Berlin. Der Gipfel zwischen dem russischen Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump findet am 16. Juli in der finnischen Hauptstadt Helsinki statt. Das teilte der Kreml am Donnerstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge mit.

Der Termin wurde wahrscheinlich am Mittwoch vorbereitet . Da hatte sich Trumps nationaler Sicherheitsberater John Bolton mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow und weiteren russischen Vertretern getroffen. (jha/dpa)