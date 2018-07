Sigmar Gabriel zu Transitzentren: „Wenn CSU Transitzonen sagt, meint sie Haftzonen“

Die von der Union geplanten sogenannten Transitzentren an der Grenze dürfen nach den Worten von SPD-Chefin Andrea Nahles nicht geschlossen sein.

Nahles: "Es wird mit uns keine geschlossenen Lager geben" Die von der Union geplanten sogenannten Transitzentren an der Grenze dürfen nach den Worten von SPD-Chefin Andrea Nahles nicht geschlossen sein.

Richtet die Bundesregierung in Deutschland „Transitzentren“ an der Grenze ein? Die SPD hat starke Zweifel an den neuen Unionsplänen.

Berlin. Während des Asylstreits zwischen CSU und CDU hat sich die SPD verhältnismäßig ruhig gezeigt. Doch nachdem sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) sich geeinigt haben, melden sich zahlreiche Sozialdemokraten zu Wort. Mit am deutlichsten wird Sigmar Gabriel.

Der ehemalige Parteichef hat sich am Mittwoch auf Twitter zu den umstrittenen „Transitzentren“ zu Wort gemeldet. In diesen Zentren an der deutschen Grenze sollen nach den Plänen der Unionsparteien Asylbewerber registriert und zeitweise festgehalten werden.

In einem Schnellverfahren solle geprüft werden, ob sie Aussicht auf ein erfolgreiches Asylverfahren haben oder schon in anderen Ländern registriert sind. Sigmar Gabriel erinnert nun daran, dass die SPD solche Zentren bereits Ende 2015 abgelehnt hatte – damals noch unter dem Namen „Transitzonen“.

Sigmar Gabriel lehnt Transitzentren ab

Dieser Tweet von mir aus dem Jahr 2015 verbreitet sich gerade wieder bei Twitter. Fünf Gedanken zum Thema #Transitzonen aus heutiger Sicht. #Thread https://t.co/Slq0QXIFgw — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) July 4, 2018

In mehreren weiteren Tweets begründet Gabriel mit recht deutlichen Worten seine persönliche Ablehnung gegen das Konzept der Transitzonen. So schreibt Gabriel: „Wenn die CSU „Transitzonen“ sagt, meint sie eigentlich „Haftzonen“. Die SPD will keine Haftzonen.“

1. Wenn die CSU „Transitzonen“ sagt, meint sie eigentlich „Haftzonen“. Die SPD will keine Haftzonen. Das galt 2015 und das gilt heute. — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) July 4, 2018

2. Im Jahr 2015 kamen täglich tausende Menschen zu uns. Um Haftzonen einzurichten, hätten wir ganze Fußballstadien bauen müssen. Das wäre unrealistischer Wahnsinn gewesen. — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) July 4, 2018

3. Heute kommen viel weniger Menschen zu uns. Deutschland muss es schaffen die geringe Zahl von Menschen zu registrieren und ihre Personalien festzustellen, OHNE sie in Haft zu nehmen! — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) July 4, 2018

4. Natürlich muss man die Menschen registrieren und überprüfen. Als Transitzonen getarnte Haftzonen darf es aber nicht geben. Das sehe ich so, genau wie weite Teile der SPD. — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) July 4, 2018

5. Die SPD-Führung wird es ganz sicher nicht zulassen, dass die Union unsere Partei am Nasenring durch die Manege zieht. Es geht beim Thema Transitzonen um Menschen, nicht um Machtspiele. Das hat die SPD verstanden. — Sigmar Gabriel (@sigmargabriel) July 4, 2018

Mit seiner ablehnenden Haltung ist Gabriel in seiner Partei nicht alleine. „Geschlossene Lager lehnen wir ab“, sagte die Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles während der Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch.

Die Liste der SPD-Mitglieder, die den CDU-Plänen negativ gegenüberstehen, dürfte noch wesentlich länger sein. Zumindest haben der heutige Außenminister Heiko Maas und der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner noch immer Tweets auf ihrem Profil, in denen sie die Einrichtungen an der Grenze ablehnen. Stegner bezeichnete sie 2015 sogar als „CSU-Quatsch“.