Bericht: Trump soll Invasion in Venezuela nachgedacht haben

Im vergangenen Jahr sprach Trump von einer „militärischen Option“, um Unruhen in Venezuela zu beenden. Womöglich meinte er das ernst.

US-Präsident Trump soll über Invasion in Venezuela nachgedacht haben

Washington. US-Präsident Donald Trump hat laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AP ernsthaft darüber nachgedacht, in Venezuela einzumarschieren. Mehrfach habe er seinen Beratern vorgeschlagen, den venezuelanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch eine „militärische Option“ zu stürzen.

Sinngemäß soll er gesagt haben „Why can’t the U.S. just simply invade?“, berichtet AP. Das erste Mal soll Trump im August des vergangenen Jahres während eines Meetings im Oval Office mit dem Gedanken einer Invasion gespielt haben. Der Bericht über das bislang unbekannte Gespräch stammt laut der Nachrichtenagentur von einem US-Beamten.

Unter den Beratern sollen der Ex-Außenminister Rex Tillerson und der ehemalige Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster gewesen sein. Das Weiße Haus lehnte es ab, den Bericht zu kommentieren.

Versorgung mit Grundnahrungsmitteln nicht mehr gesichert

Ein jahrelanger Machtkampf zwischen Regierung und Opposition hat Venezuela in eine tiefe politische und wirtschaftliche Krise gestürzt. Angesichts galoppierender Inflation und Devisenmangels sind Teile der Wirtschaft zusammengebrochen.

Die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln ist nicht mehr gesichert, Zehntausende Menschen haben wegen der Misere das Land verlassen. Die Opposition wirft Präsident Maduro vor, Kritiker zu kriminalisieren und Venezuela in eine Diktatur zu führen. Maduro hingegen hält einigen rechten Oppositionsführern vor, Chaos im Land zu stiften und mit Hilfe der USA einen Umsturz vorzubereiten. (les)