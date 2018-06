AfD: Alexander Gauland und Co. sind die Profiteure des Asylstreits

Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der AfD, und seine Parteikollegen treffen sich am Wochenende in Augsburg zum Bundesparteitag.

Beflügelt vom Zerwürfnis der Union geht die AfD in ihren Parteitag. In Bayern ist die Partei in Umfragen jetzt zweitstärkste Kraft.

Berlin. Falls Alexander Gauland sich freut über den anhaltenden Streit der Unionsparteien, lässt er es nicht erkennen. „Offensichtlich“, erklärt der Partei- und Fraktionschef der AfD am Donnerstag im ARD-„Morgenmagazin“ ohne die Miene zu verziehen, „ist die Stimmung bei der CSU im Wahlkampf so, dass sie das Gefühl hat, je mehr sie von unseren Themen umsetzt, um so besser ist es für sie im Wahlkampf.“ Welche Erfolgsaussichten die Bayern seiner Meinung nach mit dieser Taktik haben, erklärt er auch gleich: „Ich glaube die Leute wählen das Original.“

Aktuelle Umfragen scheinen Gauland recht zu geben: Während sowohl CDU als auch CSU Verluste in der Gunst der Wähler hinnehmen mussten, steht die AfD bei 14 Prozent und damit 1,6 Prozentpunkte besser da als noch bei der Bundestagswahl im September. In Bayern haben sie nach einer Befragung von Insa die SPD überholt. Die CSU rutscht dagegen auf 41 Prozent ab.

Parteiintern gibt es Klärungsbedarf

Die jüngste Bundestagspartei könnte also entspannt in den Bundesparteitag am Wochenende in Augsburg gehen. Doch auch wenn äußere Umstände die AfD begünstigen: Parteiintern gibt es Klärungsbedarf.Da ist zum einen die Frage nach einer parteinahen Stiftung, wie sie die anderen Bundestagsparteien haben. Zwei Vereine bewerben sich um die offizielle Anerkennung durch die AfD. Die Desiderius-Erasmus-Stiftung, geleitet von der ehemaligen CDU-Abgeordneten Erika Steinbach, weiß Fraktionschefin Alice Weidel hinter sich.

Die Konkurrenz von der Gustav-Stresemann-Stiftung, benannt nach dem langjährigen Außenminister der Weimarer Republik, wird favorisiert von Weidels Co-Fraktionschef Gauland. Mehrere Treffen der Parteigremien brachten keine Einigung in dem seit Langem schwelenden Streit. Nun sollen die Delegierten entscheiden, welche Organisation zukünftig über den Einfluss und das Geld verfügen soll, das Parteistiftungen zur Verfügung steht.

Peter Tauber kontert AfD-Rede mit Yoda-Spruch Peter Tauber zitiert Yoda. Peter Tauber kontert AfD-Rede mit Yoda-Spruch

Parteitage als öffentliche Foren der Selbstfindung

Allerdings: Nicht alle in der Partei sind überzeugt, dass die AfD überhaupt eine Stiftung anerkennen sollte. Zu nahe käme man aus Sicht einiger den anderen Bundestagsparteien, denen man sonst so gern Klüngelwirtschaft vorwirft.Der Stiftungsstreit ist nicht die einzige offene Frage. Auch in der Sozialpolitik steht eine definitive Ausrichtung der Partei noch aus. Hinweise, wie die aussehen könnte, gibt möglicherweise eine Rede von Jörg Meuthen: Alexander Gauland hatte in einem Interview vergangene Woche angekündigt, dass sein Co-Vorsitzender sich grundlegend zum Thema Rente äußern würde.

Bislang hat die Partei hier kein Konzept. Einzelne Vorstöße wie der des Landesverbands Thüringen, stießen nicht überall auf Gegenliebe. Wie viel Sprengstoff diese Punkte wirklich bergen, wird sich am Wochenende zeigen. Parteitage als öffentliche Foren der Selbstfindung haben eine gewisse Tradition bei der Partei, die sowohl Gründer Bernd Lucke als auch Ex-Chefin Frauke Petry auf offener Bühne bloßstellte.

Alexander Gauland (76) gilt als wichtigster Strippenzieher der AfD. Der Vize-Parteichef war CDU-Mitglied und Staatssekretär in Hessen, später dann Herausgeber der „Märkischen Allgemeinen“ in Potsdam. Die AfD ist seine späte Rache dafür, dass sich in der CDU keine Mehrheit mehr für einen rechtskonservativen Kurs fand. Gauland hat eine erwachsene Tochter, die mit der AfD nichts am Hut hat. Er unterstützt den rechtsnationalen Flügel der Partei um Björn Höcke. Wie Höcke lehnt er eine Zuwanderung von Menschen aus Asien und Afrika in nennenswerter Zahl ab. Alice Weidel (38) ist eine Seiteneinsteigerin. Die Ökonomin stieß 2013 aus Protest gegen die Eurorettungspolitik der Bundesregierung zur AfD. Die promovierte Ökonomin arbeitete für die bei der AfD verpönten Investmentbank Goldman-Sachs. Weidel zieht mit ihrer Lebenspartnerin, einer Filmregisseurin mit Wurzeln in Sri Lanka, gemeinsam zwei Kinder groß. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Beatrix von Storch (46) ist Vize-Vorsitzende der Bundespartei und bisher Europaparlamentarierin. Die Abtreibungsgegnerin ist erzkonservativ und meinungsstark, provoziert via Twitter oder Facebook. Mit Äußerungen zum Schusswaffeneinsatz an der deutschen Grenze löste sie 2016 einen Sturm der Entrüstung aus, stufte das später als „Fehler“ ein. Sie teilt sich den AfD-Landesvorsitz in Berlin seit Januar 2016 mit Georg Pazderski. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Markus Frohnmaier (26) ist Bundesvorsitzender der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative. Geboren wurde er im rumänischen Craiova. Aufgewachsen ist er in Weil der Stadt in Baden-Württemberg. Der Jura-Student arbeitete zuletzt als Sprecher von Spitzenkandidatin Alice Weidel. Als seine Chefin eine Wahlkampf-Sendung mit Fernsehmoderatorin Marietta Slomka unter Protest verließ, schrieb der Nachwuchspolitiker bei Twitter: „Am 24.09. mache ich dich arbeitslos Mäuschen“. Frohnmaier gehört zu den Erstunterzeichnern der „Erfurter Resolution“, dem Gründungsmanifest des rechten „Flügels“ um Björn Höcke. Foto: Jens Jeske/www.jens-jeske.de / imago/Jens Jeske

Sebastian Münzenmaier war der rheinland-pfälzische AfD-Spitzenkandidat. Jetzt sitzt er im Bundestag. Der 28-Jährige soll laut Mainzer Staatsanwaltschaft zusammen mit anderen Anhängern des 1. FC Kaiserslautern Fans des Fußballclubs Mainz 05 angegriffen haben. Münzenmaier bestreitet dies, er habe sich nie an gewalttätigen Auseinandersetzungen beteiligt, sagte er bei Parteiveranstaltungen. Der Prozess wird sich noch bis Oktober hinziehen. Sein Mandat jedoch dürfte der Südpfälzer selbst im Fall einer etwaigen Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung nicht verlieren. Münzenmaier stand hinter einer Aktion der AfD-Jugendorganisation, die an einem Infostand Pfefferspray verteilte. Auf einem Plakat erklärte er: „Ob mit Pfefferspray oder ohne: Sexuellen Übergriffen entschieden entgegentreten!“ Bis 2012 war Münzenmaier Mitglied der Partei Die Freiheit, die 2013 in Bayern vom dortigen Verfassungsschutz beobachtet und als islamfeindlich eingestuft wurde. Foto: Sascha Ditscher / imago/Sascha Ditscher

Christian Wirth (54) trat 2015 aus Protest gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung in die AfD ein. Er sagt: „Ich schätze unsere Kultur und unsere Sprache – und würde das alles ganz gerne bewahrt wissen.“ Der Rechtsanwalt aus Saarbrücken war früher FDP-Mitglied. Auf Platz eins der saarländischen AfD-Landesliste kam er im zweiten Anlauf, nachdem die erste Wahl wegen eines Formfehlers wiederholt werden musste. Bei der ersten Abstimmung hatte sich der Sohn des AfD-Landeschefs Josef Dörr (79), Michel Dörr, noch gegen Wirth durchgesetzt. Foto: BeckerBredel / imago/Becker&Bredel



Detlev Spangenberg (73) sorgte 2014 nach dem Einzug der AfD in den sächsischen Landtag für einen Eklat. Als seine früheren Kontakte zu rechten Kreisen bekannt wurden, verzichtete er auf das Amt des Alterspräsidenten. Seine bisherige politische Arbeit – unter anderem für das „Bündnis Arbeit, Familie, Vaterland“ oder das „Bündnis für Freiheit und Demokratie“ – habe er verschwiegen, hieß es aus der Fraktionsführung. Die bestätigte im Januar 2016 auch die Existenz von Dokumenten, die Spangenbergs Stasi-Mitarbeit belegen sollen. Der Bewertungsausschuss des Landtags sah darin aber keinen Grund für eine Abgeordnetenklage, die ihn das Landtagsmandat hätte kosten können. Foto: imago stock&people / imago/Jens Jeske

Wilhelm von Gottberg (77) aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg war bis 2012 Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen. 2001 schrieb er im „Ostpreußenblatt“ über den Holocaust: „Als wirksames Instrument zur Kriminalisierung der Deutschen und ihrer Geschichte wird immer noch ... der Völkermord am europäischen Judentum herangezogen.“ Als Abgeordneter will er sich dafür stark machen, den „Kult mit der Schuld“ zu beenden. Von Gottberg hätte gute Chancen gehabt, Alterspräsident des Bundestages zu werden. Um das zu verhindern, änderte der Bundestag eigens seine Geschäftsordnung: Jetzt wird nach Dienstjahren entschieden, nicht mehr nach Lebensalter. Foto: Christian-Ditsch.de / imago/Christian Ditsch

Stephan Brandner (51) hat als AfD-Landtagsabgeordneter in Erfurt etliche Ordnungsrufe kassiert. Nach einer Serie von Beleidigungen wurde das ehemalige CDU-Mitglied im Mai 2016 aus dem Plenum geworfen. Zuvor hatte der Rechtsanwalt die Grünen unter anderem als „Koksnasen“ und „Kinderschänder“ beschimpft. Während einer Wahlkampfveranstaltung in Jena bezeichnete er Gegendemonstranten als „Brut“, unterstellte Inzucht und Sodomie. Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte er „Kampf-Fuchtel“. Mit Höcke arbeitet Brandner eng zusammen, er gilt aber nicht als Vertrauter des Thüringer AfD-Fraktionschefs. Foto: KH / imago/Karina Hessland

Petr Bystron (44) stammt aus der Tschechoslowakei. Der zweifache Vater war von 2006 bis 2013 in der FDP aktiv. Heute ist er AfD-Landesvorsitzender in Bayern. In der Partei hat Bystron immer mit Kritik leben müssen. Unter anderem wurde er als „Karrierist“ bezeichnet, dem die Ziele der AfD weniger wichtig seien als seine eigene politische Laufbahn. Auf dem Nominierungsparteitag musste er sich in einer Kampfabstimmung um den ersten Listenplatz überraschend dem Schriftführer Martin Hebner geschlagen und sich stattdessen mit Platz vier zufrieden geben. Der bayerische Verfassungsschutz hat Bystron unter Beobachtung, weil er Sympathien für die rechtsextremistische „Identitäre Bewegung“ bekundet haben soll. Foto: Matthias Balk / dpa

Roman Reusch (63) hat als Berliner Oberstaatsanwalt schon vor Jahren mit der Forderung nach härteren Strafen für kriminelle Jugendliche für Schlagzeilen gesorgt. In Berlin war er 2008 als Leiter der Intensivtäterabteilung der Staatsanwaltschaft abgelöst worden. Die damalige Justizsenatorin Gisela von der Aue (SPD) sagte dazu später in einem Interview des „Tagesspiegels“, Reusch habe sich gelegentlich so ausgedrückt, dass er missverstanden werden konnte. Das habe sie nicht billigen können. Reuschs Beförderung zum Leitenden Oberstaatsanwalt stieß 2016 unter anderem beim Türkischen Bund auf Kritik. Kurz vor der Bundestagswahl trug er zusammen mit den AfD-Spitzenkandidaten in Berlin die Idee vor, im Ausland Gefängnisse unter deutscher Leitung einzurichten. Dort sollten in Deutschland straffällig gewordene Ausländer ihre Strafe verbüßen. Foto: Sean Gallup / Getty Images



Der Physiker und Mathematiker Gottfried Curio (57) wettert im Berliner Abgeordnetenhaus immer wieder gegen Flüchtlinge („Ströme von Migrantenmassen“) und den Islam („Nicht mit dem Grundgesetz vereinbar“). Er spricht von einer „gefühlten Entheimatung der Deutschen“ und warnt vor einer „feindlichen Übernahme“ durch den „Geburten-Dschihad“. Curio sorgte im Landesparlament mit der Forderung für Heiterkeit, das ZDF möge in den „heute“-Nachrichten wieder eine Deutschland-Karte einblenden. Foto: imago stock&people / imago/Jens Jeske

Enrico Komning (49) ist Rechtsanwalt in Neubrandenburg und Abgeordneter des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern. Laut eigenen Einträgen auf seiner Facebook-Seite ist er Burschenschaftler. Er spricht sich für eine Liberalisierung des Waffenrechts aus und begründet dies mit den Worten: „Terroristen haben keine zugelassenen Waffen. Den Bürgern ist jedoch das Recht auf Selbstschutz genommen.“ Foto: Stefan Sauer / dpa

Martin Hebner (57) hatte vor seiner überraschenden Nominierung als Spitzenkandidat der bayerischen AfD selbst in der eigenen Partei niemand auf dem Zettel. Der Diplom-Informatiker gilt als großer Euro-Kritiker, bei Themen wie Asyl oder Flüchtlingspolitik präsentierte er sich bislang eher gemäßigt. Foto: Alexander Pohl / imago/Pacific Press Agency

Jens Maier (55) gehört zum Rechtsaußen-Flügel der Partei um Björn Höcke. Gegen ihn läuft ein Parteiausschlussverfahren, das allerdings schon seit geraumer Zeit nicht richtig vorankommt. Maier ist Richter am Landgericht Dresden. Im vergangenen Januar wurde ihm die Zuständigkeit für Verfahren im Bereich Medien- und Presserecht entzogen – laut Pressemitteilung des Landgerichts einvernehmlich. Nach einer umstrittenen Rede in Dresden erteilte ihm der Gerichtspräsident einen disziplinarischen Verweis, weil er nach dessen Überzeugung gegen das sogenannte Mäßigungsgebot für Richter verstoßen hatte. Maier hatte als Vorredner von Höcke unter anderem das Ende des deutschen „Schuldkults“ gefordert und über die „Herstellung von Mischvölkern“ orakelt. Maier nennt sich selbst „kleiner Höcke“. Foto: Paul Sander / imago/Paul Sander

Martin Renner (63) ist der Spitzenkandidat des NRW-Landesverbandes. Er wird dem äußersten rechten Flügel der Partei zugerechnet. Das Partei-Gründungsmitglied ist ein scharfer Widersacher des NRW-Landesvorsitzenden Marcus Pretzell, der mit Parteichefin Frauke Petry verheiratet ist. Renner hatte der CDU aus Frust über die Griechenland-Politik der EU den Rücken zugekehrt. Der Islam ist für ihn eine „Unterwerfungsideologie“. Die AfD sollte für ihn „systemgenetisch eine rechte Partei sein“. Foto: Hartmut Müller-Stauffenberg / imago/Müller-Stauffenberg



Demonstration mit Kevin Kühnert und Claudia Roth

Auch beim jüngsten Parteitag im vergangenen Dezember waren die internen Gräben zu besichtigen: Da rang der Teil der Partei, der sich als gemäßigt versteht, mit dem rechtsnationalen Flügel um die Vorherrschaft. Ausgetragen wurde das in der Frage, wer neben Jörg Meuthen Sprecher der Partei werden sollte. In mehreren Wahlgängen konnten sich weder Georg Pazderski, Chef der Berliner AfD, noch Konkurrentin Doris von Sayn-Wittgenstein, Landeschefin in Schleswig-Holstein, durchsetzen. Schließlich sah sich der 77-jährige Gauland gezwungen zu kandidieren, um eine weitere Spaltung der Partei zu verhindern.

In Augsburg formiert sich Protest gegen die Veranstaltung: Mit Demonstrationen, Konzerten und Infoständen wollen mehrere Initiativen gegen die Partei protestieren. Schwerpunkt soll eine Demonstration am Sonnabend sein, zu der mehrere Tausend Teilnehmer erwartet werden. Als Redner haben sich unter anderem der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert und die grüne Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth angekündigt.

Die Augsburger Polizei bereitet sich auf den größten Einsatz der Stadtgeschichte vor. 2000 zusätzliche Beamte wurden aus dem ganzen Bundesgebiet angefordert, um auf gewalttätige Aktionen linker Demonstranten vorbereitet zu sein. Auch die islamfeindliche Pegida-Bewegung hat sich angekündigt.