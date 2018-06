„Lifeline“ wartet weiter auf Hafen – Viele Seekranke an Bord

Dresden. Das deutsche Rettungsschiff „Lifeline“ harrt weiter ohne Einlauferlaubnis im Mittelmeer aus. Der Gesundheitszustand der 234 Flüchtlinge an Bord und das Wetter verschlechterten sich zusehends, erklärte die Hilfsorganisation Mission Lifeline am Mittwochmorgen in Dresden.

Dem Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) warf die Organisation vor, eine Lösung wegen des Asylstreits zwischen CDU und CSU zu blockieren. Mitgründer Axel Steier sagte, wenn die Situation auf dem Schiff in den nächsten Stunden eskaliere, sei dies allein Seehofers Verantwortung.

Malta stellt eine Bedingung

Die Flüchtlinge waren am Donnerstag gerettet worden . Zunächst hatte Italien die Einfahrt in einen Hafen verweigert. Am Dienstag erklärte Italiens Ministerpräsident Guiseppe Conte, die „Lifeline“ dürfe in Malta anlegen .

Der maltesische Ministerpräsident Joseph Muscat stelle jedoch die Bedingung, die Flüchtlinge auf europäische Länder zu verteilen. Daraufhin bot neben Berlin laut Mission Lifeline auch Schleswig-Holstein an, Flüchtlinge aufzunehmen. (epd)