong Un kam mit einer Air-China-Maschine. Foto: Terence Tan / dpa

Begrüßt wurde er am Sonntag am Flughafen von Vivian Balakrishnan, dem Außenminister Singapurs. Foto: Terence Tan / dpa

Am Sonntagabend landete auch die Präsidentenmaschine „Air Force One“ in Singapur. Foto: Evan Vucci / dpa

Auf seiner Fahrt zum Hotel winkte Donald Trump aus dem Auto. Foto: - / dpa



Geheimdienstberichte: Nordkorea arbeitet weiter an Atomraketen

Dass Pompeos dritte Visite (die erste mit Übernachtung) in Pjöngjang in gereizter Atmosphäre stattfinden würde, zeigte sich bereits zu Beginn. „Es gibt Dinge, die ich richtigstellen muss“, sagte Unterhändler Yong Chol mit Blick auf detaillierte Berichte von US-Geheimdiensten. Sie hatten ergeben, dass Nordkorea trotz aller grundsätzlichen Bekenntnisse zur Denuklearisierung von Staatschef Kim Jong Un seine atomaren Kapazitäten heimlich ausbaut. Pompeo bestätigt den Befund, als er gegenüber Journalisten sagte: „Wir haben darüber geredet, was die Nordkoreaner fortgesetzt tun.“

Allerdings sprach Pompeo nicht darüber mit dem ersten Mann im Staate, der ihn diesmal gar nicht empfing. Stattdessen ließ Kim Jong Un dem Außenminister einen Brief für Trump mitgeben. Inhalt: bisher öffentlich nicht bekannt. Allerdings dürfte der US-Präsident über die allmählich im Kippen begriffenen Gespräche hinreichend im Bilde sein. Pompeo erstattete umgehend per Telefon Rapport. Dabei waren auch Stabschef John Kelly und der Nordkorea-kritische Nationale Sicherheitsberater John Bolton anwesend.

Treffen zwischen Trump und Kim: Die besten Zitate Historisches Gipfeltreffen: US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un trafen sich am 12. Juni 2018 in Singapur. Treffen zwischen Trump und Kim: Die besten Zitate

US-Außenminister Pompeo versucht, die Wogen zu glätten

Was bei den Herren hängengeblieben ist: Pompeo wurde teilweise vorgeführt. Mit Blick auf die starken Meinungsverschiedenheiten ätzte Chef-Verhandler Kim Yong Chol: „Beim Gedanken an diese Diskussionen haben Sie vielleicht nicht gut geschlafen.“ Pompeo wirkte kurz perplex und beteuerte trotzig: „Direktor Kim, ich habe ganz wunderbar geschlafen.“ Die Gespräche zwischen beiden Ländern sollen am 12. Juli weitergehen.

Pompeo versuchte am Sonntag, die Wogen zu glätten. Wenn die Forderungen Amerikas „gangstermäßig“ gewesen seien, wie Pjöngjang erkläre, dann sei die „ganze Welt ein Gangster“, sagte er in Tokio. Pompeo bezog sich auf eine einstimmige Haltung im UN-Sicherheitsrat, der eine Aufgabe des nordkoreanischen Atomprogramms fordert.

In Washington rechnen Experten damit, dass Präsident Trump in Kürze via Twitter ungehalten auf den Rückschlag in den Verhandlungen reagieren und damit das „Gesprächsklima weiter abkühlen lassen könnte“. Wichtiger Grund am Rande: Er hatte am 21. Juni vor Anhängern in Minnesota verkündet, dass Pjöngjang als Geste des guten Willens bereits damit begonnen habe, die Überreste von 200 US-Soldaten zu übergeben, die im Korea-Krieg (1950 bis 1953) gefallen waren. Bis heute wartet das US-Verteidigungsministerium vergeblich mit leeren Särgen an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea.