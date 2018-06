Asylstreit: Angela Merkel gewinnt Verbündete und setzt CSU unter Druck

Asylstreit: Was ist eigentlich "Asyltourismus" und was bedeuten die "Dublin-Regeln"? Redakteurin Johanna Rüdiger erklärt die wichtigsten Begriffe.

Asylstreit: Was ist eigentlich "Asyltourismus" und was bedeuten die "Dublin-Regeln"? Redakteurin Johanna Rüdiger erklärt die wichtigsten Begriffe.

"Asyltourismus", Masterplan: Die sieben wichtigsten Stichwörter im Asylstreit Asylstreit: Was ist eigentlich "Asyltourismus" und was bedeuten die "Dublin-Regeln"? Redakteurin Johanna Rüdiger erklärt die wichtigsten Begriffe.

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will Asylbewerber, die schon in anderen EU-Ländern registriert sind, auch in speziellen „Ankerzentren“ unterbringen.

Das geht aus dem der Deutschen Presse-Agentur am Samstag in Berlin vorliegenden achtseitigen Schreiben der Kanzlerin an die Partei- und Fraktionsvorsitzenden der Koalitionspartner SPD und CSU zu den Ergebnissen der Verhandlungen für eine bessere Steuerung der Migration hervor. Mit Griechenland und Spanien hatte Merkel bereits weitergehende Rückübernahmevereinbarungen getroffen.

Merkel hat Zusagen von 14 Ländern

Merkel hat inzwischen bei ihren Verhandlungen zur besseren Steuerung der Migration von insgesamt 14 Ländern Zusagen zur beschleunigten Rückführung von Migranten erhalten. Darunter sind auch Länder, die ihrer Flüchtlingspolitik bisher extrem kritisch gegenüberstanden, wie Ungarn, Polen und Tschechien.

Zudem stehen auch Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Litauen, Lettland, Luxemburg, die Niederlande, Portugal und Schweden auf der Liste. Von allen Ländern hat Merkel demnach Zusagen auf politischer Ebene zu solchen Verwaltungsabkommen erhalten.

Ziel dieser Abkommen sollten beschleunigte Prozesse zur Rückführung sein, heißt es in dem Papier. „So kann Deutschland bei der Dublin-Rücküberstellung deutlich effektiver arbeiten.“ Heute gelinge eine sogenannte Dublin-Rücküberstellung - also die Rückkehr von Flüchtlingen in den ersten EU-Staat, in dem sie registriert wurden – nur in etwa 15 Prozent der Fälle.

Merkel sieht Forderungen der CSU in Asylpolitik als erfüllt an Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich optimistisch gezeigt, dass die Ergebnisse des EU-Gipfels ausreichen, um den von der CSU angedrohten Alleingang in der Flüchtlingspolitik abzuwenden. Merkel sieht Forderungen der CSU in Asylpolitik als erfüllt an

Merkel will Bundespolizei nach Bulgarien schicken

Merkel will außerdem Bundespolizisten zur Verstärkung der EU-Außengrenze nach Bulgarien entsenden. Durch diese Maßnahme solle in Übereinkunft mit Bulgarien die Zahl der in den grenzkontrollfreien Schengen-Raum Einreisenden weiter gesenkt werden, heißt es in dem Schreiben weiter.

„Wir werden die in Griechenland an den Grenzen zu Mazedonien und Albanien eingesetzten Frontex-Verbände verstärken“, kündigt die Kanzlerin in dem Schreiben zudem an. Griechenland und Bulgarien sollten bei der Verstärkung ihrer Grenzpolizeien unterstützt werden. Diese Maßnahmen will Merkel schon bis Ende August umsetzen. „Wir müssen auch bereit sein, im Bedarfsfall Slowenien und Kroatien beim Grenzschutz zu unterstützen“, schreibt die Kanzlerin weiter.

Damit wächst der Druck auf die CSU, im Streit um den Kurs in der Asylpolitik beizudrehen. Merkel widerspricht der Deutung der CSU, die Beschlüsse des jüngsten EU-Gipfels deckten nationale Maßnahmen wie etwa Zurückweisungen an den Grenzen. CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer hatte mit einem „Alleingang“ gedroht, sollte die EU nicht zu klaren Beschlüssen kommen.

Der Gipfel habe die Mitgliedstaaten aufgefordert, „interne“ Rechtssetzungs- und Verwaltungsmaßnahmen gegen Sekundärmigration innerhalb der EU zu treffen, teilte ein Regierungssprecher am Samstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit.

Zu den Maßnahmen gehörten etwa eine bessere Überwachung des Ausreiseverkehrs und Residenzpflichten für Asylsuchende in den Außengrenzstaaten oder auch die Beschleunigung von Dublin-Überstellungsverfahren. „Unilaterale staatliche Maßnahmen zu Lasten anderer Staaten sind gerade nicht gemeint“, erklärte der Sprecher.

Sie seien weder „intern“ noch entsprächen sie der weiteren Gipfel-Forderung, dass die Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung der Sekundärmigration „eng zusammenarbeiten“ sollten, um den Schengen-Besitzstand - also die Reisefreiheit - nicht zu gefährden. (dpa/rtr)