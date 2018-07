Plastikmüll sorgt die Deutschen – doch dabei bleibt es oft

Berlin. Sie verhungern bei vollem Magen: Immer wieder werden Meeressäuger wie Delfine und Wale tot angeschwemmt, ihre Fettschicht aufgezehrt, die Organe verstopft mit Plastiktüten und anderem Kunststoff, den sie für Futter hielten. Sie sind Opfer der gigantischen Welle von Plastikmüll, die durch die Weltmeere schwappt. Strohhalme, Trinkflaschen, gebrauchte Windeln, medizinischer Abfall: Das alles landet in den Mägen von Vögeln, Fischen und anderen Tieren.

Die Auswirkungen haben ihren Weg ins Bewusstsein vieler Menschen gefunden: 96 Prozent der Deutschen halten Plastikmüll im Meer für ein Problem. Das geht aus der Naturbewusstseinsstudie 2017 hervor, die Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz (BfN), am Freitag in Berlin vorstellten. Die Untersuchung, die im Zwei-Jahres-Rhythmus erscheint, beleuchtet die Einstellungen der Deutschen zum Umweltschutz.

Nur ein kleiner Teil des Plastikmülls stamme aus Deutschland

Die dramatischen Bilder qualvoll verendeter Tiere und kilometerbreiter Plastikstrudel seien zum „Symbolbild für den schlechten Zustand unserer Meere“ geworden, sagte Schulze. Doch nicht nur Kunststoff bereitet den Menschen im Hinblick auf das Meer Sorgen. Ebenfalls 96 Prozent sehen in der Verschmutzung des Wassers durch Erdöl ein Problem, neun von zehn betrachten radioaktive Abfälle im Ozean mit Unbehagen.

Entsprechend groß ist die Zustimmung für ein Eingreifen durch die Politik zum Schutz der Meere. 94 Prozent der mehr als 2000 Befragten würden nach eigenen Aussagen die Einrichtung von speziellen Schutzgebieten in der Nord- und Ostsee befürworten, mehr als die Hälfte hält einen solchen Schritt sogar für sehr wichtig. Zwar kommt nur ein sehr kleiner Teil des Plastikmülls in den Ozeanen aus Deutschland. Eine Verantwortung habe die Bundesrepu­blik trotzdem, erklärte Schulze: „Viele Entwicklungsländer orientieren sich daran, wie wir konsumieren.“

Bunt, formschön, praktisch: Plastik ist ein begehrtes Material. Als Verpackung sorgt es aber für immer größere Müllberge – und die belasten die Umwelt, vor allem das Meer. Muss das sein? Morgens einen Coffee to go in der U-Bahn, mittags einen knackigen Salat aus dem Kühlregal und abends die Lieferung vom Vietnamesen um die Ecke. Was nach dem Alltag vieler Großstadtmenschen klingt, hat eine Kehrseite: Ein Tag wie dieser produziert pro Person rund einen Eimer voll Plastikmüll, vom Becher bis zur Sushi-Box. Diese Fotostrecke zeigt Familien und ihren wöchentlichen Plastikverbrauch, obwohl sie schon versuchen, ihn zu reduzieren. Foto: SERGIO PEREZ / REUTERS

In der japanischen Stadt Yokohama lebt die Kleinfamilie von Eri Sato (r.), ihrem Mann Tasuya und Töchterchen Sara. Auch sie zeigen ihren Müll, den sie pro Woche produzieren. „Ich denke, es gibt kein Entkommen vor dem Plastikmüll. Ich sehe ihn auf Straßen, in den Bergen, unter Wasser. Er ist überall. Wir versuchen, unseren CO2-Fußabdruck so gut wie möglich zu reduzieren. Wir sind uns der Auswirkungen bewusst, die unsere Entscheidungen auf die Umwelt haben können. Wir versuchen den Verbrauch von Kunststoffen zu reduzieren. Diese Mentalität gilt sowohl für den täglichen Einkauf als auch für Kleidung und viele andere Produkte. Recycling ist für uns in der Regel die letzte Option. Unsere Zahnbürste besteht aus Bambus und wir verwenden wiederverwendbare Einkaufstaschen, wann immer wir können.“ Foto: KIM KYUNG-HOON / REUTERS

Alexander Raduenz lebt mit Berit und den zwei Kindern Zoe und Yuna in Berlin. „Wir versuchen, unseren CO2-Fußabdruck so weit wie möglich zu reduzieren. Wenn Alternativen zu Kunststoff verfügbar sind, verwenden wir sie.“ Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Audrey Gan lebt mit ihrem Mann Leow Yee Shiang und dem dreijährigen Sohn Kyler in Singapur (Asien). Sie sind durch ihren buddhistischen Glauben auf den Plastikverbrauch aufmerksam geworden. Der ganze Müll füge den Lebewesen auf der Erde Schaden zu. Sie versuchen, sich dem Konsumzwang zu entziehen. Unnötige Dinge nicht zu kaufen. Wenn sie sich doch mal nach einem Bubble Tea zum Mitnehmen sehnen, bringen sie ihren eigenen Becher mit. Sohn Kyler bekommt im übrigen Stoffwindeln. Foto: FELINE LIM / REUTERS

Der wöchentliche Plastikverbrauch von Tatiana Schnittke, ihrem Mann Yaniv Ben-Dov und Sohn Jonathan aus Tel Aviv (Israel) ist recht gering. Foto: CORINNA KERN / REUTERS



In Wenham/Massachusetts (USA) leben Brandy Wilbur (2.v.l.), Anthony Wilbur und die Kinder Sophie (l.) und Andrew unter einem Dach. Auch sie versuchen, den Plastik-Verbrauch zu reduzieren. Sie benutzen Edelstahl-Wasserflaschen und bringen ihre eigenen Kaffeebecher mit. Einweg-Kunststoffe wie Strohhalme, Becher und Flaschen vermeiden sie so gut es geht. Sie kritisieren, dass Vieles unnötig in Plastik verpackt wird. Foto: BRIAN SNYDER / REUTERS

Diese Foto-Kombination zeigt den wöchentlichen Plastikverbrauch von Natalia Lyritsis (l.), Alexandra Patrikiou und den zwei Kindern Alice (2. v.r.) und Vassilis. Auch sie achten auf ihre Mülltrennung und kaufen Produkte aus recycelten Materialien. „Der Einsatz von Alternativen zu Plastik sollte mit Initiativen und Kampagnen kombiniert werden, um das Bewusstsein zu schärfen und einen größeren Konsens zu schaffen.“ Foto: ALKIS KONSTANTINIDIS / REUTERS

Zahnbürsten aus Bambus, Haarseife statt Shampoo aus der Plastikflasche, lokales Gemüse wird auf dem Markt gekauft anstatt im Supermarkt: Das ist das Credo von Tanmay Joshi (l), Ehefrau Mughda Joshi (r.), Sohn Kabir und den Großeltern Manohar Joshi und Vandana Joshi aus Mumbai in Indien. Foto: DANISH SIDDIQUI / REUTERS

Lauren Singer aus Brooklyn (27) – ehemalige Umweltwissenschaftlerin – und ihr nicht wiederverwertbarer Plastikmüll von Jahren! Sie ist Gründerin und Inhaberin des Package Free Shop, einem Unternehmen, das Produkte mit dem Ziel verkauft, eine positive Umweltauswirkung mit wenig bis null Plastikmüll zu erzeugen. Foto: PAUL HANNA / REUTERS

Gaspar Antuna (l), Elena Vilabrille und Sohn Teo leben in Madrid (Spanien). Sie versuchen ihren Konsum einzuschränken und möglichst aus zweiter Hand zu kaufen. Sie wünschen sich mehr Informationen und Aufklärung. Foto: PAUL HANNA / REUTERS



Familie Downie lebt in Pitlochry (Schottland). Mutter Karen sagt, dass sie und ihre Familie soviel wie möglich recyceln. Plastikmüll zersetzt sich nicht und stellt eine ernste und irreversible langfristige Bedrohung für die Gesundheit unseres Planeten dar. Alternativen gibt es in vielen Fällen bereits, aber es scheint, dass sie aus Bequemlichkeit nicht ausreichend genutzt werden. Plastik ist einfach zu günstig und einfach. Hersteller, Einzelhändler und Regierungen müssen mehr tun.“ Foto: RUSSELL CHEYNE / REUTERS

Roshani Shrestha (2. v.r.) gibt ihre Plastiktüten den Gemüseverkäufern zurück, damit sie sie wiederverwenden können, anstatt eine neue zu verwenden. Wir würden gern mehr Alternativen zu Plastik verwenden, aber es ist nicht möglich. Die meisten Produkte sind schon in Plastik eingepackt, wenn wir sie kaufen.“Roshani lebt mit ihrem Mann Indra Lal Shrestha (2. v.l.) und den Söhnen Ejan Shrestha (l.) und Rojan Shrestha in Katmandu (Nepal). Foto: NAVESH CHITRAKAR / REUTERS

Familie Ponce aus dem spanischen Arriate sorgt sich um den Planeten Erde. Sie achten auf ordentliche Mülltrennung. Ihre Plastikverbrauch nimmt jeden Tag ab. Foto: JON NAZCA / REUTERS



Anspruch und Verhalten passen oft nicht zusammen

Also alle sehr motiviert in Sachen Umweltschutz? Ganz so einfach ist es nicht, räumt Ministerin Schulze ein. Sogenannte „erwünschte Antworten“ sind ein Problem bei Befragungen wie dieser – Antworten also, die die Teilnehmer nur geben, weil sie glauben, dass die Durchführenden diese hören wollen.

Eine Lücke zwischen dem Ideal und Wirklichkeit zeigt sich denn auch in der Studie: So gaben 92 Prozent der Teilnehmer an, sie wollten sich beim Einkauf darauf verlassen können, dass im Supermarkt keine Fischprodukte von bedrohten Arten im Regal liegen. Mehr als die Hälfte interessiert sich nach eigenen Angaben außerdem für Herkunft und Fangbedingungen der Fische, die auf dem Teller landen – jedenfalls in der Theorie.

Viele erkennen Siegel für nachhaltigen Fisch nicht

In der Praxis konnte nur ein Viertel der Befragten ein entsprechendes Siegel, das nachhaltig produzierten Fisch zertifizieren soll, richtig einordnen. Weitere 31 Prozent erkannten es zwar wieder, kannten aber seine Bedeutung nicht. „Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was man äußert, und dem, wie man tatsächlich handelt“, erklärt Schulze.

Dass Umweltschutz im Zweifel für viele doch eher abstrakt ist, zeigt sich auch, wenn man danach fragt, wo denn das Problem am drängendsten sei. Global betrachtet, das sagten vier von fünf Befragten, ist der Umgang mit der Natur äußerst problematisch. Bezogen auf die eigene Region stimmten dieser Aussage nur noch halb so viele Menschen zu.

Dieser Igel kämpft mit einem Plastikring, in dem Getränkedosen transportiert werden können. Bis zu 250 Millionen Tonnen Plastik werden jährlich weltweit hergestellt. Viel davon landet in der Umwelt. Mit fatalen Folgen. Foto: imago stock&people / imago/Nature Picture Library

Selbst Pinguine bleiben in den Dosenhaltern stecken. Foto: imago stock&people

An diesem Strand in Indien sucht ein Hund in Abällen nach Fressbarem. Foto: imago stock&people

Tiere verheddern sich in Plastikteilen ... Foto: imago stock&people / imago/Bluegreen Pictures

... oder verschlucken sie, weil sie den Kunststoff für Futter halten. Foto: imago stock&people / imago/blickwinkel



Überall auf der Welt sind die Folgen der Kunststoffgesellschaft zu sehen. Selbst Trauminseln wie Hawaii sind längst mit Plastik vermüllt. Foto: imago stock&people / imago/All Canada Photos

Wie diesem Albatross ergeht es Millionen von Tieren, weil in ihren Mägen das unverdaubare Plastik liegen bleibt und sie somit verhungern. Foto: imago stock&people / imago/Nature Picture Library

Ein Wal aus Plastik und Müll: Diese Installation stammt von der Umweltaktivistengruppe Greenpeace – „gestrandet“ an der Manilabucht in der philippinischen Provinz Cavite. Foto: Erik de Castro / REUTERS

Das norwegische Universitätsmuseum in Bergen zeigt in einer Ausstellung große Mengen Plastik aus dem Magen eines Wals. Das sechs Meter lange Tier war im Januar an der norwegischen Westküste bei Sotra gestrandet und musste getötet werden. Im Magen des Tieres waren mehr als 30 Plastiktüten und andere Gegenstände aus Kunststoff. Der Darm hingegen war leer, der Wal war am Verhungern. Das Plastik hatte vermutlich einen Pfropfen im Magen gebildet. Foto: Siri Skretting Jansen / dpa



Hohes Umweltbewusstsein in finanziell gut gestellten Gruppen

Gleichzeitig drückten 82 Prozent der Teilnehmenden aus, dass „wir als Menschheit“ bezogen auf die ganze Erde Natur besser schützen können. Auf der regionalen Ebene hatten dieses Vertrauen nur 67 Prozent. Diese unterschiedlichen Aussagen zeigen, dass die Deutschen zwar ein Problem sehen, aber nicht vor ihrer Haustür.

Wie wichtig der oder die Einzelne umweltschonendes Verhalten findet, korreliert dabei auch mit der eigenen gesellschaftlichen Position. Besonders hoch ist das Umweltbewusstsein in finanziell eher gut gestellten Bevölkerungsgruppen. Da diese Menschen auch mehr konsumieren, verbrauchen sie häufig mehr Ressourcen als sozial Schwächere.

Bereitschaft zum Naturschutz steigt mit dem Alter

Die, so erklärte BfN-Chefin Jessel, zeigen eher unterdurchschnittliches Interesse am Thema. Dabei sind sie überdurchschnittlich häufig die Leidtragenden, wenn Umweltschutz vernachlässigt wird. So können sozial Schwächere beispielsweise Lärm und Luftverschmutzung in der Stadt schlechter durch einen Umzug ausweichen als besser Gestellte. „Ökologische und soziale Gerechtigkeit“, erklärt Jessel, „hängen eng zusammen.“

Super-Enzym könnte Plastikmüll-Problem lösen Forscher haben zufällig ein Enzym entdeckt, dass Plastik zersetzen kann. Damit könnten die Wissenschaftler eines der größten Müllprobleme der Welt lösen. Super-Enzym könnte Plastikmüll-Problem lösen

Und auch zwischen den Generationen zeichnen sich Unterschiede ab. So zeigten sich Unter-30-Jährige seltener bereit, sich für den Naturschutz an Verhaltensregeln zu halten, zum Beispiel in Schutzgebieten. Nur 63 Prozent gaben an, sich dem unterzuordnen. Bei den Über-65-Jährigen waren es 80 Prozent. Umgekehrt konnten sich die Jüngeren häufiger vorstellen, selbst für den Naturschutz aktiv zu werden, zum Beispiel in einer lokalen Gruppe.

UN: 2050 mehr Plastik in den Ozeanen als Fische

Ministerin Schulze zog, Widersprüchlichkeiten zum Trotz, ein optimistisches Fazit aus der Untersuchung: „Die Deutschen lieben die Natur“, sagte sie, „und sie sind sehr um sie besorgt.“ Die Studie gebe außerdem Hinweise, wie man jene ansprechen könnte, die sich noch nicht verantwortlich fühlen. Die Zeit, aktiv zu werden, wird knapp: Die Vereinten Nationen warnten kürzlich, dass Schätzungen zufolge schon 2050 mehr Plastik in den Ozeanen treiben könnte, als Fische darin schwimmen.