Koalitionsstreit zwischen CDU und CSU - Alles Wichtige zur Krise

Berlin/Brüssel. Zwei Wochen hat sich Angela Merkel Zeit genommen, um im Asylstreit mit der CSU eine europäische Lösung zu finden. Der Koalitionsstreit scheint auf dem Höhepunkt angekommen zu sein.

Innenminister Horst Seehofer (CSU) droht mit einseitiger Zurückweisung von Migranten an der deutschen Grenze – das ist rechtlich umstritten und europapolitisch gefährlich, eine Abkehr von Lösungen im Konsens und das mögliche Ende des Reisens ohne Grenzkontrollen

Koalitionsstreit: Schicksalstage der Kanzlerin

Die zwei Wochen sind nun um. Die Kanzlerin muss liefern. Wie genau die Schicksalstage der Kanzlerin aussieht und welche Termine auf sie zukommen, haben wir hier notiert.

Am Donnerstagmorgen hielt Merkel ihre Regierungserklärung im Bundestag – und forderte erneut multilaterale Lösungen und ein gemeinsames europäisches Vorgehen. Horst Seehofer schwänzte diesen Moment.

Vertrauensfrage, Neuwahlen: Was man zur Regierungskrise wissen muss Regierungskrise: Darf Seehofer einfach im Alleingang Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen? Und was passiert, wenn Merkel die Vertrauensfrage stellt? Redakteurin Johanna Rüdiger beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Asylstreit. Vertrauensfrage, Neuwahlen: Was man zur Regierungskrise wissen muss

Mehrheit der Deutschen für europäische Lösung

Angela Merkel bei ihrer Regierungserklärung.

Foto: Sean Gallup / Getty Images

Rückendeckung hat die Kanzlerin dabei aus der Bevölkerung. Eine Mehrheit der Deutschen befürwortet eine europäische Lösung. Im aktuellen „Deutschlandtrend“ der ARD sagten das 75 Prozent der Befragten. Nur jeder Fünfte (22 Prozent) fände es sinnvoller, eigene nationale Lösungen anzustreben. Mehr dazu gibt es hier .

„Tagesschau“-Kommentator fordert Merkel zum Rücktritt auf

Keine Unterstützung gibt es dagegen von einem Journalisten des Mitteldeutschen Rundfunks. Malte Pieper forderte in einem Kommentar, der am Montag auf der Webseite tagesschau.de erschien, den sofortigen Rücktritt der Kanzlerin . Das sorgte für viel Wirbel im Netz.

Rücktritt bis Neuwahl – Das kann passieren

Sollte Merkel keine für Seehofer akzeptable Lösung präsentieren, könnte das die große Koalition in Berlin sprengen und die Europäische Union erschüttern. Von Neuwahlen bis Merkel-Rücktritt, wie der Asylstreit ausgehen könnte, ist hier nachzulesen .

Horst Seehofers Solo bei Sandra Maischberger

Bei „Maischberger“ legte Horst Seehofer am Mittwochabend einen medialen Alleingang hin. In der Talkshow betonte er noch einmal seine Forderung, Asylbewerber an der Grenze abzuweisen. Im Asylstreit nachgeben? Käme ihm nicht in den Sinn. „Es gibt Situationen in der Politik, da muss man handeln. Da bin ich Überzeugungstäter. Dann ist die Überzeugung wichtiger als das Amt“, erklärte er. (jha/dpa/fmg)