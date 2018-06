Horst Seehofer schwänzt Regierungserklärung von Angela Merkel

Regierungskrise: Darf Seehofer einfach im Alleingang Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen? Und was passiert, wenn Merkel die Vertrauensfrage stellt? Redakteurin Johanna Rüdiger beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Asylstreit.

Regierungskrise: Darf Seehofer einfach im Alleingang Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen? Und was passiert, wenn Merkel die Vertrauensfrage stellt? Redakteurin Johanna Rüdiger beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Asylstreit.

Vertrauensfrage, Neuwahlen: Was man zur Regierungskrise wissen muss Regierungskrise: Darf Seehofer einfach im Alleingang Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen? Und was passiert, wenn Merkel die Vertrauensfrage stellt? Redakteurin Johanna Rüdiger beantwortet die wichtigsten Fragen rund um den Asylstreit.

Berlin/Brüssel. Der Streit um die Asylpolitik gefährdet nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Zusammenhalt in der EU. „Europa hat viele Herausforderungen“, mahnte Merkel. Aber die Migration könnte zu einer „Schicksalsfrage für die Europäische Union werden. Sonst wird niemand mehr an unser Wertesystem glauben“, sagte die Kanzlerin am Donnerstag im Bundestag in einer Regierungserklärung vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel.

Merkel forderte multilaterale Lösungen und ein gemeinsames europäisches Vorgehen.

Wir sind bei der Migration noch nicht da, wo wir sein wollen

Zur europäischen Migrationspolitik äußerte sich die Kanzlerin kritisch: „Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen“, erklärte sie. Von sieben Punkten einer gemeinsamen Asylpolitik seien noch zwei umstritten.

Das geplante gemeinsame europäische Asylsystem werde man noch nicht verabschieden können, sagte sie. Es hake einerseits noch an der Asylverfahrensrichtlinie, zum anderen um die Dublin-4-Verordnung, die die solidarische Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der Mitgliedsstaaten ordnen soll.

Alle in Europa seien sich jedoch einig, illegale Migration zu reduzieren, Schleusern das Handwerk zu legen und zwischen Staaten legale Vereinbarungen zur Migration zu treffen. Auch Deutschland gehe es auf Dauer nur gut, wenn es Europa gut geht, mahnte Merkel.

Seehofer hatte andere Termine

Die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Länder ringen am heutigen Donnerstag um Lösungen im Dauerstreit über die Flüchtlingspolitik. Überschattet wird das zweitägige Gipfeltreffen in Brüssel von der Regierungskrise in Deutschland . Merkel steht wegen des Asylkonflikts mit der CSU unter Druck.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) fehlte während Merkels Erklärung vor dem Bundestag auf der Regierungsbank. Er saß derweilen in seinem Büro im Innenministerium. „Der Minister arbeitet im Haus und hat Termine“, sagte eine Sprecherin auf Anfrage.

Gibt es keine europäische Lösung, will Seehofer im Juli anordnen, dass Asylbewerber, die in anderen EU-Staaten schon registriert worden sind, an der deutschen Grenze abgewiesen werden. Auf diese Maßnahme zur Begrenzung der Zuwanderung will die CSU nur dann verzichten, wenn Merkel beim EU-Gipfel eine europäische Vereinbarung zur Asylpolitik erreicht, die unter dem Strich den gleichen Effekt hätte.

Regierungskrise: So geht's weiter im Unionsdrama Asylstreit: Angela Merkel akzeptiert Horst Seehofers Zwei-Wochen-Frist. Reporterin Johanna Rüdiger war dabei, als Merkel den Kompromiss verkündete – und erklärt, warum das Drama noch lange nicht vorbei ist. Regierungskrise: So geht's weiter im Unionsdrama

Lob von EU-Türkei-Deal

Merkel lobte während ihrer Erklärung das EU-Türkei-Abkommen als Erfolg. Der Deal habe bewiesen, dass er wirksam sei und gelte vielen als „Modell-Abkommen“. Nun müsse die Grenzschutzagentur Frontex weiterentwickelt werden „zu einer wirklichen europäischen Grenzschutz-Polizei“.

„Wir wollen, dass ich 2015 nicht wiederholt“, versicherte die Kanzlerin mit Blick auf den Höhepunkt der Flüchtlingskrise vor drei Jahren. Die Asylzahlen in Deutschland seien jedoch deutlich zurückgegangen. Nun müsse man das Thema der Integrationsfähigkeit im Auge behalten werden.

Merkel - Suchen bilaterale Lösungen für Flüchtlinge in EU Bundeskanzlerin Angela Merkel will auf dem Migrationsgipfel Lösungen für den Weiterzug von Flüchtlingen innerhalb der EU finden. Merkel - Suchen bilaterale Lösungen für Flüchtlinge in EU

Merkel sprach auch von „erschütternden Ereignissen wie dem Mord an Susanna “ und mahnte zu entsprechendem Handlungsbedarf. Dabei gehe es „immer um Ordnung, Steuerung und die Sicherheit Deutschlands und Europas“.

Nahles ruft CDU und CSU zur Verantwortung im Asylstreit auf

SPD-Chefin Andrea Nahles versicherte Merkel nach ihrer Rede die Solidarität der SPD und appellierte eindringlich an die Verantwortung der Unionsparteien zur Lösung des erbitterten Asylstreits . „Dass wir in dieser Situation, nur 100 Tage nach Amtsantritt der neuen Bundesregierung, in einer handfesten Regierungskrise stecken, darf nicht sein“, sagte sie am Donnerstag im Bundestag.

Die SPD unterstütze Kanzlerin Angela Merkel (CDU) dabei, auf europäischer Ebene an Lösungen zu arbeiten, und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) dabei, die nationalen Vorhaben umzusetzen, die man gemeinsam verabredet habe.

Er ist Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat im Kabinett Merkel IV: Der CSU-Politiker Horst Seehofer kann auf eine Jahrzehnte lange politische Karriere zurückblicken. Foto: dpa Picture-Alliance / Andreas Gebert / picture alliance / Andreas Geber

Seehofer wurde am 4. Juli 1949 in Ingolstadt geboren. Nach der Mittleren Reife tritt er 1969 in die Junge Union ein, 1971 wird der Diplom-Verwaltungswirt Mitglied der Christlich Sozialen Union (CSU). Am 21. April 1989 wird Seehofer zum Nachfolger des Parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesarbeitsministerium, Stefan Höpfinger (l.), ernannt. Foto: Reineke, Engelbert / Bundesarchiv

Von 1992 bis 1998 ist er Gesundheitsminister. Foto: dpa Picture-Alliance / Torsten Silz / picture-alliance / dpa

Von 1980 bis 2008 ist er Mitglied des Deutschen Bundestag. Von 1994 bis 2008 stellvertretender Vorsitzende der CSU und von 1998 bis 2004 der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Foto: Nicole Maskus / imago/photothek

Nach der Bundestagswahl 2005 wird Horst Seehofer in der großen Koalition Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Foto: Andreas Rentz / Getty Images



Das Amt bekleidet er von 2005 bis 2008. Foto: Miguel Villagran / Getty Images

Seit 2008 hat er den Parteivorsitz der CSU inne. Foto: REUTERS / RALPH ORLOWSKI / REUTERS

Im Oktober 2008 wird er vom Bayerischen Landtag zum Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern gewählt. Foto: dpa Picture-Alliance / Eva Chloupek / picture-alliance/ dpa/dpaweb

Horst Seehofer mit seiner Ehefrau Karin Seehofer (2 v.l.) und den drei gemeinsamen Kindern Andreas, Ulrike und Susanne beim Neujahrsempfang des Bayerischen Ministerpräsidenten 2018 im Kaisersaal der Münchner Residenz. Aus einer außerehelichen Beziehung hat er eine weitere Tochter, die 2007 geboren wurde. Foto: Spöttel Picture / imago

Am 12. März 2018 präsentieren Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der CSU-Vorsitzende Seehofer und der damalige kommissarische SPD-Vorsitzende und jetzige Finanzminister Olaf Scholz, den gemeinsam unterzeichneten Koalitionsvertrag in Berlin. Es gibt wieder eine große Koalition. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa



Für das Kabinett Merkel IV wird Seehofer am 14. März 2018 zum neuen Bundesminister des Inneren, für Bau und Heimat ernannt. Der Höhepunkt in seiner Karriere. Foto: REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

Dieses Foto sorgt kurze Zeit später für Aufsehen. Der Heimatminister präsentiert seine Mannschaft – und es sind ausschließlich Männer zu sehen. Foto: dpa Picture-Alliance / - / picture alliance / /Bundesminist



Kauder fordert „gesunde Mischung“ aus europäischer nationaler Verantwortung

Unions-Fraktionschef Volker Kauder mahnte einen effektiven Schutz der Außengrenzen in Europa an. Dies sei notwendig für ein Europa ohne Binnengrenzen. Auch sei eine „gesunde Mischung“ notwendig, zwischen dem was in Europa und was in nationaler Verantwortung gemacht werden könne.

FDP-Partei- und Fraktionschef Christian Lindner rechnet mit keinen Durchbrüchen beim EU-Gipfel. Er mahnte am Donnerstag im Bundestag, das Thema Migration dürfe nicht allein die politische Tagesordnung bestimmen. Die CSU habe Merkel in Europa mit ihrem Verhalten erpressbar gemacht. Die FDP wolle einen Kontinent ohne Binnengrenzen und Schlagbäume. (dpa/rtr/nsa)