Horst Seehofer lehnt Angela Merkels Pläne zu Ankerzentren ab

Merkel sieht Forderungen der CSU in Asylpolitik als erfüllt an Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich optimistisch gezeigt, dass die Ergebnisse des EU-Gipfels ausreichen, um den von der CSU angedrohten Alleingang in der Flüchtlingspolitik abzuwenden.

Berlin. Im Asylstreit zwischen CDU und CSU hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) die europäischen Verhandlungsergebnisse von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) äußerst kritisch bewertet.

Die Gipfel-Ergebnissen seien nicht wirkungsgleich mit Grenzkontrollen und Zurückweisungen an den Grenzen, sagte er am Sonntag in einer CSU-Vorstandssitzung, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Der Bundesinnenminister habe zudem die Einrichtung so genannter „Ankerzentren“ abgelehnt. In den Einrichtungen an der deutschen Grenze sollen Asylbewerber untergebracht und gegebenenfalls in EU-Länder geschickt werden, in denen sie zuvor registriert wurden.

Seehofer hatte in der Sitzung seinen so genannten Masterplan Migration vorgestellt. Darin erörtert der CSU-Chef mögliche Maßnahmen zur Zuwanderungspolitik.

Angela Merkel zeigte sich zurückhaltend

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich am Sonntag zunächst nicht darauf festgelegt, ob der erbitterte Migrationsstreit mit der CSU bereits am Sonntag gelöst werden kann.

Sie werde alles daran setzen, dass es sowohl bei CDU als auch CSU Ergebnisse gebe, „bei denen wir Verantwortung für unser Land wahrnehmen können“, sagte Merkel am Sonntag bei der Aufzeichnung des Sommerinterviews der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ auf die Frage, ob es am Ende des Tages noch eine Regierung und eine Unionsgemeinschaft geben werde.

Merkel will die Zusammenarbeit von CDU und CSU fortsetzen. „Aber für mich ist auch wichtig, dass keine unilateralen, unabgestimmten und keine Entscheidungen zu Lasten Dritter getroffen werden“, sagt Merkel in der Aufzeichnung.

Merkel: Habe nicht schweigend in Ecke gesessen

Merkel sagte, sie habe das gleiche Anliegen wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), nämlich die Migration nach Europa und Deutschland zu reduzieren. „Wir streiten nur über den Weg dahin.“

Von der CSU sei sie „sicher auch ein Stück“ angespornt worden, den europäischen Gedanken nach vorne zu bringen, sagte Merkel. Sie sei „einigermaßen“ zufrieden mit dem Ergebnis. Auf die Frage, ob sie Seehofer bei einem Alleingang notfalls entlassen werde, wollte Merkel nicht eingehen. Die Union stehe vor wichtigen, ernsten Beratungen, es stehe viel im Raum. „Dass es ernst ist, weiß jeder.“

Merkel: Wir ziehen nicht die Brücken hoch

Merkel verteidigte den schärferen Kurs der Europäischen Union in der Asylpolitik. „Wir ziehen nicht die Brücken hoch, sondern wir fragen uns, was können wir tun, um illegalen Schleppern und Schleusern das Handwerk zu legen“, sagte die Kanzlerin.

Zu ihrem Beitrag zur Einigung zur Asylpolitik auf dem Brüsseler EU-Gipfel sagte Merkel: „Ich freu mich, dass da viele an diesem Kompromiss mitgearbeitet haben. Aber schweigend in der Ecke hab ich auch nicht gesessen. Davon dürfen Sie ausgehen.“

In München wollte an diesem Sonntag um 15 Uhr der CSU-Vorstand gemeinsam mit der CSU-Landesgruppe im Bundestag über das weitere Vorgehen im Asylstreit beraten. Bei der CDU kommt das Parteipräsidium um 15 Uhr zusammen, der größere Vorstand um 19 Uhr. (dpa)